Tech Mahindra acquiert 70% du capital de Périgord basé à Dublin pour 25,06 millions de dollars

Selon Mishra, le défi immédiat et la concentration du marché seront sur la façon dont Tech Mahindra exécute l’acquisition, tant du point de vue commercial que culturel.

Tech Mahindra, basée à Bombay, a annoncé l’acquisition de 70% du capital de Perigord, société de flux de travail numérique et de création, d’étiquetage et de services BPO basée à Dublin, pour 25,06 millions de dollars (21 millions d’euros).

Selon le dépôt de la société informatique sur le NSE, ce montant sera payé d’avance et les 30% d’actions restantes seront acquis au cours des quatre prochaines années à une évaluation liée à la performance financière de l’entreprise.

Tech Mahindra va acquérir la filiale indienne de Perigord, Perigord Data Solutions India et Perigord Premedia (Inde). Mahindra Engineering Services (Europe) va acquérir les autres entités juridiques du Périgord.

La transaction en espèces devrait être conclue d’ici le 19 mars 2021. Périgord, qui a été constituée en 2015, réalise un chiffre d’affaires de 23,27 millions de dollars (19,5 millions d’euros) à partir de l’année civile 2020. L’annonce a été bien accueillie par le marché, ce qui Le cours de l’action de Tech Mahindra bondit de 1,7% à Rs 1021,95 à midi, de Rs 1004 à l’ouverture de la journée.

Parlant de l’acquisition, Vivek Agarwal, président de BFSI, HLS et développement d’entreprise, Tech Mahindra, a déclaré: «La santé et les sciences de la vie sont un secteur clé pour Tech Mahindra et cette acquisition élargira notre empreinte mondiale dans ces domaines. La plate-forme exclusive et l’expertise révolutionnaires de Périgord dans le domaine de l’espace artistique et des sciences de la vie ajouteront une valeur significative à nos offres et capacités.

Alan Leamy, PDG de Perigord Asset, a déclaré: «Les ambitions et le désir futurs des deux sociétés de transformer numériquement le monde des services d’emballage pharmaceutique fourniront à nos clients des solutions innovantes à long terme qui répondront à leurs besoins au cours des dix prochaines années. . »

Périgord est spécialisé dans les solutions de chaîne d’approvisionnement d’emballage pour l’industrie des sciences de la vie. Commentant cette décision, DD Mishra, analyste directeur principal de Gartner, a déclaré: «C’est une décision stratégique. Actuellement, les verticales de revenus de Tech Mahindra sont orientées vers le BFSI, les télécommunications, les médias et le divertissement. Cette acquisition dynamisera le secteur des soins de santé et des sciences de la vie et créera un équilibre.

«De plus, la récente pandémie a accéléré la demande de soins de santé et de solutions numériques qui y sont liées. Nous pouvons nous attendre à ce que Périgord positionne Tech Mahindra comme un leader dans le secteur de la santé et des sciences de la vie en Europe, en Amérique ainsi qu’en Asie-Pacifique, permettant des solutions personnalisées pour les marchés respectifs », a-t-il ajouté.

