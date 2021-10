Tech Moves : Convoy nomme un avocat général ; Les fondateurs de startup décrochent de nouveaux contrats après les fermetures

John Morrow. (Photo du convoi)

– Le marché du fret Convoy a annoncé que John Morrow était son nouveau conseiller juridique, à compter du 1er novembre.

Vétéran de la technologie de Seattle, Morrow a été cadre chez Apptio pendant cinq ans, notamment dans le cadre de l’introduction en bourse de la société de logiciels et plus tard d’un accord de capital-investissement de 1,9 milliard de dollars. Il était plus récemment avocat général et secrétaire chez Paymentus, une plate-forme de facturation électronique basée à Redmond, dans l’État de Washington, qui est devenue publique cette année.

La nomination de Morrow intervient après le roulement du poste juridique le plus élevé chez Convoy tout au long de 2021, comme l’a rapporté Bloomberg Law.

L’ancienne avocate générale de Convoy, Diankha Linear, est partie en mai et est maintenant directrice de l’exploitation de la plate-forme de messagerie texte Community.com. La directrice juridique par intérim, Megan Lutes, est partie en juillet pour rejoindre la startup d’impression 3D Glowforge en tant qu’avocate générale. Le directeur juridique de Convoy, Peter Hisken, a assuré l’intérim.

Fondée en 2015, la dernière évaluation de Convoy était de 2,7 milliards de dollars en novembre 2019. La société a récemment sous-loué 123 000 pieds carrés de bureaux au centre-ville de Seattle. Parmi les autres nominations récentes à la direction, citons la vétérinaire d’Amazon Dorothy Li en tant que CTO et Sunita Solao en tant que vice-présidente du personnel.

Steve Shure. (Photo de Neeva)

— L’ancien vice-président des services Web d’Amazon, Steven Shure, a déménagé de Seattle dans la région de la baie de San Francisco pour rejoindre le moteur de recherche alternatif Neeva en tant que directeur commercial.

Shure a rejoint Amazon en 2006 en tant que vice-président d’Amazon Prime et a ensuite dirigé l’organisation mondiale de marketing auprès des consommateurs. Avant Amazon, il était responsable marketing chez Time Inc.

« J’ai toujours cru profondément au pouvoir des produits par abonnement pris en charge par les clients, et j’ai vu de mes propres yeux comment ces produits (et clients) sont inévitablement compromis lorsqu’ils deviennent dépendants des revenus publicitaires », a déclaré Shure.

Fondé en 2019 par l’ancien vice-président directeur des publicités de Google Sridhar Ramaswamy et l’ancien vice-président de la monétisation YouTube Vivek Raghunathan, Neeva est un moteur de recherche privé sans publicité. La société a levé 40 millions de dollars plus tôt cette année et compte de nombreux anciens Googleurs parmi son personnel. Neeva est devenu accessible au public en juillet et les utilisateurs paieront finalement entre 5 et 10 dollars par mois pour le service.

« Je me souviens que des gens m’avaient demandé il y a des années pourquoi je pensais que quelqu’un voudrait un jour s’abonner à un service d’expédition », a déclaré Shure. « J’espère et je m’attends à ce que dans un avenir pas trop lointain, la question ‘pourquoi quelqu’un voudrait-il payer pour un moteur de recherche ?’ sera, avec le recul, tout aussi ridicule.

Yvonne Wassenaar. (Photo de marionnette)

— La PDG de Puppet, Yvonne Wassenaar, a rejoint le conseil d’administration de la startup de sécurité des données Rubrik. La société de la Silicon Valley a annoncé le mois dernier un partenariat stratégique avec Microsoft.

Ancienne cadre de New Relic, Wassenaar est PDG de Puppet, basée à Portland, Oregon, depuis janvier 2019. Elle siège également actuellement aux conseils d’administration de la plate-forme de prévision Anaplan, du cabinet de recherche Forrester et du Harvey Mudd College.

— L’ancien vice-président d’Amazon Air, Gur Kimchi, a été nommé au conseil d’administration de Near Earth Autonomy, basé à Pittsburgh, un développeur de systèmes de vol autonomes.

Kimchi a quitté Amazon en septembre 2020 après huit ans. Il a auparavant été membre du comité consultatif sur les drones de la FAA.

Srikanth Satya. (Photo roues en l’air)

— La société d’aviation Wheels Up a annoncé que Srikanth Satya était directeur de la technologie et du développement. Wheels Up a récemment nommé Vinayak Hegde, un autre vétéran de la technologie basé à Seattle, en tant que président.

