Tech Draft: Comment l’aileron arrière d’une voiture de F1 peut échouer

Sur la base des commentaires et des articles que j’ai lus ailleurs en début de semaine depuis le Grand Prix de Sao Paulo, j’ai pensé que je pourrais préparer un Tech Draft de suivi pour expliquer un peu plus en profondeur, un problème récemment d’actualité en Formule 1, les défaillances composites et réparations.

Si nous devons prendre pour argent comptant les commentaires publics que Mercedes a faits au sujet du DRS-Gate, il y a eu une sorte de défaillance dans l’assemblage de l’aileron arrière qui a entraîné la non-conformité.

À moins qu’il ne se passe quelque chose de beaucoup plus compliqué, et j’accepte que c’est plus que probable, je peux penser à quelques modes de défaillance qui peuvent être la cause première.

Qu’est-ce qui a pu mal tourner ?

Premièrement, il y a la possibilité d’une défaillance au point de pivot de l’élément de voilure. Cependant, ne supposons pas que ce serait quelque chose d’aussi idiot qu’un trou percé dans un panneau composite qui s’est étiré et allongé. C’est beaucoup trop agricole pour la Formule 1.

Généralement, un joint comme celui-ci dans un assemblage composite serait soit une douille en plastique ou métallique collée au composite. Habituellement, la liaison est obtenue à l’aide d’une pâte époxy en deux parties, remplie dans une certaine mesure de microsphères de verre ou de ballons pour augmenter l’épaisseur de la ligne de liaison et obtenir la résistance souhaitée. Les douilles sont collées dans les pièces à température ambiante après autoclavage, pressage à chaud, ou quelle que soit la méthode de superposition utilisée. Si la ligne de liaison de la douille et du panneau composite est compromise ou fracturée, il est probable qu’un désalignement du joint de pivot se produira.

Deuxièmement, il est possible qu’un longeron interne ou un joint de nervure se soit rompu. Les sections de profil aérodynamique F1 ne sont pas creuses. Les peaux sont très fines, évidemment pour minimiser le poids, et donc si une section d’aile de F1 était creuse, elle s’effondrerait simplement et tomberait en panne, même sous une charge d’appui assez insignifiante.

Par conséquent, selon une section d’aile d’avion, il existe une série de nervures ou de longerons de renforcement pour augmenter la rigidité de la section transversale et atténuer l’effondrement. À l’époque des ailes en aluminium, les nervures étaient fixées aux peaux avec des rivets fraisés. A l’ère des composites, les nervures sont collées en interne, encore une fois à l’aide de la pâte époxy micro-ballonnée. Si la ligne de liaison d’une nervure a été compromise, il est possible que la peau composite très mince puisse fléchir localement sous la charge.

Ce que Red Bull a fait pour ses ailes

L’autre discussion à avoir concernant les ailes et les composites est le(s) problème(s) que Red Bull semble rencontrer depuis Austin. Je dois faire une remarque importante à ce stade. Indépendamment de ce que les gens pensaient avoir vu ou entendu, les équipes ne réparent tout simplement pas les composants composites structurels avec du ruban adhésif.

Cependant, ce que j’ai vu à la télévision à deux reprises, c’est que des techniciens de Red Bull réparaient à la hâte ce qui était reconnu comme une fissure au niveau du joint chargé de l’élément principal du plan principal de l’aile arrière et de la plaque d’extrémité. Ce qui semblait être du ruban adhésif était plutôt des rouleaux très probables de canevas de verre pré-imprégné. Ce canevas est un tissage unidirectionnel très fin de fibre de verre à filament continu pré-imprégné de résine.

Le cadeau était la couleur du canevas et les techniciens agitant des sèche-cheveux pour durcir la résine. Cette méthode n’est utilisée que pour les fissures capillaires mineures et toute forme de fissure plus importante aurait impliqué une réparation composite plus approfondie à l’aide d’un chiffon en carbone et d’un ensachage sous vide.

Les pièces composites jouent un rôle important dans F1, mais il est important de reconnaître qu’elles peuvent être assez fragiles, dépendantes de plusieurs joints de liaison, et peuvent être fragiles sous charge dans certaines directions.