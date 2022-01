Tech Mahindra achète le groupe américain Allyis pour 125 millions de dollars ; les actions remontent de 80% jusqu’à présent cette année

L’action Tech Mahindra s’est redressée sur NSE, atteignant un sommet de 52 semaines jeudi

La société de services informatiques et de conseil Tech Mahindra a accepté d’acheter la société américaine de technologie de l’information Allyis Group pour 125 millions de dollars en espèces, a annoncé vendredi la société. Le conseil d’administration de la société a accepté d’acheter une participation de 100 % dans les sociétés basées à Seattle, Allyis India Private Limited et Green Investments LLC par l’intermédiaire de leur société holding Allyis Group.

« La société a approuvé la proposition d’acquérir 100 % des actions d’Allyis India Private Limited et la filiale en propriété exclusive de la société, à savoir Tech Mahindra (Americas) Inc. a approuvé la proposition d’acquérir 100 % des actions de Green Investments LLC, société holding du groupe Allyis. « , a déclaré Tech Mahindra dans un communiqué.

L’annonce intervient alors que l’action Tech Mahindra s’est redressée sur NSE, atteignant un sommet de 52 semaines jeudi. Les actions de la société, qui ont ouvert à Rs. 1800 chacun aujourd’hui, soit une augmentation d’environ 80% depuis le début de l’année. À un nouveau sommet de 52 semaines de Rs 1 825,65 jeudi, la société a battu son précédent record de Rs 1 822, qui avait été atteint mardi cette semaine.

Tech Mahindra a déclaré que le projet de la société d’acquérir une participation de 100 % dans le groupe Allyis, basé à Seattle, contribuera à renforcer ses activités dans des domaines tels que l’ingénierie du cloud et de l’automatisation, l’analyse et les services de support technique. Pour l’exercice 2020, l’objectif avait un chiffre d’affaires de 39,6 millions de dollars tandis que pour l’année en cours, pour les 11 premiers mois, le chiffre d’affaires s’élevait à 45,7 millions de dollars.

Au cours du trimestre terminé le 30 septembre, Tech Mahindra a déclaré un chiffre d’affaires de Rs 8 464,8 crore et un bénéfice net de Rs 1 559,51 crore. La société de courtage Edelweiss Wealth Research a augmenté l’objectif de prix pour la société à 2 050 Rs par unité et ICICI Direct a fixé un prix cible de Rs. 2150 par action pour la société.

« Tech Mahindra a maintenu sa stratégie consistant à entreprendre des activités de fusion et d’acquisition avec l’intention d’acquérir des capacités spécifiques ou de saisir des opportunités identifiées. La société a conclu trois acquisitions au troisième trimestre de l’exercice 22, renforçant ses compétences en ingénierie de produits numériques, en solutions d’expérience client et en capacités de commerce électronique », a déclaré Edelweiss Wealth Research dans une note.

Plus tôt ce mois-ci, la société a annoncé avoir acquis une participation de 100% dans le travail de la société de solutions pour la maison Activus Connect pour 62 millions de dollars.

