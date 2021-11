Tech Draft : La Mercedes de Hamilton est-elle légale ou non ?

Ce ne sera pas une trop grande surprise pour les lecteurs réguliers de Tech Draft que je veuille prendre une inclinaison négative dans ce numéro, en me concentrant sur le week-end mouvementé du Sao Paulo, alias le Grand Prix du Brésil.

Le premier point négatif est la justification de mon utilisation du terme pseudo. En 2021, ils ont renommé l’événement d’Interlagos en Grand Prix de Sao Paulo, mais étant un puriste, je ne l’avale pas. Je pense que si un événement est le seul Grand Prix dans un pays, il devrait être intitulé Grand Prix de ce pays, peu importe qui paie la facture.

Ma prochaine frustration est la façon dont la disqualification du pilote Mercedes Lewis Hamilton des qualifications de vendredi a été décrite en général par les médias. Malheureusement, en échouant au processus de test binaire pour l’ouverture du DRS de son aileron arrière, la disqualification est juste et juste, aussi dure que cela puisse paraître.

Mais, en général, les médias ont rapporté que le DQ était dû au fait que l’écart du DRS était trop grand, ce qui est tout simplement incorrect.

Au contraire, l’intention des règlements techniques et du test qui en résulte est que non seulement l’espace du DRS doit être d’un maximum de 85 mm, mais que l’éprouvette ne doit pas être poussée à travers l’espace avec une force supérieure à 10 Newtons.

Cela permet de s’assurer que non seulement l’écart maximal du DRS est conforme, mais également que le revêtement de l’aile ne fléchit pas sous la charge pour augmenter l’écart.

Beaucoup se demandent si la Mercedes est bien légale

Personnellement, j’ai des doutes sur le fait que l’aile était cassée d’une manière ou d’une autre. Je ressens cela parce qu’en l’absence de l’intention de fléchir le revêtement de l’aile, les seuls modes de défaillance auxquels je peux penser sont le délaminage du revêtement lui-même ou le délaminage d’une nervure interne (ou longeron), et ces deux modes seraient entraîner un effondrement catastrophique très rapide de la section de l’aile.

Ma plus grande frustration ce week-end est que, encore une fois parce que je suis un puriste, Mercedes a fait tout ce qu’est la F1.

Mais au lieu de cela, beaucoup se demandent si la Mercedes est effectivement légale.

Si 2021 laisse un héritage, il se pourrait que les leaders du championnat de F1 aient désormais établi une nouvelle norme dans l’utilisation des médias pour remettre en question l’honnêteté de ceux qui osent tenter d’innover. Et cela vaut pour Mercedes et Red Bull.

Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement célébrer ceux qui sont assez audacieux et inventifs pour trouver un avantage, plutôt que d’être amenés à croire quelque chose de plus sinistre ?

Je ne veux jamais que la F1 soit un cirque circulant à quelques dixièmes les uns des autres attendant que la chance frappe, qu’ils gagnent. La F1 doit être quelque chose de plus profond et de plus intellectuel que cela.

Ce moment où nous avons tous retenu notre souffle dimanche Pas de quartier donné ⚔️#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/GrN72yzRCP – Formule 1 (@F1) 14 novembre 2021