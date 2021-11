Tech Moves : Booster embauche un ancien leader d’UberEats ; Le premier mode étend la C-suite ; et plus

Adrien Agostini. (Photo de rappel)

– Booster, auparavant connu sous le nom de Booster Fuels, a embauché l’ancien vice-président d’Amazon et d’Uber Adrian Agostini en tant que directeur des revenus. Il était plus récemment CRO chez Zume, une entreprise d’emballage durable.

Basé à Seattle, Agostini a passé plus de 15 ans chez Oracle avant de rejoindre Amazon. Chez Uber, il était responsable mondial des ventes pour UberEats, responsable de l’intégration des restaurants à la plate-forme de livraison de nourriture.

Lancé à l’origine à Seattle par l’ancien ingénieur de Boeing Frank Mycroft, Booster a déménagé dans la région de la baie et a son siège à San Mateo, en Californie.

Les services mobiles de livraison de carburant de Booster utilisent des camions exclusifs pour ravitailler les véhicules individuels et de flotte. La société a lancé son service dans la région de Seattle il y a deux ans et a testé une version grand public plus tôt cette année après que les législateurs de l’État de Washington ont approuvé une loi autorisant le ravitaillement mobile.

La société a récemment annoncé un partenariat avec Renewable Energy Group pour ajouter des carburants renouvelables et biodiesel à ses offres. Renewable Energy Group, un producteur de biocarburants, a également fait un investissement non divulgué dans Booster. Les sociétés basées à Seattle Madrona Venture Group, Vulcan Capital et Maveron sont également des investisseurs.

La société a également annoncé des nominations supplémentaires à des dirigeants basés en dehors du nord-ouest du Pacifique :

Elizabeth Frank (à gauche) et Rhae Adams. (Photos du premier mode)

– First Mode, basée à Seattle, a promu Elizabeth Frank au poste de scientifique en chef et Rhae Adams au poste de chef de l’exploitation.

Frank était plus récemment un scientifique senior en sciences planétaires appliquées. Adams, membre du conseil d’administration et co-fondateur de First Mode, était plus récemment directeur général des Amériques. Tous deux sont d’anciens employés de Planetary Resources, une entreprise minière d’astéroïdes qui s’est dissoute en 2018, incitant un groupe d’employés à fonder First Mode.

Les projets de la société d’ingénierie comprennent un véhicule minier à hydrogène qui pourrait devenir l’un des plus gros véhicules à zéro émission sur Terre, un camion de course à hydrogène pour le Baja 1000, ainsi que du matériel pour l’espace lointain pour la NASA.

En octobre, la société a annoncé un accord pluriannuel et un investissement de 8,5 millions de dollars de la société minière mondiale Anglo American. First Mode compte désormais plus de 150 employés et prévoit de doubler son nombre d’employés dans le monde en 2022.

— La société de vérification d’identité en ligne basée dans l’Idaho, Pipl, a nommé Eric Choi au poste de directeur du marketing et Brian Piccioni au poste de directeur financier.

Choi était auparavant cadre chez LexisNexis Risk Solutions et Emailage. Il est basé à Irvine, en Californie. Basé dans la région de Washington, DC, Piccioni était plus récemment CFO chez ID.me.

D’autres sociétés de vérification d’identité dans le nord-ouest du Pacifique incluent Vouched, Ekata, Trulioo et Auth0.

Kelsey Klevenberg. (Photo de la ligne d’itinéraire)

— L’ancienne directrice des ventes internes de Zipwhip, Kelsey Klevenberg, est désormais responsable des ventes et de la croissance chez Route Line, une startup de « véhicule d’aventure » ​​de pré-lancement.

Plus récemment, il était directeur principal de la startup de réalité augmentée Taqtile et était responsable du développement des nouvelles affaires de la startup hôtelière indienne OYO pour Washington et Hawaï.

– Nicholas Limas a quitté SpaceX pour rejoindre la société d’énergie de fusion Helion en tant que directeur de l’ingénierie. Helion a clôturé un tour de table de 500 millions de dollars plus tôt ce mois-ci dirigé par le PDG d’Open AI, Sam Altman.

Limas a rejoint SpaceX en 2015 et était plus récemment responsable de l’ingénierie de construction de Starship, selon son profil LinkedIn.

– Le fournisseur de soins de santé First Choice Health basé à Seattle a embauché David Kinard en tant que directeur des ventes et Shidan Greene en tant que vice-président des opérations, tous deux vétérans du secteur de l’assurance maladie.