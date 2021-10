Tech Draft : D’où vient la vitesse de Mercedes en FP1 ?

Pour beaucoup, la plus grande histoire technique du Grand Prix des États-Unis 2021 a été Mercedes sortant de la boîte vendredi en FP1 avec un avantage de près d’une seconde sur son concurrent le plus proche et le perdant brusquement, pour ne jamais être récupéré.

Ne nous y trompons pas. Même si la machine Mercedes PR à tête de Toto Wolff nous a informés de manière monotone ces derniers mois que les mises à jour du développement de la conception de la W12 ont cessé, ce n’est tout simplement pas vrai.

Pour la 10e manche à Silverstone, Mercedes a introduit un détail révisé à la fois sur la zone de dérivation et sur la zone « coin » du diffuseur arrière, qui est devenu reconnu par beaucoup comme le grand différenciateur pour la saison 2021 d’un point de vue plus technique.

Cependant, l’intention des mises à jour n’était pas aussi évidente que beaucoup d’entre nous le pensaient, et leur effet n’a pas nécessairement été pleinement réalisé ce week-end.

Pendant et après le week-end du Grand Prix de Turquie, de nombreux experts des médias et fans de F1 se demandaient si, parfois, un delta de piège de vitesse de 15 km/h entre le W12 et une grande partie de leur opposition était révélateur d’une sorte de mise à niveau de puissance que Mercedes avait appliquée à leurs voitures uniquement, et pas nécessairement à leurs équipes clientes.

La plupart des ingénieurs ayant une quelconque expérience du sport automobile démystifieraient cette théorie assez rapidement parce que la physique simple nous dit qu’avec la même quantité de traînée, l’augmentation de puissance nécessaire pour réaliser un delta de vitesse de cette ampleur est une fonction quadratique, ce qui signifie en termes quotidiens que une augmentation des 10 de puissance serait nécessaire, et non les maigres gains que nous voyons ces jours-ci en F1 alors que les performances du groupe motopropulseur convergent.

Au contraire, en 2021, un delta de vitesse de 15 km/h ne peut qu’indiquer de manière réaliste un gain d’efficacité aérodynamique.

D’une manière ou d’une autre, Mercedes réduit la traînée dans les lignes droites tout en conservant l’appui dans les virages.

Depuis environ 2010, l’ingénierie de la F1 s’est éloignée de la disposition traditionnelle des amortisseurs à ressorts dans la conception de la suspension, en particulier à l’arrière de la voiture.

Le raisonnement est double : en supprimant les ressorts hélicoïdaux ou les barres de torsion, la masse non suspendue de l’extrémité arrière est réduite, mais de manière critique en supprimant les ressorts de compression/extension et en les remplaçant par une forme de contrôle du soulèvement, un degré de liberté supplémentaire est ajouté à le système de suspension arrière.

L’inclusion d’un ressort ou d’un amortisseur à gaz permet un degré assez raisonnable de contrôle de la hauteur de caisse arrière, bien supérieur à celui d’un mécanisme d’amortisseur à ressort hélicoïdal/de torsion plus conventionnel, ce qui est essentiel compte tenu de l’importance des sensibilités à la hauteur de caisse du diffuseur arrière.

Même si le contrôle de la poussée à l’arrière d’une voiture de F1 grâce à l’utilisation d’amortisseurs de poussée est la norme depuis de nombreuses années maintenant, ce que Mercedes a pu faire, c’est ajuster l’amortisseur aux mises à jour aérodynamiques de Silverstone de sorte que lorsque les deux tiges de traction sont en compression à une certaine valeur prédéfinie lors de la conduite en ligne droite, pour réduire la hauteur de caisse arrière et caler le diffuseur, réduisant considérablement la traînée et augmentant la vitesse en ligne droite, presque comme un double DRS.

Il est probable que cela soit réalisé grâce à une certaine forme de soupape à l’intérieur de l’amortisseur de pilonnement ou à une certaine forme de mécanisme à manivelle excentrique excentrique.

Lorsque la charge de compression en ligne droite revient sous le seuil, comme la réduction de la vitesse de l’accélérateur ou le freinage, la hauteur de caisse augmente à nouveau à l’arrière.

Il est important de noter qu’il s’agit d’un dispositif de contrôle activé mécaniquement qui est très légal, et son utilisation pour caler le diffuseur n’est réellement utile que pour les philosophies aérodynamiques à faible inclinaison, comme celle de Mercedes.

Alors que Red Bull a apparemment interrogé la FIA sur le dispositif de décrochage du diffuseur Mercedes au cours du week-end, je soupçonne qu’ils ne remettaient pas en question le concept de contrôle du soulèvement car ils l’utiliseraient certainement dans une certaine mesure eux-mêmes, mais plutôt le mécanisme non linéaire ou soudain en réduisant la hauteur de caisse arrière dans certaines conditions spécifiques.

Bien sûr, la question de savoir comment cela s’intègre dans la baisse des performances de Mercedes après la FP1 vendredi à Austin doit être clarifiée.

Après le FP3 samedi, les médias étaient obsédés par le garage Red Bull car les ailes arrière de Max Verstappen et de Sergio Perez ont été renforcées à la hâte avec des couches supplémentaires de carbone pré-imprégné, nécessitant non seulement une pose et un rognage, mais également un durcissement rapide, après des fissures ont été observées.

Cependant, les médias toujours vigilants ont raté une histoire plus importante et celle qui explique plus que probablement le décrochage de l’amélioration des performances de Mercedes pour l’USGP.

Dans leurs inspections post FP1, les ingénieurs de Mercedes ont remarqué que les diffuseurs des deux W12 s’étaient enfoncés si fort sur la surface extrêmement bosselée d’Austin, qui est en fait la plus agressive de la saison, qu’ils avaient non seulement craqué et qu’ils en avaient besoin. de réparation, mais ils nécessitaient également un renforcement important qui compromettait leur efficacité, et une augmentation significative de la hauteur de caisse arrière statique était également nécessaire pour éviter un futur creux, compromettant leurs configurations mécaniques et aérodynamiques pour le week-end.

Il serait très inhabituel qu’une équipe à succès telle que Mercedes perde inexplicablement un avantage de près d’une seconde sur son concurrent le plus proche du jour au lendemain, et avec leur récente amélioration de la vitesse en ligne droite, il semblerait certainement plausible que le diffuseur décroche, et Le contrôle de la poussée est un élément important du chemin de Mercedes vers un autre championnat des pilotes et des constructeurs de Formule 1 cette année.