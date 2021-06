Tech & Insurance : se transformer en entreprise technologique

Ganessan Soundiram, directeur de la technologie, ICICI Prudential Life Insurance Company

Par Srinath Srinivasan

La banque, les services financiers et l’assurance (BFSI) est un secteur qui offre de nombreuses opportunités d’automatisation et d’amélioration de l’expérience client. Avec un écosystème de fournisseurs actif, les entreprises d’assurance investissent aujourd’hui dans des innovations de haute technologie.

ICICI Prudential Life Insurance est l’une de ces entreprises qui est fière de cette transformation numérique. « Nous croyons fermement que nous sommes une entreprise technologique vendant de l’assurance. Nous avons une équipe dédiée qui se concentre sur les technologies de la nouvelle ère, les initiatives de transformation numérique radicale et l’innovation. Nous continuons également à investir dans des produits et des solutions de startups ou de partenaires établis ayant des racines en Inde », a déclaré Ganessan Soundiram, directeur de la technologie, ICICI Prudential Life Insurance Company.

Chez ICIC Prudential, l’IA est utilisée pour la souscription, l’évaluation des sinistres, la propension à la vente/le renouvellement et la personnalisation par le biais d’offres pré-approuvées. « Nous avons utilisé plusieurs robots et moteurs de reconnaissance optique de caractères, tandis que notre robot de messagerie effectue une classification automatique. Nous avons un bot vocal sur IVR qui a reçu 1 500 à 2 000 appels et 40 % des appels entrants ont été transférés à un agent au cours de l’exercice 2021″, explique Soundiram. La société a également déployé un humanoïde alimenté par l’IA pour appeler les clients et leur rappeler de payer leurs primes de renouvellement.

L’expérience client, la simplification des processus tels que le parcours d’intégration, l’émission de polices en masse et le correctif d’appel instantané pour les soins médicaux sont des domaines qui font l’objet d’une attention accrue actuellement chez ICICI Prudential.

« Les initiatives visant à améliorer l’expérience client comprennent des plateformes de collaboration, des chatbots, WhatsApp pour le service, le téléchargement intelligent de documents, des brochures vidéo sur les produits et la vérification vidéo dans les langues vernaculaires. En nous concentrant sur ces domaines, nous pouvons tirer parti de l’espace numérique et offrir une expérience client et distributeur améliorée tout au long du cycle de vie de la police », explique Soundiram.

Le voyage numérique pour ICICI Prudential a commencé en 2011-12. « Cela nous a donné un avantage concurrentiel stratégique. À l’époque, les compagnies d’assurance suivaient des processus complexes et géraient des polices sur papier. La transformation numérique a mis fin à ce modèle archaïque », explique Soundiram. « Depuis lors, nous avons constaté une traction phénoménale pour nos initiatives de transformation numérique. »

La compagnie d’assurance se vante d’une plate-forme d’intégration numérique, intégrée avec une somme pré-approuvée assurée offrant une opportunité d’émission sans contact et instantanée. En termes de service client, il utilise la technologie pour suivre ce qu’il appelle les « 3V » ou « piliers de la personnalisation » : vidéo, voix et langue vernaculaire.

Le retour sur investissement est encourageant pour l’entreprise. « Au cours de l’exercice 2021, nous avons reçu plus de 95 % de nos nouvelles applications commerciales par voie numérique, le libre-service est actuellement à 91,5 % et plus de 75 % de nos clients effectuent une vérification par vidéo. De même, plus de 1,7 lakh de réunions sont organisées à l’aide de notre plate-forme de collaboration, et 99% des émissions robotiques sont effectuées à l’aide d’un bras robotique avec une note de couverture créée dans les cinq minutes », explique Soundiram.

La solution d’émission robotique a aidé à émettre des politiques de 65 lakh en seulement 3 jours, ce qui aurait pris environ 130 jours manuellement. Pour couronner le tout, selon Soundiram, pour l’exercice 2021, le ratio de règlement des sinistres et le délai de règlement des sinistres d’ICICI Prudential s’élevaient respectivement à 97,9% et 1,4 jour, ce qui, selon lui, est le meilleur du secteur et n’aurait pas été possible sans la technologie.

Tout processus de transformation numérique comporte ses propres défis. « Pour n’en citer que quelques-uns, il peut exister une résistance légitime au changement, un décalage entre la promesse technique et la véritable réalisation de l’initiative et une promotion inadéquate de la valeur offerte par le produit ou la solution », explique Soundiram. L’accent s’est donc déplacé sur les opportunités technologiques qui ont une relation claire avec la valeur commerciale, au sein de la compagnie d’assurance. « En mettant en pratique les principes du design thinking, nous évitons l’encombrement et la confusion », ajoute-t-il.

