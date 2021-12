Tech Mahindra et MTNL parmi les actions atteindront un sommet de 52 semaines, 12 scripts à de nouveaux creux

Les actions de Foce India Ltd., Supriya Lifescience Ltd., Shiva Mills, MPS Infotecnics et Smartlink Holdings ont atteint aujourd’hui leur nouveau sommet de 52 semaines à la Bourse nationale.

Les taureaux ont maintenu le contrôle sur Dalal Street grâce à des indices mondiaux positifs. Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 se négociaient avec des gains mardi, Sensex oscillant autour de 57 800 et Nifty 50 au-dessus de 17 200 niveaux. Alors que HCL Tech, Asian Paints, PowerGrid Corporation of India, Axis Bank, RIL, Tech Mahindra figuraient parmi les principaux gagnants de l’ESB Sensex, Dr Reddy’s Laboratories, Bharti Airtel étaient les seuls à la traîne dans l’indice. Un total de 341 actions a atteint un sommet de 52 semaines sur l’ESB tandis que 12 scripts étaient à de nouveaux creux.

Actions qui ont atteint des sommets et des creux de 52 semaines sur l’ESB

L’action Tech Mahindra a atteint un sommet de 52 semaines à 1 819,25 roupies, dépassant le sommet précédent de 1 791,95 roupies, touché lundi. L’action se négocie toujours à 39,3 % par rapport au plus haut historique de Rs 2 998, atteint le 2 février 2015. 340 autres actions ont atteint leur plus haut sur 52 semaines mardi. Pendant ce temps, Data Patterns, Janus Corporation, Supriya Lifescience, Jyothy Lab, Medplus faisaient partie des 12 scripts sur l’ESB qui ont atteint leur plus bas niveau en 52 semaines lors de la séance de bourse de mardi.

Les actions qui ont atteint un plus haut et un plus bas sur 52 semaines sur NSE

Les actions de Foce India Ltd., Supriya Lifescience Ltd., Shiva Mills, MPS Infotecnics et Smartlink Holdings ont atteint aujourd’hui leur nouveau sommet en 52 semaines à la Bourse nationale (NSE). D’autre part, Jyothy Labs, Vikas Multicorp (PP) et DCM Shriram Ind et d’autres figuraient parmi les actions qui ont touché leur plus bas de 52 semaines sur NSE lors de la séance de mardi. Dans l’indice Nifty 50, Eicher Motors, Asian Paints, L&T, Grasim Inds. et UltraTech Cem. figuraient parmi les principaux gagnants de la NSE tandis que IndusInd Bank, Dr. Reddys, ICICI Bank, Power Grid et Kotak Bank figuraient parmi les principaux perdants.

Les actions devraient bondir de plus de 15 % face à l’ESB

Plusieurs actions ont bondi de plus de 15% sur l’ESB dans les échanges mardi. Supriya Lifescience Ltd (en hausse de 46,92 %), Shiva Mills (en hausse de 20,0 %), Metal Coatings (en hausse de 20,0 %), Uniphos Enter (en hausse de 19,98 %), Solitaire Mach (en hausse de 19,96 %), Atam Valves (en hausse de 19,57 %), Nahar Poly Film (en hausse de 17,98 %) et Alphageo (en hausse de 16,09 %) font partie des valeurs qui ont bondi de plus de 15 % à la Bourse de Bombay.

