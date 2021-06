Tech Moves : des experts en IA de Seattle rejoignent le groupe de travail national ; Le co-fondateur de Boundless s’en va ; et plus

Daniela Braga (à gauche) et Oren Etzioni. (Photos de DefinedCrowd et AI2)

— Daniela Braga, fondatrice et PDG de DefinedCrowd, et Oren Etzioni, PDG de l’Allen Institute for AI, font partie du nouveau groupe de travail national sur les ressources de recherche en intelligence artificielle. Le groupe de travail, créé par la National Science Foundation et l’administration Biden, comprend dix autres experts techniques d’institutions universitaires, d’agences gouvernementales et d’entreprises technologiques à travers les États-Unis.

Le groupe de travail sera chargé d’élaborer une feuille de route pour les chercheurs et les étudiants en IA, de formuler des recommandations pour la National AI Research Resource et de fournir deux rapports au Congrès d’ici 2022.

Je suis fier de faire partie de ce groupe de travail : Les États-Unis lancent une initiative visant à mettre les données gouvernementales à la disposition des chercheurs en IA, dans le but de maintenir la compétitivité des États-Unis avec la Chine, la Russie et d’autres pays https://t.co/OkbUUI0PDe via @WSJ – Oren Etzioni (@etzioni) 10 juin 2021

— Le cofondateur et directeur technique de Boundless, Serdar Sutay, a quitté la startup d’immigration de Seattle. Son dernier jour était vendredi.

“Il est parti pour des raisons personnelles et passera l’été avec sa famille en Turquie et aidera avec la scène des startups à Ankara”, a déclaré Xiao Wang, PDG de Boundless.

Serdar Sutay. (Photo sans limites)

Sutay a immigré de Turquie et dirigeait auparavant des équipes d’ingénierie chez Microsoft et Chef. Il a cofondé Boundless avec Wang et Doug Rand en 2017 après avoir quitté Pioneer Square Labs, basé à Seattle. Rand a précédemment été président et est maintenant conseiller.

La société a également annoncé l’ajout de Heba Williams en tant que nouveau vice-président du personnel. Boundless compte désormais plus de 150 employés répartis dans ses bureaux à Seattle, Las Vegas, Manille et Cebu City, aux Philippines.

Plus tôt cette année, Boundless a levé 25 millions de dollars et consolidé son équipe de service client à la suite de sa première acquisition.

Clara Siegel. (Photo de l’église de la danse)

— La Dance Church, basée à Seattle, a annoncé l’ancienne chef de produit Facebook Clara Siegel en tant que PDG et un partenariat avec Pioneer Square Labs pour le lancement de son offre Dance On Demand.

Siegel était auparavant chef de produit senior chez Tableau et Amazon. Chez Facebook, elle a géré les produits des équipes Messenger et Gaming.

« PSL nous a aidés à mettre en place l’infrastructure de l’entreprise jusqu’à son cœur d’une manière qui est fidèle à la mission, à la vision et aux valeurs, et Clara apporte une expertise en matière de produits et d’exécution pour nous faire avancer de manière soutenue à mesure que nous évoluons » a déclaré Kate Wallich, fondatrice de Dance Church et directrice de la création.

Fondée en 2010, Dance Church est un entraînement de danse non religieux et à haute énergie sur de la musique pop qui a attiré des milliers de personnes à ses diffusions en direct pendant la pandémie. En partenariat avec une autre marque locale, Nordstrom, Dance Church est revenu à son format live avec une tournée nationale. La tournée fera un arrêt au Seattle Center le 10 juillet.

De gauche à droite : Robert Kaskel et Peggy Smyth. (Photos Remitly)

— La startup de transfert numérique de Seattle Remitly a embauché Robert Kaskel en tant que vice-président exécutif du personnel et a nommé la directrice financière de National Grid Peggy Smyth à son conseil d’administration.

Kaskel était plus récemment directeur des ressources humaines pour les services financiers et commerciaux mondiaux d’Amazon. Il a auparavant occupé des postes en RH chez Microsoft et Mattel.

Smyth a été cadre financier mondial chez 3M, United Technologies et Con Edison. Elle siège également actuellement au conseil d’administration d’Etsy.

Remitly a déposé ses premiers documents d’introduction en bourse la semaine dernière alors qu’il se prépare à être rendu public à une évaluation de 5 milliards de dollars.

