Tech Draft : Red Bull Istanbul sous-vire le vaudou

Dans la préparation du Grand Prix de Turquie 2021, beaucoup avaient prédit que le circuit d’Istanbul Park conviendrait à Red Bull, une notion avec laquelle je n’étais pas d’accord dès le départ.

Je pense que les tendances historiques en matière de performances n’ont pas eu de sens cette année, étant donné le niveau intense avec lequel le championnat du monde de F1 se déroule.

Le delta de performance post-qualité entre Red Bull et Mercedes en faveur de cette dernière n’est certainement pas celui que beaucoup auraient prédit, et Red Bull a ouvertement confié aux médias tout le week-end qu’il existait un déséquilibre de sous-virage.

Toutes les équipes ont été surprises très tôt vendredi dans la FP1 avec l’amélioration inattendue des niveaux d’adhérence apportée par la récente surface d’Istanbul Park décapée par l’eau mais, pour une raison particulière, l’augmentation de l’adhérence a eu un impact négatif sur l’équilibre de RB16B.

Surtout, lorsqu’une surface offre plus d’adhérence, l’équilibre d’adhérence offert entre l’avant et l’arrière change, et parce que les pneus arrière sont plus gros, l’équilibre d’adhérence à l’arrière augmente par rapport à l’avant.

Cependant, sur les surfaces à forte adhérence, les voitures avec un concept aérodynamique à inclinaison élevée, telles que Red Bull, semblent souffrir en raison de l’augmentation de la sensibilité à la pression aérodynamique, ce qui est plus que probablement la raison sous-jacente aux problèmes de Red Bull.

Le fait que Red Bull ait trouvé le sous-virage pire sur le composé plus tendre semble seulement justifier la justification.

Une solution simpliste au sous-virage en F1 est de réduire l’aileron arrière, mais ce n’est pas nécessairement un changement stratégique judicieux avec la course à l’esprit car moins de charge aérodynamique entraînera finalement une dégradation plus importante des pneus sur un circuit comme Istanbul.

Ainsi, alors que Red Bull a peut-être eu des difficultés en qualité, il est tout à fait possible que leur caractéristique de sous-virage avec cet aileron un peu plus arrière soit un avantage sur les médiums et les composés durs qui seront utilisés en course.

Seul le temps nous le dira.

