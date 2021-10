Tech Draft : Prend des risques pour l’avenir de la Formule 1

Plusieurs sujets résonnent encore après le Grand Prix de Turquie 2021, dont le plus tendance est la controverse sur les arrêts au stand de Lewis Hamilton.

Dans cette édition de Tech Draft, j’en aborde trois, avec un dénominateur commun ; risque-t-il l’avenir de la Formule 1 ?

Il y a trois questions auxquelles il faut répondre après la course du week-end dernier à Istanbul Park :

Lewis Hamilton aurait-il dû remettre en question l’instruction initiale de Mercedes de se rendre au stand pour un nouveau train de pneus intermédiaires ? Charles Leclerc aurait-il dû tenter de terminer la course sans s’arrêter ? Et enfin, Sebastian Vettel aurait-il dû prendre des slicks à la place des intermédiaires Pirelli à son arrêt au stand ?

Ma réponse aux trois est un OUI retentissant !

Quiconque me connaît personnellement pourrait être surpris par cela, car en tant que puriste avec un héritage d’ingénierie conservatrice, empirique et en ingénierie du sport automobile, je n’ai généralement aucune hésitation à m’opposer à la transition de la F1 d’un contexte sportif à celui d’une fonction. de divertissement.

Donc, avant d’approfondir les questions que j’ai avancées dans l’introduction de cet article, permettez-moi de m’expliquer un peu.

Depuis que j’ai terminé ma carrière dans le sport automobile, il y a eu un conflit interne en moi en ce qui concerne ce que je ressens à propos du changement de but dans ce qui était (pour moi et pour beaucoup), et est probablement toujours, principalement un sport qui a été fondé sur la passion et la poursuite de l’excellence, en une entreprise de divertissement d’entreprise, basée sur le principe de faire appel à une base de consommateurs capable de fournir une proposition de valeur aux actionnaires de cette entreprise.

Assez souvent, je réfléchis longuement et sérieusement à cela, probablement trop pour mon propre bien, mais j’arrive généralement à la même conclusion, à savoir que même si je reconnais que j’ai peu ou pas d’influence sur la direction stratégique de la F1, il est un aspect de cette direction stratégique avec lequel je suis en effet d’accord, à savoir : la diversité compétitive de la F1 devrait être une priorité.

Pour en revenir aux trois interrogations qui sont à la base de cette pièce, leur propos n’est pas de nature critique… Pas du tout.

Au contraire, compte tenu de mon passage du côté obscur et de mon soutien à l’infection hollywoodienne de la F1, je dois avouer que ce sont des gens comme Hamilton, Leclerc et Vettel qui sont prêts à mettre de côté l’aversion au risque pour rechercher un meilleur résultat, en mettant leur crédibilité dans question, sont ceux qui offrent cette saison le potentiel de cette diversité compétitive qui me semble importante.

Trop souvent, moi et beaucoup d’autres réfléchissons à l’histoire de la F1 à travers des lentilles teintées de la couleur qui nous fournit des souvenirs d’une manière que nous choisissons de les percevoir, par opposition à la manière dont ils se sont réellement produits.

Nous négligeons, dans les jours de gloire du passé, que lorsque nos héros pourchassaient la gloire de la plus haute marche du podium, c’était le prix ultime qui comptait, et pas nécessairement une stratégie équilibrée sans risque.

Il est important pour nous tous de se rappeler que la principale direction intentionnelle de la F1 à tous les niveaux, est d’augmenter les rendements financiers pour ses actionnaires en assurant la pérennité commerciale de ses équipes concurrentes, grâce à une diversité concurrentielle facilitée par la convergence des performances.

Cependant, à mesure que les performances du domaine convergent, la capacité d’un concurrent à gagner devra devenir moins averse au risque. La prise de risques et les stratégies obscures deviendront de plus en plus courantes en F1 à l’avenir.

Si quoi que ce soit à Istanbul, Hamilton, Leclerc, Vettel et même Esteban Ocon étaient, à tout le moins, coupables de poursuivre la seule intention que la F1 préférerait, qui est la même intention que la F1 pense que nous, comme le souhaitent également les clients, qui est une gagnant différent aussi souvent que possible.

Je dois admettre que j’aime le son de ça.