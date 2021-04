Tech Moves: Ancienne Sec. de la Défense Ash Carter rejoint le conseil d’administration de Tanium; SheerID ajoute un exécutable; et plus

Ash Carter. (Photo Tanium)

– Ash Carter, qui a occupé le poste de secrétaire à la Défense de 2015 à 2017, a rejoint le conseil d’administration de Tanium, une start-up de cybersécurité basée à Kirkland, Washington.

Les clients de Tanium tels qu’AutoNation, GoDaddy et Whirlpool utilisent les logiciels de la société pour faire face à un niveau toujours croissant de cyberattaques sophistiquées. La start-up, qui a déménagé son siège social de la région de la baie de San Francisco à la région de Seattle l’année dernière, vient de sortir d’un nouveau cycle d’investissement de 150 millions de dollars et a enregistré en 2019 un chiffre d’affaires de plus de 430 millions de dollars.

Carter était le 25e secrétaire américain à la Défense et est membre du conseil d’administration de Delta Air Lines, GE et The MIT Corporation. Il est actuellement directeur du Belfer Center of Science and International Affairs de la Harvard Kennedy School et Innovation Fellow au MIT.

«Je crois en la puissance des plates-formes, comme Tanium, pour aider les organisations à voir et à prendre le contrôle de leurs environnements informatiques, tout en supprimant les silos d’informations, ce qui est essentiel pour permettre la collaboration et l’action collective afin de garder une longueur d’avance sur les menaces futures», a-t-il déclaré dans un communiqué. déclaration.

Carter rejoint l’ancien PDG de Ford Mark Fields, le président exécutif d’Accenture David Rowland et l’ancien directeur d’Adobe Matt Thompson en tant que membres du conseil d’administration de Tanium récemment ajoutés.

Anjanette Hill Mendoza. (Photo SheerID)

– La start-up de vérification marketing SheerID, basée à Portland, dans l’Oregon, a nommé Anjanette Hill Mendoza comme son premier directeur de la clientèle. Hill Mendoza était auparavant cadre chez DroneDeploy et Glassdoor. SheerID aide les marques grand public à organiser des offres spéciales pour les étudiants, les enseignants et les militaires. Il a levé 64 millions de dollars en 2019.

– Le conseil d’administration de Boeing a prolongé la retraite standard de l’entreprise de 65 ans à 70 ans pour son PDG et président David Calhoun, qui a 64 ans. Calhoun est devenu PDG en janvier 2020. Boeing a également annoncé que le directeur financier Greg Smith prendra sa retraite le 9 juillet.

– La start-up de connectivité IoT de la région de Seattle, Teal Communications, a ajouté Glenn Lurie à son conseil d’administration. Lurie est l’ancien PDG et président de Synchronoss Technologies et ancien PDG d’AT & T’s Mobility & Consumer Operations. Teal a annoncé une ronde d’investissement de 9,1 millions de dollars cette semaine.

Julie Pham. (Photo WTIA)

– L’ancienne cadre de la Washington Technology Industry Association, Julie Pham, a lancé son propre cabinet de conseil appelé CuriosityBased, qui vise à aider les gens à développer des compétences de communication, de collaboration et d’inclusion en stimulant la curiosité. Pham a passé six ans chez WTIA, plus récemment chez un vice-président de l’engagement communautaire. Elle a récemment écrit sur les leçons d’entrepreneuriat apprises de son père, qui est décédé le mois dernier et a aidé Pham à lancer CuriosityBased.

– La société mondiale de services numériques PK a annoncé l’ancien directeur de Cognizant Technology Solutions, Anjan Sur, en tant que directeur financier. Il remplace Craig Stack, qui a passé 16 ans à PK, basé à Portland, dans l’Oregon.