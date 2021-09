Tech Draft: Spoiler Alert Schumacher le film

Le documentaire/biopic très attendu ‘Schumacher’ est sorti la semaine dernière sur Netflix et si vous ne l’avez pas encore vu, laissez cette introduction être une alerte spoiler.

Alors que Michael Schumacher est sans aucun doute l’un des plus grands pilotes de l’histoire des courses de Grand Prix, à bien des égards, sa vie privée intensément gardée a fait qu’il est en quelque sorte une énigme, et pour moi, Schumacher – le film – n’a pas fait grand-chose pour résoudre ce problème.

Même si beaucoup d’entre nous sont juste un peu curieux de son état actuel, il n’y aurait rien de plus irrespectueux et dégradant que de sortir une coquille catatonique hautement probable d’un homme que nous connaissions autrefois comme un dieu de la Formule 1, juste pour satisfaire une sorte de curiosité macabre, comme une sorte de freak show. Dieu merci, les producteurs du film ne l’ont pas fait, car ils auraient pu facilement le faire.

Le film documentaire d’Asif Kapadia en 2010 Senna était en quelque sorte un chef-d’œuvre en ce sens qu’il explorait l’histoire humaine d’Ayrton Senna, nous aidant à comprendre qui il était vraiment, mais malheureusement pour moi, Schumacher n’a apparemment pas fait grand-chose pour nous aider à comprendre l’homme derrière la légende avec le mur d’intimité protégé par une famille renommée et féroce, toujours aussi résolu.

Bien sûr, nous avons découvert la carrière de karting de Michael en utilisant des pneus d’occasion, qu’il était extrêmement timide et qu’il aimait une chanson de karaoké lorsqu’il se détachait les cheveux, mais peu d’autres choses sur sa personnalité ont été explorées ; quelles étaient ses motivations, qui étaient ses idoles, quelle était son attitude vis-à-vis de ses concurrents en piste et que pensait-il des nombreuses critiques qui lui étaient adressées à des moments où il était qualifié de tricheur ?

Le refus de Michael de baisser sa garde au cours de sa carrière nous a empêché de le savoir.

Cependant, le niveau avec lequel la femme de Michael, la merveilleusement stoïque Corinna, a été explorée était tout simplement instructif. Sa force, sa motivation et sa loyauté envers Michael sont tout simplement stupéfiantes.

À ne pas manquer, une cinématographie fantastique qui vaut la peine de regarder le film, la carrière de Michael couvrant les époques 3,5 L et 3,0 L V12 et V10, bien qu’il semble que l’opportunité de certaines séquences d’augmentation du volume ait été manquée.

La révélation la plus surprenante du film a probablement été la confession de Jean Todt qu’en 1999, n’ayant pas remporté ce championnat insaisissable, Michael était si désespéré de livrer Ferrari, Todt et Michael envisageaient de se séparer. Néanmoins, ils ne l’ont pas fait, et l’histoire a été écrite.

Schumacher vaut bien le temps de regarder sur Netflix, il regorge de superbes séquences historiques, de réflexions intéressantes de personnes dans sa vie en F1 et d’une interview remarquable avec Corinna, mais si vous espérez que cela vous donnera un meilleur aperçu de qui Michael Schumacher est à un niveau humain plus profond ou son état actuel, cela pourrait vous laisser déçu.

Schumacher sur Netflix infos et bande-annonce :

L’ultime documentaire (sorti le 15 septembre) de l’icône de la Formule 1 Michael Schumacher. SCHUMACHER propose des interviews rares et des images d’archives inédites et trace un portrait très sensible et critique du septuple champion du monde. C’est le seul film soutenu par sa famille.