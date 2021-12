Tech Moves : Flexe embauche le leader de la biométrie d’Amazon ; Le fondateur de Fresh Chalk s’en va ; et plus

En haut à gauche, dans le sens des aiguilles d’une montre : Lara Rogers, Sajo Jacob, Jeremy Ung, Liz Pearce, Cody Lamens et Sarah Daniels. Lara Rogers. (Photo flexible)

— La société d’entreposage flexible Flexe a embauché le vétérinaire d’Amazon Lara Rogers en tant que vice-présidente principale et directrice générale.

Rogers a passé la dernière décennie chez Amazon et était plus récemment directeur des affaires, des produits et de la technologie pour Amazon One, le système d’identification à lecture de paume du géant de la technologie.

Fondée en 2013, Flexe a clôturé 2020 avec un tour de table de 70 millions de dollars de série C et a levé 134 millions de dollars de financement total.

Le marché de l’entreprise permet aux détaillants d’acheter des espaces d’entreposage à la demande, évitant ainsi les baux d’entrepôt à long terme.

— Gavriella Schuster, cadre de longue date de Microsoft, a rejoint le conseil d’administration de la société de cybersécurité Open Systems. Le vétéran de 25 ans de Microsoft est parti en août pour se concentrer sur des initiatives de diversité, d’équité et d’inclusion.

Sajo Jacob. (Agrandir la photo)

— La startup de logiciels d’entreprise Magnify a annoncé que Sajo Jacob était son directeur technique et co-fondateur. Il était plus récemment directeur général chez Amazon où il a passé huit ans et auparavant architecte logiciel chez Microsoft.

La société basée à Seattle et Bend, Oregon, est sortie du mode furtif avec un financement de 6 millions de dollars le mois dernier. L’outil de Magnify optimise l’intégration et l’utilisation des logiciels à l’aide de l’IA et de l’apprentissage automatique.

— Fabric, une start-up de commerce électronique de Seattle, a nommé Prakash Muppirala vice-président exécutif des solutions de plate-forme et de la réussite client.

Muppirala était plus récemment CTO et président de l’innovation numérique chez le détaillant Restoration Hardware, maintenant connu sous le nom de RH. Il était auparavant cadre chez Staples et a passé près d’une décennie chez eBay.

Fabric fournit une infrastructure back-end pour les achats en ligne, ciblant les marques de taille moyenne.

— Scener, la startup basée à Seattle qui ajoute une couche sociale à la visualisation de contenu télévisé en streaming, a nommé David Baron au poste de PDG. La société a également annoncé une nouvelle équipe d’investisseurs et de conseillers, dont JJ ​​Abrams, le cinéaste et producteur. Lis l’histoire.

Liz Pearce.

— La cofondatrice de Fresh Chalk, Liz Pearce, est maintenant vice-présidente du marketing chez GoDaddy. Pearce a co-fondé Fresh Chalk, un service pour trouver des professionnels locaux grâce aux recommandations d’amis, en 2019.

Avant Fresh Chalk, Pearce était directeur des revenus chez Streem et a passé 10 ans à la plate-forme de gestion de projet Liquid Planner, dont cinq ans en tant que PDG.

« J’ai été inspiré par les nombreux propriétaires de petites entreprises avec qui j’ai travaillé au cours des dernières années chez Fresh Chalk », a déclaré Pearce à . dans un e-mail.

« J’ai rejoint GoDaddy pour servir les entrepreneurs à plus grande échelle, tout en tirant parti de mon expérience dans la création et la vente de logiciels. »

Son co-fondateur Patrick O’Donnell, qui a également co-fondé Urbanspoon et MightyAI, est maintenant PDG de Fresh Chalk.

De gauche à droite : Rekha Shenoy, Christine Hendrickson et Carol Grant. (Photos Syndio)

— La start-up d’équité salariale Syndio a ajouté trois nouveaux dirigeants :

Rekha Shenoy en tant que chef de produit. Elle était jusqu’à récemment chef des produits et responsable de la clientèle chez Zapproved, basé à Portland, dans l’Oregon.Christine Hendrickson en tant que vice-président des initiatives stratégiques. Elle est avocate et experte des lois sur l’équité salariale et les rapports.Carole Grant en tant que vice-président du marketing. Un ancien de Microsoft, Grant a travaillé comme consultant et est un ancien directeur du marketing produit de Zillow.

Syndio a levé 50 millions de dollars en septembre pour son logiciel basé sur la science des données. L’entreprise compte actuellement 114 employés, contre 80 il y a deux mois.

Jérémy Ung. (Photo Apptio)

— Apptio a promu Jeremy Ung au poste nouvellement établi de chef de l’ingénierie. Il a rejoint la société de gestion informatique basée sur le cloud en 2019 en tant que vice-président de l’ingénierie.

