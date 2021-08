Tech Moves : départ du leader technologique de Starbucks ; l’ancien dirigeant de T-Mobile rejoint le conseil d’administration d’Ossia ; et plus

in

Wouleta Ayele. (Photo Sweetgreen)

— Le vice-président principal de la technologie de Starbucks, Wouleta Ayele, a quitté le détaillant de café de Seattle pour rejoindre la chaîne de restauration rapide et décontractée de Californie Sweetgreen en tant que directeur technique.

Sweetgreen applique la technologie pour gérer sa chaîne d’approvisionnement, ses opérations de restauration, ses opérations internes et son application orientée client.

Ayele a passé près de 16 ans chez Starbucks dans divers rôles technologiques. Auparavant, elle a passé plus d’une décennie à diriger des équipes informatiques chez Attachmate, société de logiciels de Seattle.

« La façon dont ils [Sweetgreen] approcher l’intersection de la nourriture et de la technologie ne ressemble à aucune autre marque de restaurant », a déclaré Wouleta dans un communiqué de presse.

Un autre dirigeant de Starbucks, Cliff Burrows, a rejoint le conseil d’administration de Sweetgreen en 2020. Il est actuellement en congé prolongé de Starbucks qui a commencé en 2019, selon le Seattle Times.

Évalué à plus d’un milliard de dollars, Sweetgreen a déposé une demande d’introduction en bourse en juin. Dans un article de Fast Company en 2016, le co-fondateur Nathaniel Ru a décrit l’entreprise comme « le Starbucks des salades ».

Michael Morgan (à gauche) et Preston Woo. (Ossia Photos)

– La société de technologie de recharge sans fil Ossia a annoncé que l’ancien dirigeant de T-Mobile Michael Morgan et l’ancien directeur de la stratégie d’Ossia, Preston Woo, rejoindront le conseil d’administration de la startup à compter de ce mois-ci.

Morgan, qui est actuellement président de la société d’investissement privée Camlo Hill Capital, a passé près de 15 ans chez le géant des télécommunications T-Mobile. Il était jusqu’à récemment SVP et chef de la comptabilité. Il a également dirigé les filiales de services financiers de T-Mobile.

Woo, qui a quitté Ossia à temps plein plus tôt cette année, est actuellement directeur de la stratégie de Tafi, startup d’avatar de Salt Lake City. Avant de rejoindre Ossia, il était directeur financier chez Sarcos Robotics. Il a auparavant occupé des postes chez Intellectual Ventures et Vulcan Capital.

Chris Garvey. (2e regarder la photo)

— La société de services cloud de Seattle, 2nd Watch, a promu Chris Garvey au poste de directeur de l’exploitation. Garvey a rejoint 2nd Watch en 2017 et était plus récemment EVP des services cloud.

Avant 2nd Watch, Garvey était directeur général de Luxoft Digital et auparavant vice-président de la plateforme d’analyse d’entreprise d’Expedia.

Fondée en 2010, 2nd Watch a son siège à Seattle avec quatre autres bureaux aux États-Unis. L’investisseur basé à Singapour ST Telemedia a acquis une participation majoritaire dans la société en 2019.

— La startup agtech de Seattle, iUNU, a nommé Alex Tokman, ancien président-directeur général de MicroVision, et Dennis Riling, vice-président des ventes et du marketing.

En tant que président, Tokman sera responsable des opérations quotidiennes de l’entreprise. Il était auparavant conseiller de l’entreprise et a passé du temps en tant que PDG en résidence à l’Allen Institute for Artificial Intelligence.

Basé à Tampa, en Floride, Riling était plus récemment vice-président du développement commercial chez FarmVisionAI, également dans le domaine de l’agtech. Il a également fondé sa propre startup VEG-E Systems.

Fondée en 2013, la technologie d’iUNU utilise la vision par ordinateur dans les serres commerciales. La société a récemment acquis la société de lutte antiparasitaire CropWalk et est en train de mettre à l’échelle LUNA, sa plate-forme d’IA.

— La startup de marketing événementiel Banzai a nommé Simon Baumer au poste de directeur de la technologie. Il était plus récemment un responsable de l’ingénierie chez Verivox, basé en Allemagne.

Basée à Seattle, Banzai a été fondée par d’anciens employés d’Avalara et a levé 15 millions de dollars en mars. Pendant la pandémie, la startup s’est concentrée sur sa solution de marketing d’événements virtuels.

Michelle Newbery (à gauche) et Karthik Sivakumar. (Photos de la babylist)

– Babylist, basée à Oakland, en Californie, a ajouté deux cadres de la région de Seattle : Michelle Newbery en tant que directrice financière et Karthik Sivakumar en tant que vice-président directeur de la chaîne d’approvisionnement.

Newbery était plus récemment président du marché de la viande en ligne Crowd Cow. Auparavant, elle était directrice financière de Crowd Cow et directrice financière dans les filiales de Lowe.

Sivakumar était plus récemment vice-président des opérations et de la gestion des produits au démarrage de Seattle Pro.com. Il a précédemment travaillé chez Nordstrom, Expedia Group et Amazon.

Fondée en 2011, Babylist est une plateforme de commerce électronique et de contenu pour les parents.

– Visus Therapeutics, une société pharmaceutique de Seattle qui a levé 56 millions de dollars jusqu’à présent cette année, a nommé l’ancien vice-président directeur de Bausch + Lomb Tracy Valorie et l’avocat général directeur général et directeur juridique de Revance Therapeutics Dwight Moxie à son conseil d’administration.

Fondée par Ben Bergo et Rhett Schiffman, Visus Therapeutics développe des traitements pour la santé oculaire. Son produit phare BRIMOCHOL, un collyre qui vise à traiter la presbytie, est en essais cliniques de Phase II. La presbytie est une perte fréquente de la vision de près liée à l’âge.

Belinda Nieves. (Photo WTIA)

— La Washington Technology Industry Association (WTIA) a embauché Belinda Nieves comme vice-présidente des ressources humaines.

Nieves était plus récemment un partenaire commercial des ressources humaines chez l’éditeur Ingram Content Group. Elle est basée à Nashville, Tennessee.

— Le constructeur de pages de destination de Vancouver, en Colombie-Britannique, Unbounce, a nommé Greg Dos Santos au poste de directeur financier. Il était auparavant directeur financier de la société d’analyse marketing Cardinal Path.

La plate-forme d’Unbounce fournit un générateur de glisser-déposer, une rédaction IA et des analyses de conversion pour les spécialistes du marketing. Fondée en 2009, l’entreprise compte actuellement plus de 200 employés.