Tech Draft : Pourquoi la F1 cherche-t-elle si désespérément à être acceptée par les États-Unis ?

Après le Grand Prix des États-Unis 2021 de ce week-end, c’est désormais officiel, la Formule 1 est si follement amoureuse de The Land Of Opportunity qu’elle fera tout pour son attention, y compris sacrifier son âme.

L’événement qu’est le Grand Prix des États-Unis est fantastique, la ville d’Austin est une ville hôte formidable pleine de gens et de cultures merveilleuses, et même si cela pourrait sans doute faire refaire surface dans certaines zones. Le Circuit des Amériques est une icône moderne d’un lieu toujours soutenu par les foules locales extrêmement passionnées et bien informées qui veulent leur dose de ce qui est le plus grand spectacle de course automobile au monde, sans exception.

Mais, ne nous y trompons pas. Même si le public a dépassé les 140 000 spectateurs dimanche, en général, l’Amérique n’obtient tout simplement pas la F1, et je ne pense pas qu’elle le sera probablement jamais.

C’est ce que je ressens parce que je ne pense pas que le marché américain se soucie d’apprécier ce qu’est la F1 et les raisons pour lesquelles elle est ce qu’elle est maintenant. Le sport professionnel est apprécié différemment par les Américains.

Pour le mécène traditionnel qui est souvent aussi un puriste, la F1 est encore et sera toujours un sport : une compétition d’excellence pour déterminer le vainqueur ultime, le Champion du Monde. Il a toujours été le domaine réservé à l’élite et son long héritage est intrinsèquement enraciné dans sa culture.

Pour l’Amérique, le sport professionnel est un divertissement, et aussi en Amérique, le divertissement est une grosse affaire. Les Américains veulent plus qu’une compétition sur le terrain de l’élite, ils veulent du bruit, de l’émotion et du drame, et ils le veulent à chaque fois.

L’Amérique veut un spectacle.

Jusqu’à une époque récente, avec le Harry et Megan Show Hollywoodizing l’institution de la monarchie britannique, si vous demandiez à l’Américain moyen ce qu’il pensait du concept d’une monarchie constitutionnelle, il vous aurait expliqué comment leurs ancêtres s’étaient battus contre l’empire britannique. d’établir leur pays tel qu’il est aujourd’hui, libre de l’horrible concept de droit.

Les Américains détestent paradoxalement tellement le concept de droit que dimanche, alors qu’il effectuait sa célèbre grille de marche pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID, le pauvre Martin Brundle a été contraint de naviguer courageusement dans la mer embarrassante de gardes du corps pour ceux qui sont odieux. -intitulé par le simple concept de célébrité, apparemment seulement là pour la seule raison d’être vu comme étant là.

Pris dans leur propre suffisance, sans aucune appréciation de l’héritage et de la culture du sport même auquel ils étaient en présence, et sans aucune intention d’engager quiconque en dehors de leur soi-disant caste de célébrités.

Il y avait une exception, merci Rory McIlroy et Ben Stiller !

Martin étant Martin, cependant, il était digne et toujours aussi tranchant avec une boutade sarcastique, le type qui dépassait le niveau de compréhension même des célébrités hollywoodiennes les plus intelligentes, si l’un d’entre eux est réellement intelligent.

Pour ceux d’entre nous qui aiment la F1, il y a beaucoup trop de raisons pour lesquelles ce n’est pas un sport pour les ignorants.

Bien sûr, Liberty Media et la FIA ont bien fait savoir qu’une stratégie très importante de la F1 pour l’avenir est « The Show ».

Par intention déclarée, la F1 se concentre davantage sur cette intention déclarée, et pas tellement sur le sport pur sur lequel elle a été fondée.

Même si nous attendons avec impatience une deuxième course américaine au calendrier de F1 l’année prochaine, une course de rue à Miami, les potins de ce week-end, même comme l’a laissé entendre le PDG de F1, Stefano Domenicali, est qu’une troisième course américaine est sur les cartes, peut-être pour 2023, un retour sur les lieux du pire Grand Prix jamais organisé à Las Vegas, Nevada.

Après la course de dimanche, Lewis Hamilton a jailli de son amour pour l’Amérique, indiquant que l’événement bien suivi était la validation du fait que les tentatives de la F1 pour percer le marché américain commençaient à réussir.

Mais, à quel prix ?

Lors d’un week-end où des niveaux record de célébrités connaissant très peu la F1 et son héritage ont envahi la grille d’avant-course, aucun grand réseau gratuit américain n’a pris l’option de diffuser la course aux masses.

La réalité est que l’Amérique n’obtient pas la F1, et ne le fera probablement jamais.

Allez, la F1, il est temps de célébrer notre héritage et d’être fier de ce que nous sommes, de ne pas changer et prostituer le sport pour qu’il soit accepté par un marché qui ne se soucie pas vraiment de qui nous sommes et de ce que nous faisons de toute façon .

