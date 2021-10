TECH DRAFT : Ralentir les arrêts au stand pour que les roues ne volent pas

Je n’oublierai jamais cette sensation de malaise dans mon estomac le 22 septembre 1991 dans la voie des stands d’Estoril alors que je regardais la roue arrière droite de Nigel Mansell se détacher de la FW14 juste devant moi.

La roue a rebondi directement vers l’équipe Tyrrell qui attendait avec empressement l’arrivée d’une de leurs voitures. Heureusement, le timonier qui a été renversé n’a pas été grièvement blessé.

Depuis le Grand Prix de Belgique de Formule 1 2021 il y a un mois, les médias s’intéressent davantage aux arrêts au stand pendant les courses en raison de l’introduction par la FIA d’une nouvelle directive technique visant à ralentir les arrêts pour des raisons de sécurité.

Plus tôt cette saison, lors de l’affaire des ailes flexibles et alors que Red Bull gagnait apparemment l’ascendant en termes de performances après le Grand Prix d’Espagne, Mercedes a approché la FIA pour obtenir des éclaircissements sur les aspects techniques liés aux mécanismes spécifiques utilisés par d’autres équipes sur leurs pistolets de roue.

La réponse de la FIA a été de publier la nouvelle directive technique, TD22A, dans le but de réduire le risque que des voitures soient sorties de la boîte sans que les roues ne soient correctement fixées.

Pour comprendre pourquoi il était nécessaire d’émettre le TD22A, il est important de comprendre quelles étaient les dernières étapes de la séquence des événements lors du changement des roues d’une voiture de F1 avant sa sortie avant l’introduction du nouveau TD.

Ces dernières années, il est devenu courant pour les équipes de F1 d’utiliser des pistolets à roues très légers, puissants et technologiquement avancés. Chaque pistolet est connecté au système d’éclairage de dégagement de la fosse dans le portique, et un progiciel exécute un algorithme spécifique qui allume une LED verte très brillante sur le pistolet lorsque le système est convaincu que la roue est bien sécurisée.

Lorsque le membre d’équipage utilisant le canon reçoit ce signal vert, il appuie ensuite sur un bouton qui signalera le relâchement du cric, qui est ensuite signalé à la personne du cric une fois que les quatre boutons ont été enfoncés. Le bouton de signal jack ne devient actif dans la boucle que lorsque la LED du pistolet est allumée, mais il devient instantanément actif.

Certaines équipes, telles que Red Bull, ont calculé que le temps de réaction humain pouvait être annulé en signalant le déverrouillage du jack car le bouton de déverrouillage n’avait pas nécessairement besoin d’être enfoncé dans l’ordre séquentiel après la LED verte, car s’il était enfoncé plus tôt, il enregistrerait toujours l’instant même où la LED verte s’est allumée.

Avec l’introduction du TD22A, ce que la FIA a fait est non seulement de s’assurer que le bouton de déverrouillage du cric est désormais séquentiel à la LED de sécurité de roue, mais même lorsqu’il est enfoncé, un temps de « facteur humain » préprogrammé de 0,2 seconde a été été inclus avant que le signal de libération de la prise s’allume.

Cependant, la perception selon laquelle le TD22A vise spécifiquement à neutraliser l’avantage de performance de Red Bull dans les arrêts au stand ne semble pas tout à fait valable si l’on considère le passage suivant du Règlement technique de Formule 1 de la FIA 2021,

12.8.4 Les dispositifs utilisés pour monter ou retirer les fixations de roues ne doivent être alimentés qu’à l’air comprimé ou à l’azote.

Tout système de capteurs ne peut agir que passivement.

En considérant la toute dernière partie de la dernière phrase, « n’agissez que passivement », il est tout à fait évident qu’en introduisant le TD22A, la FIA soutient à juste titre l’intention même des règlements techniques.

En supprimant la possibilité de pré-appuyer sur le bouton de déverrouillage du jack, le système ne peut agir que de manière passive.

Depuis son introduction à Spa, il y a eu plusieurs arrêts douloureusement lents, et certaines équipes ont directement attribué la cause au TD22A, mais avec le temps, ils s’adapteront tous. La F1 innovera toujours et sera à la pointe de la technologie, et donc un moyen sera trouvé pour réduire encore plus les temps d’arrêt aux stands, en temps voulu.

Néanmoins, avec le renforcement de la réglementation technique par le TD22A, il ne pouvait être qu’une bonne chose que le risque que des voitures soient libérées avec une roue mal fixée soit encore plus atténué.

Des roues qui rebondissent dans la voie des stands à travers un circuit de voitures en compétition, ou au-dessus de la clôture et dans la foule n’est pas une image à laquelle la F1 veut être associée.