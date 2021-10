Tech Draft : Lettre ouverte à la FIA sur la divulgation publique

in

À qui de droit au FIA,

Le Championnat du monde de Formule 1 2021 est passionnant, mais s’il s’agit de la saison la plus disputée depuis très longtemps, c’est aussi l’une des plus frustrantes.

La raison pour laquelle je pense de cette façon est que le cours de cette saison a été influencé par votre organisation qui a publié des Directives Techniques (TD) au-delà du Règlement F1, mais contrairement aux Règlements Technique, Sportif et Financier qui sont publiés sur le site Internet de la FIA ; c’est la politique de la FIA de ne pas divulguer publiquement les TD au grand dam, pas seulement de moi mais de beaucoup.

Comme de nombreux fans de F1, tels que mes amis ici dans la communauté Grand Prix 247, ma passion pour le sport de la F1 est bien plus profonde que le simple “spectacle” et j’ai un réel intérêt pour ses questions techniques, cependant, tout en il est indéniable que l’émission de TD est en effet justifiable et nécessaire, je vous mets au défi de savoir pourquoi il est nécessaire de ne pas les divulguer publiquement.

Au cours de cette saison de F1, votre organisation a émis des TD sur les sujets suivants ;

Rigidité de l’aileron arrière Paramètres de fonctionnement des pneus Ralentissement des arrêts aux stands

Comme je l’ai déjà mentionné, je suis d’accord pour dire que les TD sont nécessaires et sont en effet émis à la suite de requêtes principalement d’équipes de F1 cherchant des directives supplémentaires sur des questions techniques. Cependant, il est impossible pour ceux qui choisissent la F1 comme sport d’intérêt d’être entièrement informés lorsqu’il leur est interdit d’avoir accès aux TD car ils sont pertinents pour les discussions d’actualité lorsqu’ils sont publiés.

Bien sûr, je conviens qu’il existe parfois un potentiel pour des informations sensibles, telles que des aspects techniques liés à la propriété intellectuelle d’une personne ou d’une équipe, qui ne conviendraient pas à une divulgation publique, mais comme dans de nombreux autres documents de nature comparable. , une simple rédaction de ces informations sensibles suffirait.

Il est parfois très frustrant pour les patrons du sport de savoir que la politique leur interdit l’accès à un DT, tandis que des factions des médias discutent ouvertement du DT et de son contenu, tout en admettant publiquement que la directive a été délibérément divulguée. à eux par un membre non divulgué d’une équipe non divulguée.

En 2013, Martin Brundle de Sky F1 a demandé au directeur de course FIA ​​F1 de l’époque, feu Charlie Whiting, dans une interview diffusée, pourquoi les TD n’avaient pas été divulgués publiquement, et Charlie a très ouvertement admis qu’il ne savait pas pourquoi ils ne devraient pas l’être et que la FIA avait discuté de cette possibilité de manière positive à plusieurs reprises auparavant.

Si je peux vous donner plus de détails sur ce point, vous seriez au courant des Statuts de la FIA, et de leur article 1.3 qui stipule,

1.3 La FIA respectera les normes les plus élevées de gouvernance, de transparence et de démocratie, y compris les fonctions et procédures anti-corruption.

Conformément aux Statuts de la FIA, le meilleur intérêt de la transparence est-il servi en ne divulguant pas les DT ?

En conclusion, je n’écarte pas le besoin de directives techniques en F1 car je pense qu’elles remplissent une fonction très importante dans la manière dont un sport très technique est réglementé.

Cependant, je pense qu’il serait dans l’intérêt de nous, les mécènes, les médias et les fans de ce sport merveilleux, que les directives techniques soient divulguées publiquement afin que nous puissions tous comprendre le processus de réglementation de manière plus éclairée.

Cordialement,

Mark Kay au nom du GRAND Prix 247 et de la communauté F1.