Tech Draft : les incidents de course n’existent pas dans les regs

La bataille pour le Championnat du monde des pilotes de Formule 1 2021 est sans doute la plus disputée de l’histoire récente, et comme cela peut souvent arriver lorsque le niveau de compétition augmente, il en va de même pour les incidents de course sur piste.

Cette année ne fait pas exception, et les fréquentes batailles de roue à roue entraînant des incidents qui sont pénalisés par les commissaires de course entre Lewis Hamilton et Max Verstappen au cours de cette saison en sont un excellent exemple, et bien que beaucoup pensent qu’il est nécessaire de rejeter la faute sur un conducteur comme cause première, il est souvent difficile de le faire.

Dans des situations comme celles-ci qui sont exemptes de malveillance ou d’intention de l’une ou l’autre des parties, le terme « incident de course » est souvent utilisé, cependant, du point de vue des commissaires de course et de la FIA, le terme est une pure fiction car il n’est ni défini ni référencé dans le Code Sportif International de la FIA, au cœur même de la définition et de l’application des normes de conduite en F1.

L’article 11.9 du Code définit que le rôle des Commissaires de Course d’une épreuve est d’avoir l’autorité suprême pour son application et dans le cadre d’une action en piste dans un Grand Prix, il s’agit de l’Annexe L Chapitre IV – Code de Conduite de Conduite sur Circuits qui définit ce qui est et n’est pas une conduite acceptable pour un conducteur.

L’article 11.9.3.a du Code précise bien que les commissaires sportifs décideront de la sanction à appliquer en cas d’infraction au règlement. Ce que signifie cette déclaration, c’est que s’ils constatent l’existence d’une infraction, ils décident de la sanction appropriée. Il n’y a aucune inférence dans ce règlement autorisant les commissaires sportifs, avec la discrétion de considérer qu’une infraction aux règlements dans le discours de la course normale n’est autre chose qu’une infraction punissable.

Les incidents de course n’existent tout simplement pas dans le règlement.

L’annexe L, chapitre IV 2 d) du Code stipule : « Le fait de provoquer une collision, la répétition d’erreurs graves ou l’apparence d’un manque de contrôle de la voiture (comme une sortie de piste) sera signalé aux Commissaires Sportifs et pourra entraîner l’imposition de pénalités pouvant aller jusqu’à la disqualification de tout pilote concerné.

Dans l’exemple de l’incident de Copse entre Hamilton et Verstappen au Grand Prix de Grande-Bretagne de cette année, les Commissaires Sportifs ont trouvé Hamilton principalement responsable de l’incident et donc en violation de l’Annexe L Chapitre IV 2 d), et de même dans l’exemple de l’incident de Monza, c’est Verstappen que les Commissaires Sportifs ont trouvé à porter le solde de la faute, et par conséquent pénalisé.

Il est important de se rappeler que la manière dont les deux pilotes ont été pénalisés était également conforme au Code, et non à la discrétion des Commissaires Sportifs ; le processus de pénalité des Codes étant une pénalité de temps appliquée à un pilote trouvé en infraction s’il est toujours en course pendant la course, et une pénalité de grille à un pilote trouvé en infraction qui n’est plus en compétition et n’a pas la possibilité de prendre une pénalité de temps.

Néanmoins, la raison pour laquelle le terme « incident de course » ne serait jamais défini dans le Code et fait partie de la responsabilité des commissaires sportifs est que la discussion concernant ce qui est et n’est pas malveillant, intentionnel ou acceptable pendant une course est bien trop complexe et ambigu à appliquer à l’époque.

S’il s’avère qu’un conducteur est totalement ou majoritairement fautif, il est pénalisé.

De la même manière qu’un magistrat applique la loi à un accusé sans pouvoir discrétionnaire quant au moment où la loi devrait et ne devrait pas s’appliquer, les commissaires de course sont également dépourvus de la capacité de considérer un incident comme un « incident de course ».