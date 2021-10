Tech Draft : la FIA va publier des directives techniques F1

Le 1er octobre 2021, Grandprix247.com a publié une lettre ouverte que j’ai écrite à votre organisation concernant les frustrations résultant d’un manque de divulgation publique des Directives Techniques de Formule 1 qui sont émises de temps à autre et vous demandant de considérer qu’elles sont bel et bien faites. publiquement à l’avenir dans un souci de transparence.

Je tiens à vous remercier, non seulement d’avoir pris le temps d’examiner la demande faite non seulement en mon propre nom, mais aussi au nom du GP247 et de la communauté F1 au sens large, et de nous avoir informés que c’est l’intention de la FIA de publier Directives techniques F1 à l’avenir sur votre site Web, à commencer par le Grand Prix des États-Unis 2021 de ce week-end.

Je tiens à remercier la FIA pour l’ouverture et la volonté de poursuivre et d’accorder de l’importance au concept de transparence et dans ce cas, je suis sûr que, en tant qu’industrie, l’accès aux directives techniques ne fera qu’apporter une plus grande valeur à ses parties prenantes.

Au fil des ans, et en particulier tout au long du mandat du président Jean Todt, l’importance du processus démocratique dans la gouvernance de la FIA a toujours semblé avoir été une priorité, et cette décision ne fait que renforcer cette perception.

Encore une fois, merci d’avoir pris en compte ma demande, et de m’avoir informé de votre décision.

Sincères amitiés,

Marc Kay