Satya était jusqu’à récemment vice-président de l’ingénierie pour le stockage non structuré chez Dell EMC. Il a auparavant occupé des postes de direction en ingénierie chez Microsoft et Amazon Web Services.

Basée à New York, Wheels Up propose des adhésions et un marché d’avions privés.

De gauche à droite : Marty Sinicrope, Farah Ali et Will Payson. (Photo Freightweb)

— La cofondatrice de Freightweb, Farah Ali, est revenue chez EA en tant que vice-présidente de la croissance technologique et de la stratégie, après la fermeture de la startup de Seattle.

Ali était auparavant vice-président de l’ingénierie d’EA pour les expériences des joueurs et des développeurs, quittant la société de jeux en 2019 pour se concentrer à temps plein sur Freightweb.

Ali était auparavant CTO chez Freightweb, une startup de logistique de transport qui a levé 3 millions de dollars l’année dernière. Elle était auparavant responsable de l’ingénierie chez Microsoft et eBay. Ali est actuellement conseiller technique de Madrona Venture Group.

Les autres co-fondateurs de Freightweb, Marty Sinicrope et Will Payson, sont également passés à de nouvelles entreprises, selon leur biographie LinkedIn. Payson a déclaré à . que les impacts de la pandémie sur le transport maritime et le camionnage ont créé « un défi insurmontable pour une nouvelle startup ».

Steve Banfield. (Photo de fichier . / Nat Levy)

— L’ancien cadre d’Inrix et de ReachNow, Steve Banfield, a rejoint la startup Placer.ai de la Silicon Valley en tant que vice-président du développement commercial pour sa place de marché. Placer.ai fournit aux détaillants des analyses de localisation, similaires à la startup de Seattle Placed, qui a été acquise par Snap pour plus de 200 millions de dollars en 2017.

Banfield était plus récemment PDG de Simplata Technologies, une entreprise dérivée de Madrona Venture Labs (MVL) qu’il a cofondée avec le directeur technique Bruce Roberts. Les deux vétérans de la technologie étaient des entrepreneurs en résidence chez MVL avant de diriger le démarrage de la protection des données.

Banfield et Madrona Venture Labs ont refusé de commenter le statut de Simplata. Selon un dossier du bureau du secrétaire d’État de Washington, la société a été dissoute.

Roberts est maintenant architecte de plate-forme au démarrage de Seattle Zeitworks, une autre spin-out de Madrona Venture Labs.

— Le co-PDG de SilverLake, Greg Mondre, a démissionné du conseil d’administration d’Expedia Group. Mondre a rejoint le conseil d’administration du géant du voyage en 2020 après que Silver Lake et Apollo Global Management aient fait un investissement en actions combiné de 1,2 milliard de dollars, l’une d’une série de mesures prises par Expedia pour gérer les effets commerciaux de la pandémie de COVID-19.

– Le directeur de l’exploitation et co-responsable de la télévision d’Amazon Studios, Albert Cheng, se concentrera uniquement sur son rôle de directeur de l’exploitation, selon un rapport de Deadline. La branche divertissement du géant de la technologie prévoit de se développer à l’international et de doubler les programmes locaux originaux. Vernon Sanders, également précédemment co-responsable de la télévision, est désormais à la tête de la télévision américaine et mondiale chez Amazon Studios.

— L’ancien vice-président directeur d’Amazon Diego Piacentini a rejoint le conseil consultatif de CLIPr, une plate-forme de gestion vidéo basée à Seattle. Piacentini est le fondateur de la société de capital-risque View Different et également conseiller de la start-up de camionnage de Seattle Convoy.

Babak Farrokh-Siar. (Photo heurtée)

– Bumped, basé à Portland, dans l’Oregon, a embauché Babak Farrokh-Siar en tant que directeur des recettes. Il est basé à Los Angeles.

Farrokh-Siar était plus récemment vice-président du développement commercial et des partenariats de la société de technologie financière Acorns. Il gérait auparavant les partenariats publicitaires chez Apple.

Grâce à l’application de Bumped, les utilisateurs reçoivent des fractions d’actions des marques qu’ils achètent. L’application a été lancée en novembre dernier après un an de tests bêta.

— Theresa Bak-Thomsen est maintenant directrice des produits biologiques de découverte au centre de recherche de Novo Nordisk à Seattle. Elle a récemment déménagé de Copenhague à Seattle. Elle était auparavant directrice de la technologie des anticorps et a travaillé pour la société pharmaceutique danoise pendant plus d’une décennie.