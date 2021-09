Tech Draft : le côté sportif de la F1 est surréglementé

L’une des raisons pour lesquelles beaucoup d’entre nous aiment la Formule 1, c’est la façon dont elle avance toujours. Pourtant, alors que nous célébrons l’une des saisons les plus compétitives depuis longtemps, la façon dont elle est surréglementée d’un point de vue sportif est incohérente et même inutilement compliquée.

Avant de commencer ma diatribe pour aujourd’hui, permettez-moi de commencer par une comparaison empirique. Dans un coin poussiéreux de ma bibliothèque (souvenez-vous de ces choses qu’on appelle des livres), se trouvait un petit livre couvert d’un jaune assez épais, le Manuel FIA 1992. Bien sûr, comme je l’ai mentionné, c’était épais, mais le fait est qu’il comprenait les règlements techniques et sportifs pour la F1, la F3000, le groupe C, le championnat du monde des rallyes, les voitures de tourisme du groupe A, et la liste est longue, avec tous les habituels annexes qui comprenaient le Code Sportif International.

Je sais, les livres étaient nécessaires à l’époque parce que nous n’avions pas Internet comme maintenant, mais ce n’est pas mon propos. L’observation la plus remarquable qui est devenue évidente était à quel point les choses étaient moins descriptives à l’époque. Néanmoins, comme je l’ai mentionné plus tôt, l’un des attraits de la F1 est qu’elle continue de se développer, en particulier d’un point de vue technique, et il est donc compréhensible que les F1 Tech Regs de 1992 aient moins de passages et de pages par rapport à ceux d’aujourd’hui.

Cependant, ce qui m’a vraiment dérouté, c’est à quel point le Code Sportif International était plus petit en 1992, en particulier l’Annexe L qui concerne des choses comme la conduite, mais je suppose que je n’ai pas été trop surpris.

Pour moi, même s’il semble rationnel qu’à mesure que la technologie et la conception évoluent, il est nécessaire de réglementer certains aspects techniques de manière plus rigoureuse, je suis tout simplement incapable de comprendre comment la manière dont la conduite compétitive de la F1 moderne a tellement changé, qu’il a besoin d’une matrice de régulation plus compliquée.

Cela m’amène à me demander si la justification n’est pas simplement de la réglementer pour le plaisir.

Ces derniers temps, le directeur de course de F1 Michael Masi et son équipe de commissaires de course en constante évolution ont appliqué le règlement sportif d’une manière qui, pour moi, est confuse et ne se limite pas à ce qui suit :

Fernando Alonso profite de la faille du règlement pour utiliser la chicane de dégagement au virage 2 au départ du Grand Prix de Russie. Après la course, Masi a admis que parce qu’Alonso avait suivi la lettre de la loi, il avait le droit de faire ce qu’il a fait. Il s’agit d’un exemple d’un règlement si mal formulé qu’il existe une échappatoire qui permet à une action flagrante contredisant son intention d’être tout à fait acceptable. Le blocage extrêmement dangereux par Nikita Mazepin de Yuki Tsunoda à Sotchi a entraîné un avertissement, mais Masi a de nouveau fait passer pour simplement le style de conduite de Mazepin. Les quasi-échecs constants en qualifications alors que les pilotes ralentissent pour faire un écart pour leur tour rapide alors que ceux qui sont déjà sur leur propre tour rapide s’approchent sans le vouloir. Il est acceptable que Mercedes ajoute un autre groupe motopropulseur au parc disponible de Valtteri Bottas et admet ouvertement que c’était pour des raisons tactiques, même si l’intention du règlement est opérationnelle et financière. Le débat continuel sur les limites des pistes et comment elles ne sont appliquées qu’à des sites spécifiques de chaque circuit et pas seulement sur le circuit dans son ensemble. Comment un pilote renverse un membre d’équipage dans la voie des stands n’a même pas besoin d’être examiné par les commissaires sportifs. Que les conducteurs soient blâmés pour avoir causé une collision dans des situations apparemment 50-50, même si les règlements n’exigent pas que le blâme doive nécessairement être réparti du tout. La manière indécise des courses humides, comme à Spa.

Bien sûr, se lamenter sur les jours passés et prétendre que tout était parfait à l’époque est au mieux naïf et souvent ennuyeux, mais la réalité est que des championnats passionnants, justes et ultra-compétitifs ont été disputés ces mêmes jours, avec beaucoup moins de prescriptions. règlements sportifs.

Alors que la saison 2021 de F1 est en train de devenir une pour les livres d’histoire, et l’intention de la nouvelle ère technique au-delà est de favoriser une concurrence plus étroite entre les concurrents. Ne voulons-nous pas nous souvenir d’eux pour leurs compétences et leurs combats rapprochés plutôt que pour les règles et qui a été cinglé à tort ou à raison pour ceci ou cela ?