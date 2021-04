Tech & Health: Combattre Covid-19 avec la technologie

«Avec la deuxième vague se propageant à une plus grande échelle, les hôpitaux adoptent maintenant le RPM et les nouvelles technologies d’IA pour aider à lutter contre l’épidémie de coronavirus», a déclaré Dandwate.

Les hôpitaux des États les plus touchés du Maharashtra, du Karnataka, du Tamil Nadu et du Bengale occidental, qui sont sous le choc de la poussée de Covid-19, se sont tournés vers des solutions de surveillance à distance des patients pour traiter les patients atteints de coronavirus. Dozee, l’un des principaux fournisseurs de solutions de surveillance à distance des patients (RPM) sans contact, aide plus de 150 hôpitaux à convertir n’importe quel lit en unité de soins intensifs en moins de deux minutes et permet la surveillance à distance des patients en dehors de l’USI.

Dozee est une start-up de surveillance de la santé à distance sans contact à croissance rapide qui suit la santé cardiaque, la respiration, la qualité du sommeil et les niveaux de stress avec une précision de 98,4% par rapport aux appareils médicaux. Il a été lancé en octobre 2015 par les diplômés de l’IIT Mudit Dandwate et Gaurav Parchani et a jusqu’à ce jour augmenté de plus de Rs 19 crore.

Au cours des deux dernières semaines seulement, plus de 30 hôpitaux se sont inscrits à Dozee à travers l’Inde et actuellement plus de 4000 lits d’unité de haute dépendance (HDU) Covid-19 sont surveillés en permanence dans les établissements. Dozee a également mis en place une cellule de surveillance des patients dans les hôpitaux pour assurer un support sur le terrain 24h / 24 et 7j / 7 et une remontée d’alertes. IGMC Nagpur et ESIC, Bengaluru ont ces centres opérationnels avec de nombreux autres hôpitaux qui cherchent à démarrer leurs opérations cette semaine.

«Avec la deuxième vague se propageant à une plus grande échelle, les hôpitaux adoptent maintenant le RPM et les nouvelles technologies d’IA pour aider à lutter contre l’épidémie de coronavirus», a déclaré Dandwate. «La surveillance à distance des patients réduit considérablement les risques de contact en personne, gère les pénuries de personnel et offre aux gens une alternative aux formes traditionnelles de consultations médicales, en particulier pendant Covid.»

Dozee Pro est un moniteur de signes vitaux sans contact pour les hôpitaux et dispose d’un système de tri alimenté par l’IA qui permet la surveillance continue (plus de 100 fois par heure) et précise de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire et d’autres paramètres cliniques d’un patient comme l’apnée du sommeil, le myocarde. mesures de performance sans entrer en contact avec le patient. Il est livré avec un capteur sans contact de qualité industrielle, un module de communication et un outil de surveillance des patients basé sur le cloud avec un système de tri alimenté par l’IA qui capture les signes vitaux en temps réel et fournit une surveillance 24 heures sur 24 pour les patients qui étaient auparavant surveillés manuellement uniquement. toutes les deux heures. Le Dozee Pro dispose également d’une plate-forme extensible où il s’intègre à d’autres appareils tels qu’un capteur SPO2.

