Tech Draft: les éléments F1 PU ne devraient pas décider du titre

in

La saison 2021 de Formule 1 est maintenant terminée aux deux tiers, et avec la bataille pour le championnat des pilotes aussi serrée qu’elle l’a été depuis de nombreuses années, nous espérons tous qu’elle sera décidée par le pilotage, et non par la gestion des ressources, à savoir : Pénalités PU F1.

Rappelez-vous cette séquence de nombres ; 3, 3, 3, 3, 2, 2, 8 car cela pourrait être la clé pour savoir qui deviendra le champion du monde des pilotes de F1 2021 dans cette bataille passionnante entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, Red Bull et Mercedes.

Conformément à la réglementation F1, chaque pilote dispose d’un pool des éléments motrices suivants pour une utilisation tout au long de la saison ; 3 moteurs à combustion interne, 3 turbocompresseurs, 3 groupes électrogènes thermiques (MGU-H), 3 groupes électrogènes cinétiques (MGU-K), 2 accumulateurs d’énergie, 2 électroniques de contrôle et 8 systèmes d’échappement.

Si un pilote dépasse cette allocation d’un élément pour quelque raison que ce soit, alors le pilote encourra une pénalité de grille lors de la prochaine course qu’il prendra au départ ; la première fois qu’un élément supplémentaire est utilisé : 10 positions, chaque élément supplémentaire après la première instance : 5 positions, et si un pilote encourt une pénalité supérieure à 15 positions, il doit prendre le départ de la course depuis l’arrière de la grille.

À ce jour, chaque pilote de cette saison a déjà utilisé son quota d’ICE, de turbos et de MGU-H, cependant, Valtteri Bottas et Sergio Perez ont déjà utilisé leur quatrième de chacun et ont encouru des pénalités de grille en conséquence.

Préoccupés par la bataille à l’avant entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, les deux pilotes et leurs équipes respectives n’ont pas caché que le même sort pourrait leur arriver à un moment donné d’ici au Grand Prix de Russie ce week-end et la manche finale à Abou Dhabi.

En 2005, la F1 a introduit une nouvelle règle qui, pour la toute première fois, réglementait l’utilisation des moteurs, garantissant qu’ils devaient durer 2 week-ends de course complets pour éviter les pénalités, et en 2009, une nouvelle réglementation a été introduite limitant le nombre de moteurs à huit. par saison.

La réglementation de l’utilisation des moteurs servait deux objectifs principaux ; réduire les coûts d’exploitation d’une équipe au cours d’une saison et s’assurer que la F1 est perçue comme plus efficace en s’assurant que les moteurs ont une durée de vie plus longue.

Néanmoins, s’il est tout à fait légitime, à l’ère moderne des groupes motopropulseurs hybrides très complexes et coûteux, que leur utilisation soit réglementée pour les mêmes raisons, il semble quelque peu contradictoire que le championnat devienne potentiellement dépendant des pilotes de pointe ayant leurs équipes gérer une allocation de pool F1 PU probable sous-prescrite comme un avantage stratégique.

Avec la possibilité qu’encore plus de Grands Prix soient inclus dans le calendrier du championnat F1 2022, portant potentiellement le nombre d’événements à 23 ou même 24, le risque qu’encore plus de pilotes dépassent leur allocation d’éléments PU F1 ne peut que s’aggraver.

Ces derniers temps, le résultat des courses de F1 est devenu de plus en plus dépendant d’aspects stratégiques tels que la gestion des pneus, la gestion du carburant et en 2022, la gestion des freins deviendra plus importante, mais la gestion des éléments PU doit-elle vraiment devenir un facteur déterminant du championnat ?