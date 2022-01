Tech Exec qui a poussé la théorie du complot antisémite contraint à la démission

Un cofondateur et président d’une entreprise technologique de l’Utah a été contraint de démissionner mardi après avoir envoyé un e-mail propageant une théorie du complot antisémite, ont rapporté plusieurs sources.

David Bateman a démissionné d’Entrata après avoir apparemment envoyé un e-mail à plusieurs dirigeants techniques, politiciens et chefs d’entreprise dans lequel il affirmait que le vaccin COVID-19 faisait partie d’un complot juif visant à exterminer des milliards de personnes, a rapporté le Wall Street Journal. L’e-mail aurait eu pour objet « Génocide » et des théories antisémites avancées selon lesquelles les Juifs utilisaient les vaccins dans le cadre d’un plan visant à dominer le monde.

« Je crois que les Juifs sont derrière cela », a écrit Bateman, selon Fox 13. « Pendant 300 ans, les Juifs ont essayé d’infiltrer l’Église catholique et de placer secrètement un Juif au sommet. C’est arrivé en 2013 avec le pape François.

Le conseil d’administration d’Entrata a demandé à Bateman de se retirer quelques heures seulement après l’envoi de l’e-mail, a rapporté le WSJ.

« Je pense que la pandémie et l’extermination systématique de milliards de personnes conduiront à un effort pour consolider tous les pays du monde sous un seul drapeau avec un régime totalitaire », a écrit Bateman, a rapporté Fox 13. «Je sais, ça a l’air dingue. Personne n’en parle, mais les Juifs hassidiques aux États-Unis ont institué une loi pour leur peuple selon laquelle ils ne doivent pas être vaccinés pour quelque raison que ce soit.

Bateman a confirmé avoir écrit l’e-mail dans une déclaration à Fox 13, mais il aurait défendu ses déclarations, affirmant qu’elles n’étaient pas antisémites.

« Je n’ai que de l’amour pour le peuple juif. Certains de mes amis les plus proches sont juifs. Mon cœur se brise pour leurs 2500 ans qu’ils ont été maltraités par presque tous les pays du monde », aurait écrit Bateman. «Mais je pense que les francs-maçons de rite écossais sont à l’origine de la pandémie (majoritairement juifs). Et je crains que des milliards de personnes dans le monde ne soient actuellement exterminées. »

Le directeur général d’Entrata, Adam Edmunds, s’est adressé à Twitter pour condamner les actions de Bateman, précisant qu’elles n’étaient pas représentatives des points de vue de l’entreprise.

« Pour ceux qui ont vu et ont été offensés ou dérangés par le contenu de l’e-mail de Dave, nous comprenons et partageons votre déception », a écrit Edmunds. « Chez Entrata, nous respectons et soutenons toutes les religions, genres, orientations sexuelles, races et croyances. »

Entrata n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

