Tech Draft : Carnet du Grand Prix de Russie

Le Grand Prix de Russie 2021 de ce week-end au Sotchi Autodrom était une course en deux chapitres que n’importe lequel des dix premiers aurait pu gagner s’il avait lancé les dés des pneus intermédiaires au bon moment.

Bien sûr, Red Bull peut célébrer les dommages collatéraux minimes du changement de groupe motopropulseur de Max Verstappen qui l’a fait partir du mauvais côté de la grille, mais inévitablement, ce n’était pas seulement la sublime gestion des pneus du septuple champion du monde Lewis Hamilton qui l’avait fait se profiler. grand dans les rétroviseurs de Lando Norris au début de la pluie, mais ce sont également des décennies d’expérience qui l’ont amené à observer la recommandation de ses équipes de se placer pour les inters juste avant qu’il ne soit trop tard.

En comparaison, c’est l’inexpérience de Norris à ne pas savoir quand écouter les conseils de son ingénieur, par opposition à celui de son instinct qui l’a laissé bloqué sur un circuit humide de mousson sur des pneus pour temps sec qui a complètement nié ce qui était jusqu’alors le lecteur de la saison, à mon avis.

Je suis sûr que certains des membres expérimentés de son équipage se sont retrouvés avec un goût amer dans la bouche et l’ont probablement considéré comme égoïste. Le débriefing d’après-course de McLaren aurait dû être quelque peu inconfortable.

Néanmoins, d’un point de vue technique, le week-end à Sotchi a vu une nette tendance à des configurations d’appui aérodynamiques plus élevées dans tous les domaines après les courses à sec des FP1 et FP2 de vendredi. Même Mercedes, qui disposait d’ailerons arrière assez fins sur les deux voitures, s’est reconfigurée sur un réglage d’appui plus élevé avant que la condition de parc fermé post-qualification ne soit appliquée.

L’exception étant que Max Verstappen a choisi une configuration à faible appui, probablement pour aider à dépasser depuis son départ arrière de la grille, et confirmé par son enregistrement de piège de vitesse le plus rapide en Q1, même s’il n’a pas établi de temps.

Pourquoi une telle concentration sur l’appui sur un circuit comme Sotchi avec deux lignes droites assez longues ? Gestion des pneus.

Au cas où vous vous demanderiez pourquoi Verstappen a été autorisé à prendre sa position à l’arrière de la grille même s’il n’a pas fixé de temps, l’article 36.2 du Règlement Sportif de Formule 1 de la FIA l’a autorisé car la séance de qualification a été déclarée « humide » par le directeur de course.

Il y avait de nombreux aspects techniques au cours du week-end du Grand Prix de Russie dignes de discussion.

Les signes évidents de la reprise tant attendue de Ferrari. Leurs horribles problèmes d’équilibre avant/arrière du début de l’année qui détruisaient leurs pneus avant semblent être en rémission. Le PU mis à jour qui a permis à Charles Leclerc de prendre une pénalité à l’arrière de la grille semble bon. Leurs vitesses de sortie de virage et leurs vitesses de pointe leur ont permis d’utiliser un aileron arrière plus grand qu’une porte de grange ! Et à propos de Ferrari, quelle a été la performance de Carlos Sainz Jr ? Fernando Alonso semble mieux vieillir qu’une bouteille de Château Latour 1996. L’ascension et l’ascension de Williams. Certes, leur remarquable saison 2021 peut désormais également être attribuée à Williams eux-mêmes, et non plus seulement au talent exceptionnel de George Russell. Un autre changement de PU pour Valtteri Bottas et cette étrange déclaration médiatique selon laquelle c’était pour des raisons “tactiques”. Que voulaient-ils dire ? Était-ce une stratégie pour contrer la position de départ de Verstappen ? Bottas a-t-il vraiment eu un problème avec son PU Monza et par conséquent un réel besoin de reconstituer le pool d’éléments à sa disposition ? Ou, Mercedes recueillait-il des données sur la force avec laquelle ils peuvent réellement pousser les unités en vue de l’assaut de fin de saison de Hamilton sur ce qui pourrait être son huitième titre? Le récent déclin d’Alpha Tauri. Que se passe-t-il à Faenza ? L’intra-bataille à Haas. La légende du nom Schumacher prévaudra-t-elle, ou les roubles tant attendus de l’oligarque russe ?

En effet, les années précédentes, le Grand Prix de Russie a souvent été un non-événement ennuyeux, mais en 2021, nous étions au courant d’un côté passionnant de l’affaire des sièges et espérons que la saison continue ainsi !