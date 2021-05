Tech & Handicap: Fournir des solutions d’assistance pour les personnes handicapées

Même des géants comme ALIMCO dépendent énormément des programmes de subventions gouvernementales, car plus de 60% des ventes sont réalisées grâce au soutien de divers programmes gouvernementaux et aux subventions des CSR.

Par Pulkit Aggarwal & Rishabh Nayyar

Disabled Lives Matter »devrait depuis longtemps devenir un cri de ralliement dans un monde indifférent à leurs besoins. La pandémie a entraîné dans son sillage des défis sans précédent dans la vie des personnes handicapées (PwD). Un grand nombre d’enfants handicapés ne vont pas à l’école, les adultes handicapés sont susceptibles d’être au chômage et les familles avec un membre handicapé ont tendance à être économiquement plus faibles en raison des dépenses élevées pour maintenir un mode de vie durable.

Pour sortir de ce cercle vicieux de pauvreté et d’analphabétisme, une population en herbe handicapée a besoin de produits de technologie d’assistance efficaces. Cependant, la plupart de ces produits sont hors de portée des personnes handicapées ou souffrent de mauvaise qualité.

Historiquement, les solutions de technologie d’assistance ont été promues et mises en œuvre par le gouvernement et des institutions philanthropiques telles que des fondations, des organismes de bienfaisance et des organisations non gouvernementales. L’Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) est l’une des organisations habilitées par le gouvernement à distribuer des produits de technologie d’assistance. Les camps, organisés à la demande du ministère, des représentants locaux ou des autorités du district, sont le seul moyen d’accéder à ces produits. Même des géants comme ALIMCO dépendent énormément des programmes de subventions gouvernementales, car plus de 60% des ventes sont réalisées grâce au soutien de divers programmes gouvernementaux et aux subventions des CSR.

La philanthropie a atteint ces sections mal desservies, qui étaient traditionnellement privées de solutions efficaces pour les personnes handicapées. Mais l’Inde connaît maintenant un pic de l’activité entrepreneuriale dans le secteur des technologies d’assistance, ce qui peut stimuler l’innovation et l’efficacité. Des solutions telles que les ordinateurs en braille, les cannes intelligentes, les bras bioniques et les fauteuils roulants mécanisés ont été adoptées par les startups. Plus de 200 startups, rien qu’en Inde, travaillent sur des solutions innovantes de haute qualité dans plusieurs domaines du handicap pour créer l’accès à l’éducation, aux moyens de subsistance et à l’emploi pour plus de 200 millions de personnes.

Le financement mixte peut être un instrument pour améliorer à la fois la qualité et l’accessibilité des nouveaux produits de technologie d’assistance qui tentent d’entrer sur le marché en subventionnant le produit pour le mettre à la portée de l’homme ordinaire tout en libérant des fonds de bien-être pour la R&D. Cela ouvrira la voie au travail conjoint du capital commercial et philanthropique, encourageant les clients à payer au moins une partie du coût du produit, le reste étant soit pris en charge par la philanthropie et / ou les banques.

Ce modèle financier créera et renforcera les marchés privés en réduisant le risque d’investissement, en améliorant les retours sur investissement et en augmentant les flux financiers vers l’écosystème en garantissant la viabilité commerciale des start-ups. Par conséquent, de meilleurs produits à des prix raisonnables attireront les clients payants tout en relançant et en élargissant la taille des marchés des technologies d’assistance. À terme, la philanthropie peut passer au soutien de la recherche et du développement, tandis que le capital-risque peut mettre à l’échelle des solutions de haute qualité.

Le pipeline d’innovation dans les technologies d’assistance devient maintenant visible. La prise de risque entrepreneuriale est importante pour faire passer ces innovations du laboratoire au marché. Et, alors que les entrepreneurs s’occupent de la prochaine innovation, le modèle de financement mixte ose rêver de créer un mécanisme de financement d’accès au marché pour accélérer l’adoption par les utilisateurs sans remettre en cause la viabilité financière et la survie de ces startups naissantes. Il s’agit d’un appel au secteur privé pour qu’il intervienne, identifie les plates-formes d’agrégation et aide à créer un marché entièrement nouveau.

Aggarwal est directeur des investissements Assistive Technology. Nayyar est responsable du portefeuille et des investissements chez Social Alpha, une plate-forme de développement de capital-risque à plusieurs étages soutenue par Tata Trusts pour les startups S&T

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.