TECH & BEAUTY: Donner aux régimes de beauté une cure de jouvence technologique

Jatin Gujrati, chef d'entreprise chez Vedix

APRÈS Deux ans, 25 millions de visites clients par mois et une question constante: «Ce produit me conviendra-t-il?», Vedix peut dire un «oui» confiant. Vedix, qui se qualifie de «première marque de soins personnels ayurvédiques personnalisés au monde qui exploite la technologie moderne (intelligence artificielle et analyse) pour offrir tous les bienfaits et les bienfaits de l’Ayurveda», a été créée en 2018 pour aider les femmes prises dans un cycle d’expérimentation infructueux. avec des formulations de soins personnels génériques disponibles sur le marché.

Comme le prétend Jatin Gujrati, chef d’entreprise de cette marque de beauté ayurveda moderne, les produits Vedix sont conçus pour le prakruthi et les besoins de chaque individu. «Ces attributs sont évalués à l’aide d’un questionnaire détaillé et nous tirons parti de la technologie pour arriver aux suggestions de produits les mieux adaptées pour le client. Cette évaluation holistique associe des formulations ayurvédiques traditionnelles à une approche personnalisée moderne pour répondre aux besoins de chaque individu avec un ensemble unique de produits de soins personnels pour la peau, les cheveux et l’immunité », déclare Gujrati, qui a plus de 12 ans d’expérience dans les rôles de stratégie financière et opérationnelle. dans les startups et les grandes entreprises.

Gujrati dit que depuis le lancement du questionnaire personnalisé Vedix (VPQ), plus de trois millions de clients uniques l’ont rempli pour comprendre leurs déséquilibres prakruthi et obtenir des recommandations de produits qui leur sont propres. «Nous avons servi plus d’un million de commandes depuis le lancement et continuons à ajouter plus de 50 000 nouveaux clients chaque mois», dit-il.

Dans un secteur qui compte moins de 30% de clients fidèles, plus de 60% des clients Vedix sont des clients réguliers, déclare Gujrati. «C’est un grand témoignage de la puissance de la personnalisation et du changement positif que les clients voient après avoir utilisé les produits Vedix. Plus de 90% de nos clients utilisent l’une des options d’abonnement et très peu optent pour un achat unique », dit-il.

En plus de personnaliser les produits basés sur le VPQ, Vedix dispose également d’une boucle de rétroaction axée sur la technologie qui aide l’entreprise à améliorer ses recommandations. «Après 7 à 10 jours d’achat d’un régime, les clients obtiennent un lien de suivi où ils donnent leurs premiers commentaires sur le produit, ce qui nous aide à comprendre s’ils ont sélectionné le bon produit en premier lieu. Au moment du renouvellement, les clients doivent répondre à une série de questions plus détaillées concernant l’efficacité du produit. Ces points de données alimentent un moteur d’IA qui améliore encore notre algorithme de correspondance et contribue au cycle de développement du produit », informe Gujrati.

Selon le chef d’entreprise de Vedix, 2021 a commencé avec le lancement d’une gamme de produits capillaires spécialement formulés pour les hommes. «Pour l’avenir en 2021 et au-delà, nous prévoyons de lancer une gamme de produits dans de nouvelles catégories et d’élargir la gamme dans les catégories dans lesquelles nous sommes déjà présents. Nous allons bientôt lancer une gamme d’huiles pour le visage, de revitalisants sans rinçage, masques faciaux, etc. Nous élargirons également nos canaux de vente en lançant toute la gamme Vedix sur des plateformes telles qu’Amazon, Nykaa, Purplle, etc., et nous nous développerons sur les marchés internationaux via des plateformes telles qu’Amazon, Souk, Noon, Sephora, etc. ., et aussi via notre propre site Web », ajoute-t-il.

La vision des fondateurs de Vedix est de révolutionner le secteur des produits de beauté avec des produits personnalisés pour les soins capillaires, les soins de la peau et le bien-être pour hommes et femmes à l’aide de la technologie et de l’Ayurveda. Ils ont été soutenus dans cette quête avec un tour de table de Rs 50 lakh de Venture East en 2013, qui a ensuite été acheté par le conglomérat japonais Istyle en 2018, et ont levé 4 millions de dollars auprès de RPSG Ventures via la série A de financement en juillet 2020.

Les fonds sont utilisés pour renforcer et étendre les laboratoires de recherche et développement (R&D), l’infrastructure globale et la technologie de données basée sur l’intelligence artificielle (IA), dit Gujrati. Actuellement, le chiffre d’affaires annuel récurrent de Vedix est de Rs 100 crore, qui devrait passer à Rs 500 crore d’ici 2025. «L’ambition est également de porter la marque à l’international en diversifiant le portefeuille et en lançant des produits adaptés à l’environnement et aux besoins des consommateurs. chaque marché », explique Gujrati.

