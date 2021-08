Tech Moves : Adaptive Biotech embauche un agent commercial ; Instacart nomme un nouveau président ; et plus

Nitine Sood. (Photo de biotechnologie adaptative)

— La société Adaptive Biotechnologies, basée à Seattle, a annoncé que Nitin Sood était son tout premier directeur commercial. Sood relèvera du PDG d’Adaptive Biotech, Chad Robins.

Basé dans la région de la baie de San Francisco, Sood était plus récemment vice-président directeur des produits de la société d’oncologie Guardant Health. Il était auparavant PDG de NuGen Technologies et de Boreal Genomics.

Dans ce nouveau rôle, Sood sera responsable de la commercialisation de la solution de recherche immunoSEQ d’Adaptive Biotech ; son outil de test clonoSEQ ; et T-Detect, un test de cellules T qui a été utilisé pour détecter les anticorps COVID-19.

Carolyn Everson. (Photo Instagram)

– L’ancienne CVP de Microsoft, Carolyn Everson, prendra la présidence de la société de livraison d’épicerie basée à San Francisco, Instacart, en septembre. Chez Microsoft, elle a dirigé les ventes et la stratégie mondiales de publicité.

Everson était récemment vice-président des solutions marketing mondiales de Facebook, qui travaille avec les meilleures agences et annonceurs des réseaux sociaux. Elle fait partie des anciens cadres de Facebook à rejoindre l’entreprise cette année, dont le nouveau PDG Fidji Simo.

Instacart a développé son activité publicitaire et aurait embauché plus de 50 anciens employés de Facebook sur la base des données LinkedIn compilées par le site d’actualités technologiques de la Silicon Valley, The Information.

La fondatrice et ancienne PDG Apoorva Mehta est devenue présidente exécutive du conseil d’administration, tandis que l’actuel président d’Instacart, Nilam Ganenthiran, deviendra conseiller stratégique du PDG.

L’entreprise de 9 ans s’est également tournée vers le nord-ouest du Pacifique pour recruter des talents en février, Asha Sharma, ancienne cadre de Porch, en tant que COO.

Instacart vise à tirer parti de l’élan de la pandémie et à devenir public au quatrième trimestre de cette année et à se développer à l’international, selon un autre rapport de The Information.

— L’ancienne directrice principale de l’engagement et de la diversité d’Avalara, Amelia Ransom, a rejoint Smartsheet en tant que vice-présidente de la diversité, de l’équité et de l’inclusion.

Ransom a déjà passé plus d’une décennie chez Nordstrom, plus récemment en tant que directeur du talent. Basées dans la région de Seattle, Avalara et Smartsheet sont toutes deux des sociétés cotées en bourse fondées en 2004 et 2005, respectivement.

Jaisimha Muthegere. (Photo Ally.io)

— La startup de Seattle Ally.io a annoncé Jaisimha Muthegere en tant que vice-président directeur de l’ingénierie, ainsi que l’acquisition de la société de logiciels de gestion de projet Zepel.io.

Basé en Inde, Muthegere sera le leader du site pour les bureaux d’Ally.io à Chennai et Bengalaru. Il était plus récemment CTO pour Reflektive, un logiciel de gestion des employés basé à San Francisco.

Dans le cadre de l’acquisition de Zepel.io, le co-fondateur et PDG Gautham Shankar et le reste de l’équipe Zepel.io rejoindront Ally.io.

Ally.io développe un logiciel de collaboration de définition d’objectifs pour les organisations utilisant la méthode OKR (Objectifs et Résultats Clés). La startup a clôturé un cycle de série C de 50 millions de dollars plus tôt cette année et prévoit d’ouvrir un quatrième bureau à Londres.