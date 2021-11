Tech Draft : règles relatives à la fumée, aux miroirs et à la Formule 1

La Formule 1 est un sport hautement technique et il me semble donc raisonnable que les médias utilisent des journalistes informés et suffisamment qualifiés pour commenter ou exprimer des opinions sur des questions techniques.

Maintenant, je n’écoute généralement pas les podcasts de critique du Grand Prix d’Autosport, mais ce matin, je me suis retrouvé à écouter leur critique du Grand Prix de Sao Paulo, mais à la 23e minute, je l’ai éteint et je ne l’écouterai plus jamais .

Un bon exemple est le suivant.

Les auditeurs ont eu accès à un commentaire de l’un des animateurs et elle a soulevé les préoccupations suivantes concernant les principaux récits techniques du week-end :

La F1 devient un tribunal plutôt qu’un sport ; Les journalistes sont obligés de creuser beaucoup pour comprendre ce qui se passe ; Les journalistes ne sont pas au courant des conversations lors de l’audience de Stewards ; Les règles de la F1 sont compliquées et alambiquées ; À cause de cela, la F1 a un côté sombre et sombre.

Quoi qu’il en soit, l’un des principaux points de conjecture entourant la disqualification de Lewis Hamilton des qualifications vendredi en raison d’une infraction technique au DRS semble être le processus.

Il semblerait que Mercedes soit confus au sujet de l’application des règlements techniques de la F1 dans le cas où une directive technique est également appliquée, soit ils remettaient carrément en question la légalité d’un TD.

J’aimerais jeter un œil aux extraits suivants du Document 29 de la FIA des débats du week-end, la détermination de l’irrégularité DRS de la voiture n°44.

Le concurrent a également noté que l’article 3.6.3 du règlement énonce une dimension maximale, qu’il est possible de mesurer sans appliquer de force ou de charge. Ce n’est qu’après l’application d’une force que la jauge est capable de passer.

Ici, Mercedes tentait de faire valoir que dans un état statique, leur aile est conforme.

Il n’y avait aucun désaccord sur le fait que le test lui-même avait été effectué tel que décrit dans le document TD/011-19. Les jauges ont été mesurées et les commissaires ont été convaincus qu’ils étaient de la bonne dimension.

La FIA a établi la conformité et l’étalonnage corrects du test effectué en vertu de la directive technique.

Le Concurrent fait donc valoir que sa voiture était conforme au règlement en position statique et est donc conforme au règlement.

Cependant, chaque directeur sportif en F1 sait que si une directive technique est émise et doit être lue conjointement avec un article technique, la conformité dépend donc à la fois de l’article et du DT.

La FIA soutient que bien que non réglementaire, le TD, comme beaucoup d’autres, décrit la procédure de test afin que les concurrents puissent concevoir des voitures conformes à la réglementation. De plus, le TD indique que le test est conçu « pour s’assurer que l’élément d’aile arrière ne dévie pas vers une ouverture plus grande que la valeur autorisée… ».

Les Commissaires Sportifs considèrent que si un DT n’est pas en soi un règlement, les DT sont acceptés comme la méthode sur laquelle les équipes peuvent s’appuyer et dans ce cas, le test qui a été effectué était conforme au DT et à ses objectifs légitimes.

La FIA rappelle à Mercedes le TD et son intention.

C’est peut-être ce mot, « intention », où beaucoup perçoivent la fumée et les miroirs.

Serait-il juste d’observer que le langage ou la formulation dans lesquels la FIA rédige ses codes et règlements se concentre tellement sur les détails techniques que l’intention plus large du règlement est diluée ?

Prenons comme exemple le numéro de Mercedes DRS du week-end dernier.

Oui, la FIA a un règlement technique très détaillé prescrivant les limites de l’ouverture du DRS déployé. Et bien sûr, le TD/011-19 a été appliqué pour renforcer davantage cette réglementation ou, essentiellement, atténuer les ambiguïtés.

Mais l’intention générale n’est-elle pas de s’assurer que l’ouverture du DRS ne dépasse pas 85 mm, quel que soit le flex de l’aile, ou en fait indépendamment de quoi que ce soit ?

Il n’est pas rare dans d’autres formes de droit qu’un règlement ou une clause soit précédé d’une déclaration d’intention, qui devient juridiquement contraignante.

Dans l’exemple précédent de l’ouverture du DRS, le règlement et le TD pourraient très bien être dirigés par une déclaration d’intention du type « L’intention de ce règlement est que l’ouverture du DRS ne dépassera en aucun cas 85 mm pendant que le véhicule est en opération. »

Inévitablement cependant, pour ma part, je ne pense pas nécessairement qu’une telle stratégie soit nécessaire car après tout, comme je l’ai écrit maintes et maintes fois, je crois au fait que la F1 est profondément enracinée dans l’innovation et que combler toutes les lacunes finirait par tuer n’importe quel portée pour cela.