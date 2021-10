Tech Draft : Ross Brawn a-t-il oublié sa passion pour la F1 ?

J’ai toujours hâte de lire la chronique de Ross Brawn sur le site Web de la Formule 1, mais récemment, cela m’a amené à remettre en question ses intentions et ses motivations pour le sport, et s’il a oublié sa passion pour la F1.

Brawn a été l’une des personnalités les plus identifiables de la F1 non-pilote au cours des 30 dernières années, et non seulement en raison de ses talents exceptionnels d’ingénieur et de manager, mais aussi en raison de sa capacité à communiquer avec le public au quotidien.

Même à l’apogée de la carrière opérationnelle directe de Brawn en F1, il était facile pour les fans et les médias de se connecter avec lui car, même s’il était sans doute la plus haute autorité technique dans l’un des sports les plus techniques au monde, gérer et interagir avec certains des les talents sportifs les plus élitistes dont le monde ait jamais été témoin, il a pu communiquer avec nous d’une manière qui a suscité une empathie unique parce que nous nous sentions simplement comme s’il était l’un de nous ; une personne ordinaire.

Ingénieur dans l’âme, la propension de Brawn à raconter les faits tels qu’il les croyait, à éviter les conneries m’avait engagé, ainsi que beaucoup d’autres, et le percevait comme rien d’autre qu’authentique, même si nous n’étions pas d’accord avec lui.

Dans son article post-Istanbul cette semaine, Brawn a brièvement évoqué la discussion d’actualité sur les raisons pour lesquelles un tel changement quantique dans les règlements techniques de la F1 est nécessaire alors que les championnats des pilotes et des constructeurs sont les plus disputés depuis de nombreuses années.

Brawn écrit : « Je pense que cela ne comprend pas le fait que même si le championnat est passionnant cette année, les voitures ont toujours du mal à se suivre de près et à créer des opportunités de dépassement. »

Il écrit ensuite : « Bien que les règles de 2022 ne changeront pas la situation du jour au lendemain, je pense qu’elles constituent une bien meilleure plate-forme pour améliorer les courses sur piste et je suis sûr qu’une fois les nouvelles règles établies, nous verrons certains des courses et des championnats incroyables à l’avenir, avec encore plus d’action roue à roue.

Pour moi, il y a deux mots qui me viennent à l’esprit en lisant les commentaires de Brawn : condescendant et présomptueux.

Premièrement, en déclarant qu’il pense que ceux d’entre nous qui ressentent cela ne comprennent pas les faits, il me montre une attitude selon laquelle nous, non-croyants, sommes des mal informés qui ont besoin d’être condescendants et éclairés par sa digne opinion.

Deuxièmement, Brawn fait une déclaration définitive selon laquelle les règles de 2022 produiront inévitablement plus d’action roue à roue, ce qui non seulement n’est qu’une croyance sans réserve, mais face à la passionnante saison 2021, il omet de reconnaître que nous assistons déjà à la le plus grand nombre de rencontres de proximité pour la tête, non seulement des Grands Prix en 2021, mais aussi des deux championnats.

Bien sûr, comme je suis également un auteur d’articles d’opinion, je comprends que le principe de tels articles est de présenter un point de vue personnel, peu importe à quel point il peut être controversé, mais dans le rôle de Brawn en tant que directeur général du sport automobile de F1, un Une partie très importante de son rôle consiste, comme indiqué sur le site Web de F1 Corporate, à « rapprocher les fans de l’action ».

La condescendance et la présomption sont toutes deux des traits de comportement aliénants eux-mêmes, mais ce sont aussi des manières qui ne conviennent pas à Brawn en tant qu’individu, ni à un rôle d’entreprise avec un tel profil public.

Il est cependant important de reconnaître qu’en étant engagé par l’entreprise F1 et la FIA pour jouer un rôle central dans la direction stratégique de la définition technique de la F1 à partir de 2022, Brawn s’est investi émotionnellement dans le processus, et un de ses récents commentaires est un une démonstration claire de cela : « Nous devons nous rappeler que c’est la première fois que la F1 et la FIA mettent ce genre de travail intense dans la conception et la direction de la voiture de course de ce sport. »

Grâce à sa progression professionnelle de membre à part entière d’une équipe poursuivant le grand prix jusqu’à son rôle d’entreprise de haut niveau, déterminant l’orientation stratégique du concours du même prix auquel il faisait autrefois partie, je pense que Ross Brawn a devenir trop consumé par sa propre importance, et oublier la personne qu’il est vraiment.