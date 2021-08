Tech Moves : Amy Nelson de The Riveter à la tête de la nouvelle entreprise SaksWorks ; La transition de direction de Funko

Amy Nelson, fondatrice de The Riveter, accepte le prix « Startup de l’année » aux . Awards 2019. (Photo .)

— Amy Nelson se remet au coworking. La fondatrice et ancienne PDG de The Riveter a annoncé mardi qu’elle était la présidente de SaksWorks, un nouveau partenariat entre le propriétaire de Saks Fifth Avenue, Hudson’s Bay Co. (HBC) et WeWork.

SaksWorks sera une nouvelle chaîne d’espaces de travail partagés utilisant l’empreinte commerciale de HBC. Selon le Wall Street Journal, les emplacements seront situés dans des emplacements existants de Saks Fifth Avenue ainsi que dans des bâtiments précédemment occupés par les marques Saks Fifth Avenue et le grand magasin Lord & Taylor, qui est désormais exclusivement un détaillant de commerce électronique. WeWork gérera et dotera en personnel les espaces de coworking dans le cadre d’un accord de partage des revenus.

Dans un e-mail à ., Nelson a déclaré qu’elle resterait au conseil d’administration de The Riveter, qui a été lancé à l’origine à Seattle il y a quatre ans et s’est étendu à neuf sites avec plus de 100 employés, se séparant d’un océan d’espaces de co-working en se concentrant sur femmes. Mais il a fermé ses emplacements physiques en mai 2020 en raison de la pandémie, et est désormais une communauté et une marque médiatique entièrement numériques.

Liat Ashkenazi Myers, basée à New York, a été nommée présidente de The Riveter et dirigera l’équipe de 10 personnes à l’avenir. Ancien directeur du marketing de fidélisation pour Starwood Resorts, Myers était plus récemment consultant en stratégie marketing et médias sociaux.

Le site Web de SaksWorks.

Les premiers emplacements SaksWorks ouvriront cet automne dans la région de New York. Les services et fonctionnalités comprendront des coupes de cheveux et des brushings, un nettoyage à sec, des salles de réunion, un local à vélos, une méditation de yoga, des « salles de zoom », des opportunités de bénévolat, des studios de fitness, des cafés, une alimentation portable, ainsi qu’une série de conférences et des événements de réseautage.

Dans une publication sur Instagram, Nelson a décrit SaksWorks comme «un renouveau du centre de loisirs américain avec appartenance, travail et bien-être, bonne nourriture et choses pour les familles et plus encore».

“Je connais [Saksworks] sera le genre d’endroit auquel nous aspirons tous pendant ces terribles mois d’isolement », a écrit Nelson.

Nelson a déménagé à Columbus, Ohio plus tôt cette année. Nelson et son mari contestent la saisie de leurs comptes bancaires par le FBI dans le cadre d’un procès en cours sur Amazon Web Services.

Brian Mariotti. (Photo Funko)

– Funko, basé à Everett, Wash., créateur de Pop! figurines, a annoncé que le PDG Brian Mariotti passera au poste nouvellement créé de directeur de la création l’année prochaine. Il est PDG de l’entreprise depuis 2005.

Le président de Funko, Andrew Perlmutter, prendra ses fonctions de PDG à compter du 3 janvier. Perlmutter a rejoint Funko en 2013 en tant que vice-président directeur des ventes.

“Cette transition me permettra de rester étroitement impliqué dans l’entreprise tout en me concentrant plus exclusivement sur les domaines créatifs et centrés sur les fans qui me passionnent”, a déclaré Mariotti dans un communiqué.

— Charlie Bell, cadre supérieur du cloud chez Amazon, quitte l’entreprise après plus de 23 ans. C’est le dernier changement de direction chez Amazon Web Services. Lis l’histoire.

Ardoise Shari. (Texte Photo)

— La directrice de l’inclusion et de la collaboration de Cisco, Shari Slate, a rejoint le conseil consultatif de la startup d’écriture augmentée Textio. Elle est également vice-présidente de l’avenir inclusif et de la stratégie chez Cisco.

Slate conseillera l’entreprise sur son approche de l’inclusion à la fois au sein de l’organisation et de sa technologie. L’année dernière, Textio a lancé un outil pour faciliter un langage plus diversifié et inclusif à travers une gamme de messages d’entreprise.

— À la suite du décès du pionnier du développement de médicaments Tadataka Yamada, la société de biotechnologie basée à Seattle Icosovax a nommé Mark McDade pour succéder à Yamada en tant que président de son conseil d’administration. Icosovax est sorti de l’Université de Washington et est devenu public le mois dernier.

