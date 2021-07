Tech Moves : DreamBox Learning nomme 5 dirigeants ; UW nomme un nouveau vice-recteur à la recherche ; Suite

Dans le sens horaire à partir du haut à gauche : Lakshmi Nidamarthi, Ronit Peled, Jason Sinquefield, Michael Savitz et Tracy Kleine. (Photos d’apprentissage DreamBox)

— La plateforme d’éducation DreamBox Learning a nommé cinq nouveaux dirigeants :

Lakshmi Nidamarthi en tant que chef de produit. Nidamarthi était plus récemment directeur des produits et de la technologie pour Alexa Experiences chez Amazon.

Ronit Peled en tant que chef du personnel. Peled a passé plus de 10 ans chez OpenMarket, une plate-forme de messagerie mobile, plus récemment en tant que responsable mondial des personnes et de la culture.

Jason Sinquefield en tant que SVP des ventes et des partenariats. Sinquefield est titulaire d’un doctorat en leadership pédagogique et était plus récemment responsable des ventes pour l’éducation LEGO. Il est basé en Caroline du Nord.

Michel Savitz en tant que vice-président directeur des opérations. Basé en Caroline du Sud, Savitz vient de Blackbaud où il était vice-président et directeur général des services d’éducation.

Tracy Kleine en tant que vice-président du marketing. Kleine a précédemment travaillé chez DreamBox pendant un an et a été responsable marketing chez Teaching Channel, BrightBytes et BetterLesson. Elle est basée dans la région de la baie de San Francisco.

Basé à Bellevue, Washington, le programme de mathématiques numériques K-8 de DreamBox Learning est personnalisé pour chaque élève à l’aide d’une technologie adaptative. L’entreprise rapporte près de 5 millions d’étudiants utilisant sa plateforme à travers l’Amérique du Nord.

— La professeure Mari Ostendorf de l’Université de Washington a été nommée vice-rectrice à la recherche à compter du 1er septembre. Elle est vice-rectrice associée à la recherche depuis 2017.

Ostendorf succédera à Mary Lidstrom, qui a occupé ce poste pendant 15 ans et se retire pour se concentrer sur ses recherches.

Dans ce rôle, Ostendorf dirigera le bureau de recherche de l’UW qui soutient la communauté de recherche de l’université par le biais de l’administration, du financement et des partenariats.

Ostendorf étudie la technologie de la parole et du langage. Elle est titulaire d’une chaire dotée du College of Engineering et est professeure adjointe de linguistique et d’informatique.

— La société de relations publiques indépendante de Seattle, Barokas Communications, a été rachetée par Finn Partners, basée à New York. Dans le cadre de l’acquisition, Howie Barokas et Karli Barokas rejoignent Finn Partners en tant qu’associés directeurs et membres de son équipe de direction Global Tech Practice. Lis l’histoire.

Alka Badshah. (Photo de Renewal Fuels, Inc.)

— Renewal Fuels, Inc. a nommé Alka Badshah PDG. Badshah est un ancien directeur de Microsoft et était jusqu’à récemment vice-président de Catalytic Innovators Group, un cabinet de conseil en impact social.

Renewal Fuels est une société holding ciblant les investissements dans la santé et le bien-être, y compris l’utilisation de la psilocybine, du CBD et du cannabis pour la santé mentale.

La société est cotée en bourse sur le marché rose OTC (over-the-counter), une bourse alternative qui comprend de nombreuses actions cotées en cents. L’action de RNWF a grimpé de plus de 100 % lundi suite à l’annonce de l’embauche de Badshah.

— La startup d’impression laser 3D de Seattle, Glowforge, a embauché Megan Lutes en tant qu’avocate générale.

Lutes faisait récemment partie de l’équipe juridique de la startup de camionnage Convoy et était auparavant conseiller juridique chez Moss Adams. Elle siège actuellement au conseil d’administration de Providence Hospice of Seattle.