Harshit Shah. (Photo santé de printemps)

— Harshit Shah, vétéran de Microsoft et ancien dirigeant d’Amazon Web Services (AWS), a rejoint Spring Health, basé à New York, en tant que directeur de la technologie. Shah était plus récemment responsable de l’ingénierie chez AWS.

Les employeurs s’abonnent à la plateforme de prestations de santé mentale de Spring Health en complément ou en remplacement des programmes traditionnels d’aide aux employés (PAE). Sa technologie de données et d’apprentissage automatique permet d’évaluer les besoins des employés et de créer un programme de soins personnalisé pour les employés.

“Les facteurs sociaux, politiques et sanitaires de l’année dernière ont affecté chaque individu d’une manière ou d’une autre”, a déclaré Shah. « J’ai constaté un besoin évident de meilleurs soins de santé mentale dans le monde. »

Bruce Liban. (Athéna Slater Photographie.)

— L’ancien ingénieur distingué de Smartsheet, Bruce Leban, a rejoint la startup de gestion des ressources humaines de San Francisco Rippling en tant qu’architecte en chef. Il sera basé à Seattle.

Avant de rejoindre Smartsheet, Leban a été fondateur et directeur technique de la startup CadenceMD dans le domaine de la santé. Il a auparavant occupé des postes d’ingénieur chez Bocada, Google et Microsoft.

– SheerID, basée à Portland, Oregon, a annoncé que John Ewert était son nouveau directeur financier. Ewert était plus récemment directeur financier et d’exploitation chez Nvoicepay et auparavant dans le même rôle chez AWS Elemental.

Anciennement connue sous le nom d’Elemental Technologies, AWS Elemental est une société de traitement vidéo qui a été acquise par Amazon en 2015 pendant le mandat d’Ewert. Il a également été vice-président des finances chez Palo Alto Networks pendant le parcours de l’entreprise vers une introduction en bourse.

La plate-forme de SheerID permet aux entreprises de vérifier les communautés de clients pour des offres spéciales. L’outil de vérification d’identité de l’entreprise est utilisé pour les remises spécifiques aux militaires, aux étudiants, aux enseignants, aux médecins et aux employeurs.

— La plateforme de gestion des médias sociaux Hootsuite a nommé Manish Kamra vice-président senior du développement logiciel. Kamra était plus récemment vice-président du développement logiciel et responsable du développement de produits CENX chez Ericsson et dirigeait auparavant des équipes d’ingénierie chez Wind River et BlackBerry.

— Le Chief Digital Officer de Microsoft, Jacky Wright, a rejoint le conseil d’administration du cabinet de conseil mondial Russell Reynolds Associates. Elle siège également actuellement au conseil d’administration du Harvey Mudd College et du MxD Manufacturing Council.

Uzo Akotaobi. (Photo de Glowforge)

— La startup d’impression laser 3D de Seattle Glowforge a annoncé Uzo Akotaobi en tant que nouveau vice-président des personnes, de l’inclusion et de la diversité. Akotaobi était jusqu’à récemment vice-président des ressources humaines, de l’acquisition de talents, de l’inclusion et de la diversité à la fiducie de placement immobilier Prologis. Il a précédemment occupé des postes en RH chez Comcast et Zulily.

— JLL, une société immobilière commerciale mondiale, a annoncé qu’Andrea Lerum était vice-président senior du commerce de détail pour le marché de Seattle. Ancien courtier en vente et en location chez West Coast Commercial Realty, Lerum travaillera exclusivement avec un client non divulgué décrit comme une « entreprise technologique Fortune 500 basée à Seattle ».

— La startup Dooly de Vancouver, en Colombie-Britannique, a ajouté quatre nouveaux dirigeants à son équipe de direction :

L’ancien directeur des produits Trello, Nikita Miller, en tant que vice-président des produits. Michelle Pietsch, ancienne directrice des ventes chez Drift et Datadog, en tant que vice-présidente des revenus. Ancienne directrice des personnes et de la culture d’Intiveo, Candace Bajgoric en tant que responsable des personnes et de la culture. Gigi Wong, qui a passé cinq ans à la startup Unbounce de Vancouver, en Colombie-Britannique, en tant que directrice des finances.

Dooly développe un plugin d’intelligence artificielle pour automatiser les tâches de saisie manuelle des données pour les équipes commerciales, en particulier celles qui utilisent Salesforce. La société a clôturé le mois dernier un tour de table de 80 millions de dollars de série B dirigé par Spark Capital. Will Reed de Spark Capital a également rejoint le conseil d’administration de Dooly.