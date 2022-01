Tech Moves : Adaptive CFO à démissionner ; L’exécutif des méta-coms s’en va ; Un vétérinaire de l’IA rejoint le conseil d’administration d’Absci ; nouveau PDG de Zymeworks

Tchad Cohen. (Photo de biotechnologies adaptatives)

— Chad Cohen quittera ses fonctions de directeur financier d’Adaptive Biotechnologies le 15 février. Avant de rejoindre Adaptive en 2015, Cohen était directeur financier du groupe Zillow.

L’agent comptable principal Kyle Piskel assumera les fonctions de directeur financier par intérim après la démission de Cohen. Cohen travaillera avec Piskel et Adaptive à titre de consultant pendant la transition, car Adaptive recherche un directeur financier permanent.

Adaptive a généré plus de 150 millions de dollars de revenus estimés pour 2021. C’est contre 98,4 millions de dollars pour 2020, selon un communiqué annonçant les résultats préliminaires des revenus et le départ de Cohen.

Adaptive a connu une croissance rapide pendant la pandémie, doublant ses effectifs et ouvrant un nouveau siège social dans le quartier de South Lake Union à Seattle l’année dernière. La société vend des kits pour évaluer la réponse immunitaire et détecter le COVID-19, les cancers du sang et d’autres affections, et s’associe aux fabricants de vaccins et à d’autres sociétés pharmaceutiques.

Cohen est également membre du conseil d’administration de Vacasa, la société de plateforme de gestion de locations de vacances, et partenaire opérationnel de Cota Capital, une société d’investissement basée à San Francisco.

Joseph Sirosh (Photo de la boussole)

— Le vétéran de Microsoft et d’Amazon, Joseph Sirosh, a été nommé au conseil d’administration d’Absci. Sirosh est actuellement CTO de la société de plateforme immobilière Compass. Sirosh a précédemment occupé le poste de directeur technique, vice-président de l’IA chez Microsoft et est également ancien vice-président d’Amazon.

Absci, basée à Vancouver, dans l’État de Washington, utilise l’IA et d’autres méthodes de calcul, ainsi que des techniques de dépistage en laboratoire, pour aider les sociétés pharmaceutiques à trouver et à développer des médicaments à base de protéines.

La société de biotechnologie récemment publique a également annoncé un nouveau partenariat avec son collaborateur de longue date Merck. Absci développera des enzymes adaptées aux applications de bioproduction chez Merck. Merck a également la possibilité de conclure une collaboration de découverte de médicaments pour un maximum de trois cibles, ce qui pourrait rapporter jusqu’à 610 millions de dollars en frais initiaux et paiements d’étape pour Absci.

Jean Pinette. (Photo de Jean Pinette)

– Jean Pinette, chef de la communication chez Facebook parent Meta, a démissionné, selon le Wall Street Journal.

Pinette était auparavant vice-président du marketing et des communications chez Vulcan Inc., la société de portefeuille de feu Paul Allen. Il a également été directeur des communications chez Gates Ventures, le bureau privé de Bill Gates, et l’éminent fonds spéculatif Pershing Square Capital Management.

Avant cela, il a dirigé les efforts de communication de Google en Asie et était directeur des communications de Microsoft.

Pinette a rejoint Meta en 2019 et part alors que le géant de la technologie reste impliqué dans des controverses liées à la violence politique dans le monde et à la promotion de contenus préjudiciables aux enfants.

Kenneth Galbraith. (Photo Zymeworks)

— Kenneth Galbraith a été nommé PDG de Zymeworks. Galbraith remplacera le co-fondateur Ali Tehrani, qui était président et chef de la direction depuis 2003.

De 2009 à 2013, Galbraith a siégé au conseil d’administration de Zymeworks, qui exerce ses activités à Seattle et à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il a lancé sa carrière en biotechnologie au sein de la société biopharmaceutique QLT basée à Vancouver, où il a quitté le poste de directeur financier en 2000.

Zymeworks teste plusieurs agents dans des essais cliniques contre le cancer, y compris des « anticorps bispécifiques » qui reconnaissent simultanément deux cibles moléculaires différentes. Il a également un partenariat avec Bristol Myers Squibb, dont l’opération de Seattle développe de nouveaux traitements anticancéreux à médiation immunitaire. Galbraith prendra la tête de Zymeworks en janvier, selon un communiqué.