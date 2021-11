Tech Draft : En F1, il ne s’agit jamais uniquement du pilote ou de la voiture

À la suite du Grand Prix de Mexico 2021, Lewis Hamilton a fait plusieurs commentaires laissant entendre que le facteur de performance déterminant dans les courses récentes est directement attribuable au RB16B de Red Bull.

Bien qu’il soit tout à fait possible que Hamilton ait simplement fait une observation selon laquelle à ce moment précis de la saison 2021, la Red Bull est tout simplement plus rapide que la Mercedes W12, ses commentaires ont peut-être par inadvertance ou non invoqué l’ancien et bien usé. argument lorsque des combinaisons spécifiques de châssis et de pilotes atteignent le sommet de l’arbre des performances. Est-ce la voiture ou est-ce le conducteur ?

Avant d’aller plus loin avec cet article, permettez-moi de faciliter la tâche à ceux d’entre vous qui souhaitent débattre de l’intention de Hamilton lorsqu’il a fait ces commentaires ; vous pouvez aussi bien arrêter de lire maintenant car ce n’est pas ce dont je vais parler dans cet article.

Je veux plutôt explorer les questions suivantes :

En F1 est-ce le pilote ou la voiture ? Comment pouvons-nous déterminer ce qu’est un châssis F1 exceptionnel ? Comment pouvons-nous déterminer un pilote exceptionnel? Et, lorsque les deux se combinent, comment déterminons-nous si c’est le châssis, le pilote ou les deux qui sont les principaux facteurs de performance ? Ou même la plus grande question, laquelle pour moi est la plus pertinente, est-ce que ces requêtes sont même raisonnables ?

Un châssis F1 qui se comporte mal ne produit jamais un bon temps au tour

Pour tous ceux qui ont travaillé en F1 à titre technique en bord de piste, il n’est pas difficile de répondre à la première question. L’œil entraîné et expérimenté peut choisir assez rapidement une bonne voiture car il n’y a vraiment que deux choses à considérer, les caractéristiques comportementales du châssis et le temps au tour, et au niveau de la F1, c’est indépendamment de qui conduit.

Un châssis qui se comporte mal ne produit jamais un bon temps au tour. Même en regardant une F1 2021 moderne à la télévision, non seulement nous pouvons voir à quel point un bon châssis se comporte par rapport à un moins bon. Mais si nous regardons plus attentivement, nous pouvons également voir des différences de comportement entre les premiers rangs, lorsque l’un bat l’autre pour la pole de 0,1 seconde.

Déterminer le niveau de talent du conducteur est un peu plus complexe. Généralement, les pilotes se comportent en réaction au comportement du châssis et la manipulation d’un châssis reflète rarement un meilleur temps au tour. Dans un bon châssis, le grand talent brille, mais ce n’est pas forcément toujours le cas dans un mauvais.

Bien sûr, il y a des exceptions, et Ayrton Senna dans les Lotus 97T, 98T et 99T en sont de bons exemples. À ce stade de l’histoire de la légendaire équipe, le châssis qu’ils produisaient à l’époque n’était pas vénéré comme les chefs-d’œuvre de Colin Chapman l’étaient autrefois, mais Senna a réussi à marquer des pôles et à gagner occasionnellement.

Même un champion du monde de F1 ne peut pas rendre un mauvais châssis beau

L’autre extrémité de l’échelle, par exemple, est les luttes bien connues de Senna et de la Williams FW16 au début de 1994, avant sa mort, ou la tentative désastreuse de Nigel Mansell de faire carrière chez McLaren dans la MP4-10. Parfois, même un champion du monde de F1 ne peut pas rendre un mauvais châssis beau.

En relisant ce que je viens d’écrire, je me rends compte que les années d’absence du sport m’ont amené à négliger un aspect d’une importance cruciale.

Pour quelqu’un à l’intérieur de l’environnement de bulle de garage opérationnel d’une équipe de F1, ce qui différencie un bon pilote d’un grand pilote est la capacité d’influencer un changement positif dans le comportement du châssis.

Je me souviens très bien qu’en 1993, lors de sa première année avec Williams, Damon Hill a fait beaucoup de bruit dans les médias à propos de ses capacités dans une voiture aussi dominante. En fait, il y avait la tristement célèbre lettre éditoriale « Drover’s Dog » publiée par Autosport, impliquant que même un chien entraîné pouvait obtenir des résultats sur le podium dans la Williams FW15C active de cette année-là.

Une déclaration malheureuse, naïve et tellement incorrecte.

En F1, il ne s’agit jamais seulement du pilote, ni seulement de la voiture

Damon lui-même était un élément essentiel de la raison pour laquelle la FW15C était si dominante, justifiant pourquoi il était en effet un grand pilote, et inévitablement un champion du monde de F1.

En servant son apprentissage à battre des circuits sur des milliers et des milliers de kilomètres en tests. Damon avait très bien appris l’art noir de comprendre ce que sa voiture faisait sous lui, de le communiquer à ses ingénieurs et d’être intrinsèque à la formulation des solutions pour l’amélioration du comportement du châssis.

Généralement, à l’avant de la grille de F1, les pilotes exceptionnels conduisent des châssis exceptionnels car leurs commentaires ont fait partie intégrante de sa conception et de son développement.

Donc, bien sûr, isolément, nous pouvons choisir des pilotes talentueux, et nous pourrions même être en mesure de désigner un excellent châssis. Mais, lorsqu’il s’agit de déterminer les prétendants au Championnat du monde de F1, il est impossible d’attribuer l’un ou l’autre comme le principal différenciateur de performance.

En effet, la F1 est l’un des plus grands sports d’équipe de la planète, et les championnats ne sont remportés que lorsque le pilote, le châssis et l’équipe se combinent tous au plus haut niveau.

Il ne s’agit jamais uniquement du conducteur, ni de la voiture, cela ne l’a jamais été et ne le sera jamais.