Tech Moves : départ des présidents de Microsoft ; Boeing nomme un nouveau directeur financier ; et plus

Toni Townes-Whitley (à gauche) et Kate Johnson. (Photos Microsoft et UPS)

— La présidente américaine de Microsoft, Kate Johnson, et la présidente du gouvernement américain et des industries réglementées, Toni Townes-Whitley, quittent l’entreprise.

La société a confirmé les deux départs et a déclaré qu’une recherche du remplaçant de Townes-Whitley était en cours. Deb Cupp remplacera Johnson à la tête de la filiale américaine de Microsoft. Cupp est actuellement CVP des entreprises et des industries commerciales.

Un porte-parole de Microsoft a déclaré que les deux dirigeants avaient quitté l’entreprise pour des raisons personnelles. “Nous sommes profondément reconnaissants pour leurs contributions respectives et leur souhaitons tout le meilleur pour l’avenir”, a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

Dans un article sur LinkedIn, Johnson a déclaré qu’elle partirait après avoir aidé son successeur alors que Microsoft entame son nouvel exercice ce trimestre.

« Ensuite, je prévois de suivre les bons conseils que j’ai reçus l’année dernière et de « rester tranquille » pendant un certain temps, en imaginant les possibilités de contribuer – de manière significative et différente – au monde qui m’entoure. Restez à l’écoute”, a-t-elle écrit.

Johnson partira le 1er septembre et Townes-Whitley partira fin septembre, selon ZDNet, qui a signalé les départs pour la première fois hier.

Avant de rejoindre Microsoft en 2017, Johnson était vice-président chez General Electric et auparavant cadre chez Oracle et Red Hat. Elle siège actuellement au conseil d’administration d’UPS.

Townes-Whitley a rejoint Microsoft en 2015 en tant que vice-président de l’industrie. Elle est l’ancienne présidente du cabinet de conseil CGI.

Brian West. (Photo de Boeing)

— Boeing a annoncé que Brian West serait son nouveau directeur financier à compter du 27 août.

Il succédera à Greg Smith qui a annoncé plus tôt cette année qu’il prendrait sa retraite le 9 juillet. Le vice-président directeur et trésorier de Boeing, Dave Dohnalek, occupera le poste de directeur financier par intérim.

West est actuellement EVP et CFO chez Refinitiv. Il était auparavant directeur financier et cadre chez Oscar Health Insurance, Nielsen et GE Aviation.

— Bugcrowd, une plate-forme de sécurité participative basée à San Francisco, a embauché l’ancienne directrice principale de SAP Concur, Ellie Wu, en tant que vice-présidente de l’expérience client.

En plus de gérer l’équipe de transformation de l’expérience client sous le nom de SAP Concur, Wu était auparavant responsable de la stratégie de réussite client chez Smartsheet.

Jennifer Haas. (Frappez la photo)

— La startup de Seattle Knock a embauché Jennifer Haas en tant que directrice des revenus. Elle est basée en Californie.

Haas était plus récemment vice-président exécutif des ventes et du marketing au démarrage de la technologie de la santé Noteworth. Elle était auparavant responsable des ventes senior chez Oracle et HP.

Knock fournit des logiciels pour les gestionnaires d’immeubles d’appartements et a levé 20 millions de dollars de financement plus tôt cette année.

– Jeremy Showalter, ancien de Microsoft, quittera ses fonctions de PDG de Pique à la suite de l’acquisition de la propriété intellectuelle de la startup d’IA par l’application de paiement vietnamienne MoMo.

Showalter a été nommé PDG en janvier 2020 et est basé dans la région de Seattle. Il était également un investisseur providentiel dans Pique.

Fondée en 2016, Pique a levé un montant non divulgué lors d’un tour de table 2019. Les conditions de l’acquisition n’ont pas été divulguées.