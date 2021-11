Tech Draft: La poignée mécanique décidera où ira le titre

Dans la dernière ligne droite des quatre dernières manches du Championnat du monde de Formule 1 2021, cette édition de Tech Draft examine les récits techniques les plus récents de la saison et comment ils pourraient influencer le résultat, car l’adhérence mécanique pourrait bien être un facteur décisif.

Depuis le Circuit des Amériques au Texas, le cirque F1 a voyagé vers le sud jusqu’à l’Autódromo Hermanos Rodríguez à haute altitude au Mexique où il y avait, surtout, une différence d’altitude significative entre les deux et une différence majeure dans la qualité de l’air.

Pour les esprits empiriques, c’est environ 7 500 pieds. Ce n’était pas une différence insignifiante, et ceux d’entre vous qui sont allés à Mexico comme moi seront d’accord. Rendez-vous dans votre chambre d’hôtel, lavez la saleté et la poussière du garage, dépoussiérez votre visage, déballez vos affaires et faites une promenade de 15 minutes. Vous le remarquerez, 20% d’air en moins à respirer, votre cœur travaille juste un peu plus dans tout ce que vous faites.

Ainsi, les deux facteurs environnementaux les plus importants à prendre en compte lors de l’optimisation d’une voiture de F1 à Mexico sont l’altitude et les précipitations de particules atmosphériques. Et, ils ont une influence primordiale sur le temps au tour.

Chaque année que le train de la F1 visite le Mexique, il semble que les médias répètent le même récit, encore et encore, l’impact de l’atmosphère raréfiée sur le pouvoir.

Le Mexique exige de transporter autant d’angle que possible dans le plan principal de l’aile

Maintenant, ne vous méprenez pas, bien sûr, c’est le cas. Mais, ne vous y trompez pas, l’impact global sur la puissance et l’impact comparatif entre les différentes variantes d’unités motrices aujourd’hui à l’ère hybride à induction forcée n’est nulle part comme à l’époque des unités à combustion interne à aspiration normale.

Dans le paysage technique de la F1 2021, tout quotient de delta de temps au tour entre les constructeurs attribué aux PU au Mexique était minime. Extrêmement minime.

Au contraire, les principaux différenciateurs de performance étaient l’aérodynamisme, le refroidissement et la capacité souvent sous-estimée de l’adhérence mécanique.

À une altitude telle que celle de Mexico, les voitures de F1 circulent avec beaucoup moins de traînée. De manière critique, la dynamique des fluides de base est basée sur quelques lois empiriques très importantes : la relation entre la traînée et la force d’appui est directement proportionnelle, tout comme la relation entre la pression statique et la traînée.

Donc, ce que cela signifie dans le contexte du Mexique, c’est que parce que la pression atmosphérique statique est moindre en raison de l’altitude, la traînée est moindre et donc la force d’appui résultante.

Au Mexique, toutes les équipes de F1 portent autant d’angle de plan principal d’aile que possible, autant qu’à Monaco en fait, et même alors, la charge verticale résultante est nettement inférieure.

Alors, pourquoi ne pas simplement augmenter l’angle de l’aile ?

Bonne question!

Eh bien, la réponse est assez simple : tout angle d’aile plus élevé entraînera un décrochage partiel ou total, ce qui signifie aucune force d’appui.

Donc, si nous considérons une voiture de F1 descendant la ligne droite principale de 1,2 km à plein régime avec beaucoup moins de traînée jusqu’au virage 1 pour un événement de freinage très grave, nous avons maintenant un problème car la traînée aérodynamique qui est nécessaire pour produire normalement la charge verticale requis pour atteindre cet événement de freinage de niveau sérieux au virage 1 n’est plus là.

C’est là que l’adhérence mécanique de l’ensemble châssis entre en jeu et devient très importante : les carrossages, les orteils, les soulèvements, les amortisseurs, les barres stabilisatrices deviennent tous essentiels pour assurer la zone de contact combinée à l’avant et la migration du centre de gravité et du centre de roulis vers l’avant sont tous optimisés.

Une théorie similaire s’applique également à la sortie de virage, en particulier en prévision du moment précis où l’application à l’accélérateur devient binaire.

Au Mexique, le contrôle des attitudes avant et arrière devient roi, et il est magnifié par une surface de circuit caractérisée par un seul mot, sale.

À mon avis, le Mexique a été gagné conformément à une tendance qui a fortement influencé la saison, qui avait la meilleure capacité d’adhérence mécanique.

Djeddah pourrait décider du champion du monde 2021

Maintenant, je sais que Red Bull a eu le dessus au Brésil ces dernières années, et l’année dernière à Abu Dhabi, il semblait que la même chose était vraie, mais en 2021, nous ne le saurons peut-être pas vraiment.

Mais je vais faire ce point. Le lieu de l’avant-dernière manche de cette année est bientôt à Djeddah, dans un environnement naturellement très poussiéreux, encore en construction, n’a visiblement jamais été utilisé auparavant, et n’a pas de caoutchouc posé.

Oubliez le récit selon lequel Djeddah est un circuit électrique.

Djeddah devrait être un bol de poussière pour tout le week-end. Ce sera le domaine du châssis avec le meilleur ensemble d’adhérence mécanique, qui peut transmettre le couple à la nouvelle surface glissante et poussiéreuse de la manière la plus efficace, avec le moins de glissement, et où les événements de freinage les plus importants peuvent être effectués.

En conséquence, celui qui peut exceller à Djeddah pourrait être le champion du monde 2021.