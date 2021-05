Tech Moves : Andy Sack rejoint le conseil de Payability ; Puppet ajoute des cadres ; LevelTen Energy embauche un CCO

Andy Sack (à gauche) et Keith Smith. (Photos de payabilité)

— Le leader et investisseur de longue date d’une start-up à Seattle, Andy Sack, a rejoint le conseil d’administration de Payability, une start-up fintech basée à New York. Sack est co-fondateur et associé directeur de Founders’ Co-Op; dirigeait auparavant Techstars Seattle; a fondé Lighter Capital; et est actuellement président de Code Fellows, qu’il a également fondé.

Payability est dirigé par l’entrepreneur en série Keith Smith, qui a précédemment cofondé BigDoor, basé à Seattle, qu’il a vendu en 2015. Smith a déménagé à New York et a lancé Payability, qui aide les vendeurs en ligne avec des services de flux de trésorerie et de fonds de roulement. Il a également été le fondateur et PDG de CyberMortgage et Zango.

— La startup d’automatisation de l’infrastructure cloud Puppet continue d’élargir son équipe de direction avec la promotion de Beth Shea au poste de chef de la clientèle et l’ajout de Trevor Rodriguez au poste de vice-président mondial des services professionnels.

Shea a rejoint Puppet en 2019 en tant que SVP du succès client et était auparavant cadre chez Veeam Software. Rodriguez était plus récemment chez F5 Networks où il était vice-président des services mondiaux et des services d’ingénierie pour la région EMEA. Il sera basé au bureau londonien de Puppet.

— Le marché de l’énergie propre LevelTen Energy a promu Ryan Warren au poste de directeur commercial. Il a rejoint la startup de Seattle en 2020 en tant que vice-président du marketing. Warren était auparavant vice-président du marketing chez EnergySavvy, une autre startup dans le domaine de l’énergie propre qui a été acquise par Tendril en 2019.