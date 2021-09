Tech Moves : Bioengineer rejoint l’incubateur AI2 ; Icosavax ajoute des cadres, étend le conseil d’administration ; et plus

Jenny Cronin. (Photo AI2)

— L’Allen Institute for AI (AI2) a ajouté la bio-ingénieur Jenny Cronin en tant qu’associée travaillant avec des entrepreneurs dans l’incubateur de startups d’AI2.

“Je suis enthousiasmé par les avantages potentiels pour la santé humaine et les découvertes que nous verrons en tirant parti de l’IA dans les domaines de la biotechnologie et de la santé”, a déclaré Cronin dans un e-mail à ..

Cronin était plus récemment conseiller principal en communication scientifique chez s2s Public Relations et auparavant chef de produit chez NanoString Technologies. Elle est titulaire d’un doctorat en bio-ingénierie de l’Université de Washington où elle a étudié les interfaces cerveau-ordinateur.

Les startups de biotechnologie Ozette et Modulus, et la startup de technologie de la santé MajorBoost ont toutes incubées à AI2. L’organisation, fondée par le regretté co-fondateur de Microsoft, Paul Allen, a commencé à étendre son programme d’incubateur en 2017 après avoir créé avec succès deux sociétés d’IA.

– La société de biotechnologie basée à Seattle Icosavax a nommé deux nouveaux dirigeants et ajouté deux membres au conseil d’administration :

Elizabeth Bekiroglu en tant qu’avocat général. Elle était plus récemment avocate générale adjointe chez Seagen, basée à Bothell, dans l’État de Washington.

Thomas Russo en tant que directeur financier. Il était plus récemment directeur financier chez Assembly Biosciences et auparavant vice-président des finances commerciales chez Gilead Sciences. Ancien directeur financier de Blue Shield of California Heidi Kunz en tant que membre du conseil d’administration. Ancien directeur général de l’UNICEF Ann Veneman en tant que membre du conseil d’administration.

Issu de l’Université de Washington, Icosavax a appliqué sa technologie de développement de vaccins au COVID-19 et à d’autres virus. La société est devenue publique en juillet.

Dr Samuel Browd. (Photo de propriété)

— Le neurochirurgien pédiatrique Samuel Browd prend un congé partiel de l’Université de Washington et du Seattle Children’s Hospital pour étendre son rôle de médecin-chef de la startup de technologie chirurgicale Proprio. Il a co-fondé Proprio avec Gabriel Jones et James Youngquist en 2016.

Pour l’année prochaine, le nouvel arrangement hybride permettra à Browd d’alterner des semaines entre son rôle de neurochirurgien traitant et Proprio, où il se concentrera sur le développement de produits, la suppression des obstacles réglementaires et le lancement en douceur de la plate-forme dans les programmes de chirurgie.

“Je crois fondamentalement que chez Proprio, nous avons la capacité d’utiliser notre technologie pour rendre les chirurgiens meilleurs, plus efficaces et réduire le coût des soins”, a déclaré Browd à . par e-mail.

Browd a précédemment cofondé le fabricant de casques high-tech Vicis. Il est professeur de chirurgie neurologique à l’UW depuis 14 ans et directeur du Sports Institute de l’UW Medicine depuis 2017.

Les outils chirurgicaux de haute technologie de Proprio utilisent la vision par ordinateur, l’IA et la réalité virtuelle pour produire une image en temps réel pour les chirurgiens. La société est sortie du mode furtif en 2019 et a clôturé un tour de table de 23 millions de dollars de série A l’année dernière.

— L’ancien directeur de l’information de Ticketmaster, Gui Karyo, a rejoint Dapper Labs en tant que CIO. En croissance parallèlement à l’engouement pour les jetons non fongibles (NFT), la startup blockchain basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, alimente les populaires objets de collection numériques NBA Top Shot et Cryptokitties. Karyo est basé à Seattle.

Sean Carr. (Photo GIX)

— Le Global Innovation Exchange (GIX) a nommé Sean Carr son nouveau directeur exécutif et PDG à partir de janvier. Le directeur exécutif par intérim, Shwetak Patel, professeur à l’UW, inventeur et entrepreneur, reprendra ses fonctions antérieures de directeur de la faculté GIX et de directeur technique.

Carr est actuellement directeur exécutif du Batten Institute for Entrepreneurship and Innovation à l’Université de Virginie. Il est titulaire d’un doctorat en gestion et d’une maîtrise en administration des affaires et en journalisme. Il était auparavant producteur chez ABC News et CNN.

L’institut d’enseignement est basé à Bellevue, dans l’État de Washington, et a été lancé en 2017 grâce à un partenariat entre l’UW, l’université chinoise Tsinghua et Microsoft.

— Les dirigeants de longue date de Microsoft, John Gossman et John Kahan, ont pris leur retraite. Tous deux ont passé près de deux décennies chez le géant de la technologie de Redmond, dans l’État de Washington, les rejoignant respectivement en 2000 et 2003.

Gossman était un ingénieur et vice-président distingué d’Azure. Il est un ancien membre du conseil d’administration de la Linux Foundation.

Kahan était directeur de l’analyse des données et vice-président. Avant de rejoindre Microsoft, il a passé 18 ans chez IBM.

Nate Miller. (Dénicher une photo)

— Le co-fondateur d’Unearth Technologies, Nate Miller, a quitté la startup de cartographie de la construction qu’il a fondée avec Amy Hutchins et Brian Saab il y a cinq ans. Il prévoit de prendre un congé avant de poursuivre sa prochaine aventure entrepreneuriale.

“Bien que je sois fier de ce qu’Unearth a réalisé, je suis enthousiasmé par les opportunités de transformation numérique rendues possibles par les récentes innovations dans les domaines de l’énergie et de la finance”, a déclaré Miller dans un message à ..

La plate-forme cartographique d’Unearth Technologies pour les opérations sur le terrain est utilisée par les équipes de construction, de services publics, de télécommunications et gouvernementales. La startup de Seattle a levé 11,6 millions de dollars à ce jour.

Mindy Hamlin. (Photo d’électrocinétique de la Couronne)

— La société de verre intelligent Crown Electrokinetics a embauché Mindy Hamlin en tant que vice-président de l’ingénierie. Elle a passé plus de deux décennies chez HP, plus récemment en tant que directrice de la technologie et des opérations.

La société basée à Corvallis, dans l’Oregon, commercialise la technologie des couches minces à base de pigments inventée à l’origine par HP. Crown Electrokinetics est devenue publique en janvier.

— L’ancien ingénieur distingué de Microsoft, Dave Reed, est maintenant directeur de l’ingénierie chez Facebook. Reed a passé plus de 26 ans chez Microsoft et a été un ingénieur distingué au sein des équipes Xbox Live, AI Services et Computer Vision.

Dans un article sur LinkedIn, Reed a déclaré que cette décision était destinée à se mettre au défi après avoir effectué plusieurs démarches en interne, ajoutant : « L’étendue de la technologie de Microsoft est énorme et m’a donné l’opportunité de travailler sur de nombreux produits et technologies différents. »