McDade est l’ancien EVP et COO d’UCB Biopharma. Il est actuellement associé directeur chez Qiming Venture Partners, une société de capital-risque fondée en Chine avec un fonds américain axé sur les soins de santé et les sciences de la vie.

Au moment de son décès, Yamada était également président du conseil d’administration d’Athira Pharma. Kelly Romano a été choisie pour lui succéder ; elle siège au conseil d’administration d’Athira depuis décembre de l’année dernière et est actuellement PDG de la société de conseil BlueRipple Capital.

Jennifer Pawlosky. (Photo de l’Institut Stowers)

— Jennifer Pawlosky est maintenant vice-présidente des communications au Stowers Institute for Medical Research. Elle était plus récemment directrice exécutive des communications pour l’Institut Allen et travaillait auparavant chez Fred Hutch.

Basé à Kansas City, Missouri, le Stowers Institute mène des recherches sur les gènes et les protéines pour améliorer la prévention et le traitement des maladies.

— La vice-présidente de Microsoft, Liz Hamren, a rejoint le conseil d’administration de LegalZoom, une société de technologie juridique basée à Glendale, en Californie, qui est devenue publique en juin. Anciennement responsable du marketing pour Oculus VR de Facebook, Hamren supervise actuellement l’activité de jeux Xbox grand public de Microsoft.

Devesh Mishra. (Livrer une photo)

— Le service de livraison de nourriture au Royaume-Uni Deliveroo a nommé le vice-président d’Amazon, Devesh Mishra, en tant que nouveau directeur des produits et de la technologie. Vétéran de longue date d’Amazon, Mishra a récemment supervisé sa stratégie et sa technologie de chaîne d’approvisionnement mondiale.

Basée à Londres, Deliveroo opère actuellement sur 12 marchés à l’international. Mishra commencera son nouveau rôle en septembre et rapportera au fondateur et PDG de Deliveroo, Will Shu. Amazon détient plus de 10 % de Deliveroo, qui est devenue publique en mars.

— Nautilus Biotechnology a embauché Karl Voss en tant que vice-président de la recherche et du développement des sciences de la vie. Il sera basé au centre de recherche de l’entreprise à San Carlos, en Californie.

Voss a passé les 12 dernières années chez Pacific Biosciences, plus récemment en tant que vice-président de la recherche et du développement des consommables. Il a son doctorat. en chimie et a concentré ses recherches sur la biochimie des molécules uniques.

Basée à Seattle, Nautilus Biotechnology est dirigée par le cofondateur d’Isilon Systems, Sujal Patel, et est devenue publique via une fusion SPAC en juin.

Ashley Lévesque. (Photo de Banzaï)

— La startup de marketing événementiel Banzai a nommé Ashley Levesque vice-présidente du marketing. Elle était plus récemment directrice du marketing de la plate-forme de webinaires Demio, qui a été acquise par Banzai en février.

Basée à Seattle, Banzai a été fondée par d’anciens employés d’Avalara et a récemment levé 15 millions de dollars en financement par emprunt à risque. Pendant la pandémie, la startup s’est concentrée sur sa solution de marketing d’événements virtuels.

– BioLife Solutions, une société de biotechnologie cotée en bourse, basée à Bothell, dans l’État de Washington, a annoncé que le président du conseil d’administration, Raymond Cohen, prendrait sa retraite et serait remplacé par l’actuel PDG Mike Rice.

Nathaniel Crook. (Photo Instagram)

— L’ancien vice-président mondial des ventes et des comptes stratégiques de Microsoft, Nathaniel Crook, a rejoint la startup de San Francisco Instabase en tant que directeur des revenus.

Crook est basé à Portland, Oregon. Avant Microsoft, où il a passé plus de huit ans, il était ingénieur système chez Cisco.

L’annonce intervient quelques semaines après qu’Instabase a rejoint le programme Microsoft for Startups. Instabase fournit un magasin d’applications pour les applications commerciales et d’entreprise. La société travaille avec Microsoft pour utiliser ses services cognitifs Azure sur la plate-forme Instabase.

— Kal Sahota a été nommé nouveau PDG de HeroX, une plateforme basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, pour les solutions d’externalisation ouverte aux défis. L’un de ces défis est le programme GoFly Prize, parrainé par Boeing.

Sahota travaille chez HeroX depuis 2015, date à laquelle elle a rejoint en tant que responsable de la relation client. Auparavant, elle a travaillé dans le domaine de la planification financière et des investissements.