Avant de rejoindre Apptio, Ung était directeur principal du développement de logiciels chez Amazon Web Services et a passé cinq ans chez Microsoft.

Apptio a également promu Toyan Espeut au poste de directeur de la clientèle plus tôt cette année.

— Le vétéran de Microsoft Scott Rockfeld a rejoint la plate-forme de narration vocale Novel Effect en tant que directeur du marketing.

Investisseur providentiel et mentor de startups, Rockfeld a passé 18 ans chez Microsoft, plus récemment en tant que directeur principal de la gestion des produits et du marketing.

Fondé en 2015, Novel Effect a participé au premier accélérateur Alexa, est apparu sur Shark Tank et a remporté un prix Webby. La startup de Seattle a clôturé un cycle de série A de 3 millions de dollars en 2018.

Sarah Daniels (à gauche) et Cody Lamens. (Photos éducatives)

— La startup Educative de Seattle a ajouté les vétérans des startups Sarah Daniels en tant que responsable du contenu et Cody Lamens en tant que vice-président des ventes. Educative a levé 12 millions de dollars pour sa plate-forme de développement de codage en mai.

Daniels est l’ancien PDG et co-fondateur de Blue Canoe, une application pour apprendre à parler anglais, et directeur du marketing chez Market Leader. Dans son nouveau rôle, elle supervisera le catalogue de cours d’Educative pour les développeurs de logiciels.

« Ce sera une balade très amusante ici, et j’aime aider les développeurs à faire progresser leur carrière et à apprendre à construire la prochaine génération de technologies », a déclaré Daniels. Elle restera conseillère de Blue Canoe.

Lamens rejoint Educative après avoir travaillé chez Rosetta Stone, où il était vice-président des ventes mondiales pour les entreprises et l’éducation. Il était auparavant responsable des ventes chez TINYPulse et directeur des ventes chez Ideoclick.

Karen Taylor est maintenant PDG de Blue Canoe. Elle est membre du conseil d’administration de l’entreprise depuis cinq ans.

Amy Nelson. (Photo riveteuse)

— La co-fondatrice de Riveter, Amy Nelson, a quitté SaksWorks en octobre pour retourner à The Riveter où elle continue de siéger au conseil d’administration.

Nelson a rejoint SaksWorks, un nouveau partenariat de collaboration entre le propriétaire de Saks Fifth Avenue, Hudson’s Bay Co. (HBC) et WeWork, en tant que président en juillet. Elle a dit à . qu’elle était partie après le lancement du partenariat et des emplacements initiaux et qu’elle était ravie de retourner à The Riveter.

Fondé à Seattle en 2017 en tant que fournisseur d’espaces de co-working axés sur les femmes, The Riveter est devenu une communauté numérique l’année dernière après avoir fermé ses emplacements physiques. L’entreprise est désormais d’abord à distance avec une équipe de quatre personnes et continue de croître.

Nelson a déclaré à . que The Riveter reviendrait à ses racines en « se concentrant sur les femmes qui consultent, sont indépendantes ou lancent leur propre entreprise ». Elle a cité un besoin de plus de ressources, d’autant plus qu’elle a vu plus de femmes devenir indépendantes pendant la pandémie.

Nelson a déménagé à Columbus, Ohio plus tôt cette année.

— L’entrepreneur et vétéran des startups Clay Robinson a quitté Salesforce pour rejoindre la plateforme de commerce international Mamneta en tant que directeur de l’expérience.

Avant Salesforce, le fondateur de MightySE a précédemment travaillé dans les sociétés de la région de Seattle Shiftboard, Apptio et Tellwise.

Stéphane Curial. (Photo d’éclaireur de la jungle)

— Le vétéran d’Amazon Stephen Curial a rejoint Jungle Scout en tant que CTO. La société basée à Austin, au Texas, crée des logiciels pour les vendeurs Amazon.

Curial a passé plus d’une décennie chez Amazon, plus récemment en tant que directeur du développement logiciel pour le programme Fulfilled by Amazon. Il restera basé à Seattle.

— Shape Therapeutics a nommé David Huss au poste de directeur scientifique et Lisa Taylor Ash au poste de conseillère juridique. Tous deux sont des anciens de Juno Therapeutics, où le PDG et cofondateur de Shape Therapeutics, François Vigneault, était vice-président de la recherche.

Huss a rejoint Shape Therapeutics en 2018 et était plus récemment responsable de la recherche. Taylor Ash a rejoint la société de biotechnologie de Seattle en 2019 en tant que vice-président juridique.

Cette année, Shape Therapeutics a levé 112 millions de dollars et a signé un accord d’une valeur pouvant atteindre 3 milliards de dollars avec le géant pharmaceutique Roche. La société développe des technologies d’édition d’ARN et de thérapie génique