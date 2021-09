Tech Moves : Cloudentity nomme un nouveau PDG ; Leafly nomme un directeur financier ; SeekOut ajoute Tableau vet ; Tomo embauche l’ancien économiste de Zillow

Jason Needham. (Photo de l’entité nuageuse)

— La start-up de Seattle Cloudentity a nommé Jason Needham, co-fondateur de CloudCoreo, en tant que nouveau PDG et membre du conseil d’administration. Needham était plus récemment directeur principal de la sécurité multi-cloud chez VMware, qui a acquis CloudCoreo en 2018.

Avant de fonder la startup de gestion du cloud CloudCoreo, où il était directeur marketing, Needham a cofondé Union Bay Networks, qui a été racheté par Apple en 2014 et a établi la présence du géant de la Silicon Valley à Seattle.

Needham est également un vétéran de F5 Networks où il a passé plus de 12 ans, plus récemment en tant que vice-président de la gestion des produits et du marketing. Il est investisseur et conseiller en startup.

Il succède à Jasen Meece qui a quitté ses fonctions de PDG en août et est désormais directeur chez EY. Cloudentity a clôturé l’année dernière un cycle d’investissement de série A de 13 millions de dollars pour étendre sa technologie d’identification et d’autorisation.

— Leafly a nommé Suresh Krishnaswamy en tant que directeur financier. Il était auparavant chez NextLevel Business Consulting et directeur financier de la startup énergétique Drift. Krishnaswamy a travaillé avec diverses grandes banques d’investissement. Il rejoint Leafly alors que le marché du cannabis en ligne de Seattle se prépare à devenir public via un accord SPAC.

— Microsoft CVP Chris Suh, qui est CFO de sa division cloud et IA, a rejoint le conseil d’administration de la plate-forme de publicité numérique d’Atlanta Cardlytics. Vétéran de Microsoft depuis 25 ans, Suh rejoindra également le comité d’audit de Cardlytics, cotée en bourse.

De gauche à droite : Trevor Bedford, Frederick Matsen IV et David Veesler. (Photos HHMI)

– Trevor Bedford et Frederick Matsen IV du Fred Hutchinson Cancer Research Center et David Veesler de l’Université de Washington font partie des chercheurs 2021 du Howard Hughes Medical Institute (HHMI).

HHMI est un institut de recherche biomédicale privé et son programme Investigators soutient plus de 250 chercheurs aux États-Unis. Les nouveaux chercheurs reçoivent environ 9 millions de dollars chacun sur une période de sept ans.

Il y a actuellement 13 autres chercheurs dans le nord-ouest du Pacifique à l’UW, Fred Hutch, l’Oregon Health & Science University (OHSU) et l’Université de l’Oregon.

Bedford a récemment été nommé l’un des 25 boursiers MacArthur de cette année.

– Pushpay, basée à Redmond, Washington, a nommé Sumita Pandit en tant qu’administrateur indépendant et John Connolly en tant qu’administrateur non exécutif de son conseil d’administration.

Pandit est actuellement directeur de l’exploitation de la plateforme de paiement dLocal. Connolly est un conseiller principal de Sixth Street, le plus grand actionnaire de Pushpay.

Pushpay fournit des outils numériques aux organisations confessionnelles et à but non lucratif. La société a acquis la startup de vidéo en streaming Resi Media le mois dernier et l’équipe de direction a récemment subi plusieurs changements.

Amy Baron. (Photo LinkedIn)

— Amy Barone, ancienne de Tableau, a rejoint la startup de recrutement SeekOut en tant que vice-présidente du marketing. Elle était plus récemment responsable des événements mondiaux et du marketing sur le terrain pour Slack.

Avant Slack, elle était directrice de la stratégie de la plateforme de marketing événementiel Splash. Elle a passé plus d’une décennie chez Tableau, plus récemment en tant que directrice principale des événements marketing et des programmes d’engagement client.

Basé à Bellevue, Washington, SeekOut a levé 65 millions de dollars de série B plus tôt cette année. Son logiciel « Talent360 » est utilisé par six des 10 entreprises les plus valorisées au monde. La startup a presque doublé ses effectifs depuis la clôture de la série B, selon les données de LinkedIn.

— L’ancien économiste principal principal de Zillow, Skylar Olsen, est maintenant économiste principal chez Tomo, une startup de fintech immobilière fondée par d’anciens dirigeants de Zillow.

Dans son nouveau rôle, Olsen est en charge des initiatives de données et de la recherche sur les marchés actuels du logement et des prêts hypothécaires, y compris son premier rapport sur l’abordabilité des prêts hypothécaires et les chiffres des années à économiser.

Tomo a été lancé à Seattle, Dallas et Houston plus tôt cette année après un tour de table géant de 70 millions de dollars.

Chuck Gottschalk. (Photo de niveau suivant)

— La société de conseil en gestion de Seattle NextLevel a été acquise par E78 Partners, qui fournit des services professionnels aux investisseurs. Fondateur et PDG de NextLevel Chuck Gottschalk rejoindra en tant que directeur général exécutif de l’activité de services exécutifs de E78 Partner.

Tous les employés de NextLevel rejoindront E78 Partners, notamment :

Pendant une période de transition, NextLevel continuera à opérer sous sa propre marque et sa propre direction. Les termes du contrat ne sont pas divulgués.