Tech Draft: Austin n’est pas célébré dans les coulisses

Au Grand Prix des États-Unis 2021 d’Austin, il y a eu deux moments qui n’étaient pas seulement importants pour le résultat final, mais qui n’ont également pas été célébrés dans les coulisses. Tech Draft a un regard.

Lorsque le FP1 s’est terminé vendredi, Mercedes a identifié un risque structurel grave avec son sous-plancher, et samedi, pendant le FP3, Red Bull a identifié un risque tout aussi grave avec l’assemblage de son aileron arrière.

Du point de vue technique des opérations de véhicules en Formule 1, les choses empruntent une voie d’ingénierie traditionnelle. Si vous êtes ingénieur, vous saurez de quoi je parle lorsque je parle des tableaux de bord des risques des systèmes de feux de circulation où le rouge signifie s’arrêter et réagir immédiatement.

Pour Mercedes et Red Bull, le week-end dernier sur le Circuit des Amériques, le feu rouge signalant une action immédiate clignotait très fort, et le principal risque était le même dans les deux cas : une défaillance catastrophique du composite.

Une chose à propos de la F1 que certains ne savent pas, ou refusent simplement de reconnaître, est que chaque conception est sur mesure, et à l’avant de la grille, la configuration de la conception est rarement dans un état de statu quo.

Il n’y a tout simplement pas de camion de pièces de rechange garé à l’arrière rempli de composants interchangeables à échanger si les pièces composites commencent à se fissurer. En F1, parce que la conception est unique, lorsqu’il s’agit de pièces composites, vous êtes essentiellement coincé avec tout ce que vous apportez, y compris la révision de la conception.

À moins que les pièces n’aient un impact ou un problème de qualité de production, elles sont sous-conçues et les seules solutions sont de renforcer sur place ou d’accélérer la refabrication à l’usine et d’accélérer l’expédition.

Lorsque l’usine est au Royaume-Uni et que vous courez au Texas, vous devez faire quelque chose sur place et rapidement !

On me demande assez souvent quels rôles et responsabilités existent dans l’environnement du garage lors d’un Grand Prix, et la nécessité d’effectuer rapidement une réparation de qualité des composites complexes est un bon exemple de la diversité et de la multidisciplinarité des rôles.

Il est facile de s’attendre à ce que les mécaniciens se perfectionnent et soutiennent en tant que techniciens composites, mais qui va démonter et remonter dans une réparation accélérée pendant que le mécanicien répare le carbone ?

Croyez-moi, comme dans l’exemple de la défaillance composite de l’aileron arrière de Red Bull, l’environnement à haute pression entre FP3 et Q1 lorsqu’une réparation est nécessaire, les lay-ups composites sont effectués avant qu’une pièce ne soit démontée, pendant qu’elle est retirée, et lors de sa remise en place.

Ce qui est bien avec l’environnement de garage de F1 dans une situation comme celle-là, c’est que tout le monde est formé d’un point de vue multidisciplinaire et participe, quelle que soit la hauteur de la chaîne.

Et le processus est cartographié, documenté et même répété. Pensez à l’entraînement de simulation sans fin et très détaillé que les héroïques astronautes du projet Apollo ont subi avant le lancement : tous les risques sont couverts jusqu’au énième degré.

Le flux de Sky F1 TV menant aux qualifications samedi en était un excellent exemple, car plusieurs ingénieurs de haut niveau de Red Bull ont pu être vus effectuer des tâches apparemment insignifiantes telles qu’agiter des pistolets thermiques pour durcir des renforts composites déposés à la hâte.

De toute évidence, la réponse hautement organisée dans un laps de temps aussi serré aux voitures de Verstappen et de Perez a été couronnée de succès car le résultat a été une victoire et un double podium dimanche.

De même, la réponse de Mercedes à une sérieuse préoccupation concernant la capacité de leurs diffuseurs à résister à la surface sérieusement bosselée d’Austin dans un laps de temps aussi serré a été une autre démonstration de l’excellence multi-compétences et organisationnelle.

Néanmoins, alors que la saison 2021 approche d’une conclusion aussi contestée et que nous discutons tous des facteurs qui différencieront les gagnants, ce sont des réponses très organisées à des risques imprévus tels que ceux-ci qui pourraient bien y contribuer.