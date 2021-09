Tech & Cloud : les ‘Tech Ninjas’ indiens poussent la pédale de la croissance économique

S’exprimant sur la situation économique avec FE, Arun Singh, économiste en chef, Dun & Bradstreet, a déclaré: “L’économie indienne montre des signes de reprise après l’impact débilitant de la deuxième vague de la pandémie.”

La pandémie de Covid-19 poussant les industries à évaluer de manière critique leurs opérations, elle a créé un passage urgent au numérique, car les entreprises font preuve de résilience et de réalignement dans leurs activités, ce qui, à son tour, aura un impact sur l’économie indienne. S’exprimant sur la situation économique avec FE, Arun Singh, économiste en chef, Dun & Bradstreet, a déclaré: “L’économie indienne montre des signes de reprise après l’impact débilitant de la deuxième vague de la pandémie.”

Une enquête de Dun & Bradstreet a observé que malgré une baisse de l’optimisme des entreprises pour le deuxième trimestre 2021 (42 % contre 71 % au premier trimestre 2021), les entreprises commencent maintenant à se sentir plus optimistes pour le troisième trimestre, qui devrait à son tour avoir un effet en cascade. effet sur l’économie indienne. «Dans ce contexte, certains secteurs comme la fabrication, le BFSI, le commerce électronique, l’informatique et la santé font partie d’un changement accéléré, ce qui signifie qu’ils ont relativement bien réussi dans le passé, et la pandémie a simplement accéléré leurs performances. Cette pandémie a accéléré le taux d’adoption du numérique jusqu’à 10 ans, et la technologie cloud a un rôle clé à jouer à cet égard », a déclaré Singh.

Les industries qui se sont concentrées sur l’intégration de technologies de pointe dans leurs opérations sont mieux équipées pour faire face aux chocs futurs. « L’épidémie a accéléré de plusieurs années l’adoption de modèles d’exploitation innovants et de technologies numériques, en particulier dans des secteurs clés comme la santé ; produits pharmaceutiques, commerce électronique et vente au détail, fabrication et BFSI », déclare Prasad Rai, vice-président du groupe des clients stratégiques mondiaux chez Oracle India. « L’Inde abrite des histoires fascinantes où certaines des plus grandes organisations indiennes ont tourné une nouvelle page en se réinventant via la transformation numérique à l’aide d’Oracle Cloud tout en préservant leurs valeurs fondamentales. S’appuyant sur la technologie, le secteur manufacturier indien pourrait amplifier la croissance le plus, ajoutant potentiellement 9,6% à la croissance annuelle du PIB et créant 11 millions d’emplois, de 2023 à 2030. De même, les solutions technologiques et les applications cloud spécifiques à l’industrie peuvent potentiellement améliorer la santé du secteur bancaire indien. , les secteurs de la santé, de la vente au détail et de la fabrication », ajoute-t-il.

Avec la pandémie, il y a une demande accrue d’assurance et de services de police.

« Les initiatives gouvernementales, combinées à une numérisation accrue et aux avancées technologiques dans l’espace financier, poussent le secteur de l’assurance à accélérer le rythme de la transformation numérique. Les technologies émergentes permettent aux compagnies d’assurance de personnaliser leurs produits et services tout au long de la chaîne de valeur », déclare Anjana Rao, CSO, IndiaFirst Life Insurance.

Aujourd’hui, chaque banque investit massivement dans l’adoption de nouvelles technologies dans plusieurs processus tels que les paiements transfrontaliers, le financement du commerce, les contrats intelligents et l’intégration à la fois du CX frontal et de l’ERP back-end, EPM pour adopter une approche holistique et émerger comme un collaborateur.

L’essor des paiements numériques en Inde a eu un effet domino sur presque tous les secteurs, en particulier le commerce électronique, les soins de santé et la fabrication. Selon Bharath Reddy, vice-président – informatique, Flipkart Group, “Pendant les blocages induits par la pandémie, l’industrie du commerce électronique a agi comme un pont pour alléger les contraintes d’approvisionnement et garantir que l’Inde disposait de l’essentiel. Alors que la campagne Digital India reste la priorité absolue du gouvernement indien et que l’économie indienne évolue progressivement vers une économie entièrement numérisée, les perspectives de croissance de l’industrie sont énormes.

La pandémie a été une aubaine déguisée pour le secteur pharmaceutique indien, renforçant par ailleurs les services de santé. Veneeth Purushotaman, Group CIO, Aster DM Healthcare, déclare : « Nous nous efforçons de garantir l’accessibilité et l’abordabilité des soins de santé dans toutes les zones géographiques, grâce à une utilisation efficace et intelligente de la technologie. L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) contribuera à améliorer l’expérience globale du patient tout en réduisant la charge de travail des cliniciens. »

Alors que le secteur manufacturier cherche à faire passer sa contribution de 15 % à 25 % du PIB du pays, la prochaine décennie se concentrera sur l’adoption de solutions cognitives. Hizmy Hassen, directeur du numérique chez Apollo Tyres, déclare : « Le segment de la fabrication doit être le porte-flambeau de la relance économique de l’Inde. Chez Apollo Tyres, nous assistons déjà à l’accélération de la numérisation, ainsi qu’à l’adoption de technologies, notamment l’IA et l’Internet des objets.

