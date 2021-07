Tech Moves : Edifecs nomme un nouveau PDG ; Absci ajoute des cadres avant l’introduction en bourse ; et plus

in

Nikhil Goel (à gauche) et Sarah Korman. (Photos en abscisses)

– La société de biotechnologie Absci, qui a déposé une demande d’introduction en bourse la semaine dernière, a ajouté Nikhil Goel en tant que directeur commercial et Sarah Korman en tant qu’avocate générale.

Goel était auparavant un banquier d’investissement travaillant avec des sociétés de biotechnologie. Plus récemment, il était directeur au Credit Suisse, travaillant sur les fusions et acquisitions. Goel est basé à New York.

Korman était jusqu’à récemment avocat général et secrétaire général de la société de biotechnologie de San Diego NEUVOGEN. Elle était auparavant responsable de la propriété intellectuelle pour les produits pharmaceutiques finaux chez Amgen. En plus de son JD, Korman a un doctorat. en science et ingénierie des matériaux.

Basée à Vancouver, Washington, Absci développe des technologies pour accélérer le processus de découverte de médicaments. La société met ces technologies à la disposition des sociétés pharmaceutiques via sa plateforme.

De gauche à droite : Sunny Singh et Venkat Kavarthapu. (Photos Edifecs)

— Edifecs, un fabricant de logiciels de santé basé à Bellevue, Washington, a annoncé que le fondateur et PDG Sunny Singh se retirera et sera remplacé par Venkat Kavarthapu.

Singh deviendra le président du conseil d’administration de la société de 25 ans. Kavarthapu travaille chez Edifecs depuis 12 ans et était plus récemment vice-président des produits et services. Avant Edifecs, Kavarthapu a passé une décennie chez Wipro.

Edifecs a élargi son équipe de direction en mai et a décroché un investissement en capital-investissement de TA Associates et Francisco Partners l’année dernière.

Del Singh. (Photo Acumatica)

— La société de technologie commerciale Acumatica ouvre un bureau à Londres et a embauché Deljit Singh en tant que directeur national pour le Royaume-Uni et l’Irlande.

Singh était plus récemment chez NetSuite où il a dirigé des programmes d’aide à la vente pour la région EMEA.

À la suite de l’acquisition d’Acumatica par un fonds mondial de capital-investissement EQT Partners l’année dernière, la société basée à Bellevue, dans l’État de Washington, a élargi son offre de produits pour inclure des logiciels de gestion des dépenses dans le but de s’attaquer aux géants des logiciels d’entreprise tels que Oracle et Microsoft.

— Le vétéran du studio de jeux vidéo Colin Johanson est revenu à ArenaNet après près de cinq ans chez Amazon où il a récemment dirigé l’équipe Crucible.

Crucible, le premier jeu vidéo à gros budget d’Amazon, a été abandonné peu de temps après son lancement en mai de l’année dernière.

Johanson a précédemment travaillé chez ArenaNet pendant plus d’une décennie et était directeur de jeu pour la franchise Guild Wars. De retour à ArenaNet, il co-dirigera le studio Guild Wars 2.

Marcia Webb. (Photo Replenium)

— La start-up de commerce électronique de Seattle, Replenium, a embauché Marcia Webb en tant que vice-présidente des ventes CPG. Webb était auparavant vice-président de l’intelligence commerciale pour NielsenIQ pendant 25 ans, et a également travaillé chez Kraft-General Foods.

Fondée par d’anciens dirigeants d’Amazon, Replenium vend une plate-forme logicielle de réapprovisionnement automatique aux détaillants, qui utilisent la technologie pour stimuler leurs efforts de commerce électronique.

— La startup de technologie de la santé de Seattle, Optimize.health, a embauché l’ancien directeur général de Lyft, Neha Ajmera, en tant que vice-président principal des opérations. Avant Lyft, Ajmera a travaillé chez McKinsey & Company.

Fondée en 2015 et anciennement connue sous le nom de Pillsy, Optimize.health développe un système de surveillance de la santé à distance pour les cabinets médicaux et les hôpitaux. L’année dernière, la société a levé 15,6 millions de dollars et a enregistré une croissance de 400 % de son chiffre d’affaires en glissement annuel, la pandémie de COVID-19 ayant suscité un intérêt accru pour les solutions de santé numérique.

— Adaptiva, basée à Kirkland, dans l’État de Washington, a ajouté Sonia Martinez au poste de directrice du marketing et Vern LeBlanc au poste de directeur principal de la sécurité de l’information.

Martinez était plus récemment vice-président du marketing mondial chez Changepoint. Auparavant, elle dirigeait les équipes marketing de Skytap, K2 et Avaya. LeBlanc rejoint Adaptiva en provenance de TINYPulse où il était responsable informatique.

Jono Luk. (iUrban Teen Photo)

— Truveta, vice-président de la gestion des produits, Jono Luk, a rejoint le conseil exécutif d’iUrban Teen Seattle.

Fondé par Deena Pierott, iUrban Teen est un programme STEM + Arts pour les adolescents sous-représentés actuellement en activité à Portland, Seattle, Los Angeles, Californie du Nord, Floride du Sud et Houston. iUrban Teen a été finaliste pour le prix Geeks Give Back aux . Awards de cette année.

Un ancien de Microsoft, Luk a rejoint la startup de données de santé Truveta plus tôt cette année. La startup est dirigée par l’ancien cadre de Microsoft Terry Myerson.