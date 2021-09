Tech Draft : Whitmarsh un atout important pour Aston Martin

L’annonce cette semaine par Lawrence Stroll de la nomination de Martin Whitmarsh au poste de PDG d’Aston Martin Performance Technologies est pour moi fantastique, mais pour quelqu’un d’aussi accompli en Formule 1, il est décevant qu’il ait autant de distracteurs.

Martin a rejoint McLaren à la fin des années 1980 en tant que chef des opérations, issu d’une formation d’ingénieur en aérospatiale chez BAE et y est resté un peu plus de 24 ans, assumant finalement le rôle de chef d’équipe et de PDG, jusqu’à ce qu’il soit contraint de partir en 2014.

Pendant son séjour à Woking, l’équipe a remporté quatre titres mondiaux des constructeurs, six championnats du monde des pilotes et plus de 100 Grands Prix.

Martin est un ingénieur, un gestionnaire et un leader très intelligent, expérimenté et couronné de succès dont le style de gestion à la voix douce, stimulante et extrêmement loyale a toujours été vénéré, non seulement par ses subordonnés dans les affaires et le sport, mais aussi par nombre de ses pairs.

Je défie quiconque lisant ceci de trouver une personne qui a travaillé avec ou pour Martin qui aurait une seule chose négative à dire à son sujet.

Néanmoins, l’héritage du temps de Martin chez McLaren semble avoir été entaché de façon permanente en raison des perceptions mal informées de nombreux médias et du public, et malheureusement pour lui, il était PDG de McLaren à une époque qui était probablement la plus tumultueuse de l’histoire de l’entreprise, en tant que président et propriétaire partiel, Ron Dennis a dépassé une grande partie de son autorité.

Il y a eu des événements qui se sont produits à l’époque pour lesquels beaucoup ont tenu Whitmarsh au moins partiellement coupable; l’affaire Nigel Stepney Spygate 2007, la fin de la relation entre McLaren et Alonso, la baisse des performances 2012-2013 et la fin de la relation McLaren-Mercedes.

Cependant, toute critique de la performance de la gestion de haut niveau de McLaren à l’époque ne peut être juste et équilibrée qu’avec une reconnaissance qu’avec Ron toujours planant et influençant la direction, Martin n’a été que soumis et impuissant à passer outre.

La rupture du partenariat McLaren-Mercedes portait le nom de Ron partout. La décision d’entrer en concurrence commerciale directe avec Mercedes (un actionnaire important de McLaren à l’époque), l’attitude haussière de Ron vis-à-vis de la restructuration de leurs actions et le manque d’influence de Mercedes autorisé au niveau du conseil d’administration, tout cela a conduit Mercedes à réévaluer le partenariat. .

C’est en effet dans son rôle de président de la défunte FOTA (Formula One Teams Association), que Martin – plaçant les besoins plus importants du sport avant ceux de ses propres intérêts personnels – a négocié un accord dans lequel McLaren a renoncé à son contrat exclusif de moteur. avec Mercedes pour permettre à Brawn GP d’y accéder en 2009. Brawn GP a remporté les championnats du monde des pilotes et des constructeurs 2009, ouvrant la voie à ce qui est maintenant l’équipe d’usine Mercedes.

Inévitablement, c’est l’utilisation par Ron de Martin comme bouc émissaire qui a provoqué son départ de McLaren en 2014, mais c’est également l’actionnaire majeur et à long terme de McLaren, Mansour Ojjeh, qui a fait une telle objection à ce que Ron fasse cela, ce qui a créé un fossé si irrémédiable entre les deux que le retrait de Ron de l’entreprise était la seule option viable.

Martin Whitmarsh sera une excellente ressource pour Lawrence Stroll chez Aston Martin et inestimable pour l’entreprise, mais avant que les gens décident de le crucifier pour ce qui s’est passé pendant son séjour chez McLaren, ils devraient vraiment être informés de ce qui s’est réellement passé.