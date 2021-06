Tech Moves : Adriane Brown rejoint le conseil d’administration de KKR ; AI2 ajoute un cadre RH ; Ossia et LevelTen embauchent des directeurs financiers ; Suite

in

Adriane Brown. (Photo Axone)

— Adriane Brown, associée directrice de la société de capital-risque de Seattle Flying Fish, a rejoint le conseil d’administration de la société d’investissement mondiale KKR.

Il s’agit de la deuxième nomination notable de Brown au conseil d’administration cette année après avoir rejoint le conseil d’administration d’American Airlines en mars. Elle siège également actuellement aux conseils d’administration d’Axon, d’eBay et de la Washington Research Foundation.

Brown est conseiller pour The Black Boardroom Initiative, un nouvel effort de Perkins Coie qui a été lancé ce mois-ci pour augmenter le nombre de dirigeants noirs dans les conseils publics à un sur huit d’ici 2028 – contre un sur 24 aujourd’hui.

Brown a auparavant été président et directeur de l’exploitation d’Intellectual Ventures et président de Honeywell Transportation Systems.

KKR gère actuellement 367 milliards de dollars et 116 sociétés de portefeuille dans ses fonds de capital-investissement.

— Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a été élu à l’unanimité pour devenir président du conseil d’administration du géant de la technologie de Redmond. Nadella remplace l’administrateur indépendant John Thompson, qui restera au conseil d’administration. Lis l’histoire.

Michel Montoya. (Photo des réseaux F5)

— F5 Networks a nommé le directeur de la sécurité de l’information d’Equinix et Michael Montoya, ancien de Microsoft, au sein de son conseil d’administration.

Montoya est responsable du programme mondial de gestion des risques de cybersécurité d’Equinix. Avant de rejoindre Equinix, il était SVP et directeur de la sécurité de l’information chez Digital Realty. Montoya a passé plus d’une décennie chez Microsoft, plus récemment en tant que responsable de la cybersécurité pour la région Asie.

La société F5 Networks, basée à Seattle, a dépassé les attentes pour son dernier trimestre fiscal, car elle continue de se développer au-delà de son activité traditionnelle de matériel de réseautage dans les logiciels et les services.

Emma Lundberg (Photo © Daniel Roos)

— Nautilus Biotechnology, basée à Seattle, a nommé Emma Lundberg, directrice de l’Atlas des protéines humaines, au sein de son conseil consultatif scientifique. Au projet de cartographie de l’Atlas des protéines humaines, elle supervise l’Atlas cellulaire.

Lundberg est également actuellement professeur de protéomique en biologie cellulaire au KTH Royal Institute of Technology en Suède et ancien professeur agrégé invité à la Stanford School of Medicine. Les autres membres du conseil consultatif scientifique sont Ruedi Aebersold, Lee Hartwell et Joshua LaBaer.

Nautilus développe une nouvelle façon d’analyser le protéome, l’ensemble des protéines d’un échantillon biologique. Fondée en 2016, la société est dirigée par le cofondateur d’Isilon Systems, Sujal Patel, et est devenue publique la semaine dernière dans le cadre d’une fusion SPAC.

— Le marché mobile OfferUp a annoncé que l’ancien directeur général de Booking.com, Todd Dunlap, était son nouveau PDG. Le PDG et co-fondateur actuel, Nick Huzar, restera dans l’entreprise en tant que nouveau directeur des produits. Lis l’histoire.

— La mathématicienne de l’Université de Washington, Tatiana Toro, a été nommée nouvelle directrice du Mathematical Sciences Research Institute (MSRI).

Toro a rejoint l’UW en tant que professeur en 1996 et y maintiendra son mandat pendant le mandat de cinq ans qui débutera en août 2022.

MSRI est un centre de recherche collaborative en mathématiques basé à Berkeley, en Californie. Il est soutenu par la National Science Foundation et la National Security Agency.

Tim Mulligan. (Photo AI2)

— L’Allen Institute for AI (AI2) a annoncé que Tim Mulligan rejoindra l’organisation en tant que directeur des ressources humaines en août. Mulligan était plus récemment CHRO chez Vulcan, Inc., la société holding du regretté co-fondateur de Microsoft, Paul Allen. Avant de rejoindre Vulcan en 2017, Mulligan était CHRO pour le zoo de San Diego.

Tous les projets et équipes de Big Data environnementales de Vulcan sont passés à AI2 plus tôt cette année.

— La start-up de recharge sans fil Ossia a nommé l’ancien directeur financier d’Avalara, Jerry Goade, au poste de directeur financier.

Goade était plus récemment directeur financier chez Upgrade Labs, un établissement de santé de biohacking fondé par le fondateur de Bulletproof 360 Dave Asprey. Il a également précédemment occupé le poste de directeur financier pour les sociétés technologiques Changepoint et Tippr.

L’année dernière, Ossia a décroché un investissement stratégique de la filiale du groupe Toyota, Toyoda Gosei.

— Absolute Software, une société de logiciels de sécurité cotée en bourse, a nommé Edward Choi SVP des alliances mondiales. Choi était plus récemment vice-président des alliances stratégiques et du développement commercial chez Samsung.

Basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, Absolute Software a récemment acquis NetMotion, une startup de sécurité basée à Seattle pour 340 millions de dollars.

— LevelTen Energy a nommé Ross Trenary au poste de directeur financier. Il a occupé des postes de direction financière chez 8minute Solar Energy, Clearway Energy Group et NRG Renew. La startup de Seattle fournit un marché de l’énergie propre et un logiciel pour les appels d’offres et les contrats d’énergie renouvelable.

Chris Bright. (Photo d’échange de pièces de collection)

— Chris Bright, partenaire d’Elevate Capital Venture, a lancé Collector Part Exchange, une nouvelle place de marché en ligne pour les pièces détachées de voitures de collection. Bright est le co-fondateur et ancien vice-président du marketing de la société de technologie juridique Zapproved.

Bright a cofondé Collector Part Exchange avec Aaron Laliberte, ancien vice-président des produits chez Zapproved, après avoir observé la nécessité pour les petites entreprises de collectionneurs de voitures et les vendeurs privés de passer à la vente en ligne. Il restera un partenaire de capital-risque chez Elevate Capital, basé à Portland, en Oregon.

— L’ancien associé en investissement de Madrona Venture Labs, Colton Pace, est désormais co-fondateur de la startup immobilière de Los Angeles, realAppeal. Diplômé de l’Université de Washington, Pace était auparavant analyste de données chez UW et analyste d’investissement chez Vulcan Capital.

Fondée en 2020, realAppeal est une plateforme de surveillance fiscale pour aider les propriétaires de maisons et de biens à éviter de payer trop cher leurs impôts fonciers. La startup compte actuellement cinq employés et a récemment clôturé un tour de table de 1,75 million de dollars mené par Wonder Ventures. realAppeal utilisera les fonds pour se développer dans d’autres États.

— La société de solutions d’infrastructure HNTB a nommé Catherine Hovell chef de projet principal et vice-présidente associée de sa division Nord-Ouest. Ingénieure professionnelle titulaire d’un doctorat en ingénierie structurelle de l’Université du Texas, Hovell travaillera sur de grands projets de transport dans la région.