Tech Bro arrache Wordle sur l’App Store et s’en réjouit

Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Le jeu de devinettes quotidien Wordle a pris d’assaut Internet. Malgré son énorme succès retrouvé, le créateur Josh Wardle a déclaré qu’il souhaitait que le jeu sur navigateur Web à succès soit démonétisé et sans publicité. Mais un développeur d’applications avait d’autres projets, et il est maintenant rapidement devenu le personnage principal de Twitter du jour.

« J’aime tellement Wordle que j’ai décidé de créer ma propre application Wordle, mais avec une touche ! » L’entrepreneur technologique Zack Shakked a écrit sur Twitter hier. « Il n’y a pas que des mots de 5 lettres, mais aussi des mots de 4, 6 et 7 lettres ! Vous pouvez également jouer un nombre illimité de fois si vous êtes sur la version Pro.

La nouvelle version de Wordle sur l’App Store n’avait pas seulement de plus gros puzzles, elle vous obligeait également à payer un abonnement pour déverrouiller toutes ses fonctionnalités. C’était une innovation gourmande qui, selon les mots d’Any Baio, a aggravé le plagiat en une « saisie d’argent nue ». Les téléchargements, les critiques et les essais payants actifs ont immédiatement commencé à arriver.

« 12 000 téléchargements, classement n°28 du jeu de mots et résultat n°4 pour « wordle » dans l’App Store », a tweeté Shakked plus tôt dans la journée. « Nous allons sur la putain de lune. »

Alors que le Wordle original a été créé comme une sorte de lettre d’amour pour le partenaire de Wardle, « Wordle – The App » semble être né des résolutions déclarées de Shakked en 2022 pour « être plus vulgaire » et « gagner des tonnes d’argent putain ». Même un méchant de Disney ne serait pas si sur le nez.

Comme s’il demandait à Internet de le frapper virtuellement au visage, le tour de victoire de Shakked a rapidement commencé à faire des vagues en dehors de son bassin étroit de 1 500 abonnés. Les commentaires, les citations et les dunks ont également commencé à affluer, en particulier de la part d’autres développeurs de jeux.

Cabel Sasser du studio indépendant Panic, l’éditeur derrière Untitled Goose Game qui travaille actuellement sur l’ordinateur de poche Playdate, a répondu à Shakked qu’il avait hâte de montrer au véritable créateur de Wordle comment naviguer dans le processus de retrait de l’App Store. D’autres étaient plus explicites. « Je vais absolument te faire foutre », a écrit le cofondateur de Vlambeer, Rami Ismail.

Dans une vie antérieure, Shakked aurait probablement accepté. Il n’a pas fallu longtemps aux gens pour faire apparaître un vieux tweet de lui se plaignant que d’autres étrangers sur Internet avaient arraché ses propres applications. Et tu brutes ?

Le compte Twitter de Shakked est désormais privé. Ni lui ni Wardle n’ont immédiatement répondu à une demande de commentaire. Voici le vrai Wordle.