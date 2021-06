Tech Moves : GameStop embauche plus de dirigeants d’Amazon ; Le directeur de l’exploitation de Twitch rejoint le conseil d’administration de Karat ; Le PDG de Washington STEM démissionne ; Le directeur des ressources humaines de Big Fish rejoint Qumulo

in

Sara Clemens (Karat Photo)

— Démarrage de Seattle Karat a ajouté un nouveau membre du conseil d’administration et vice-président de la livraison des entretiens.

La directrice des opérations de Twitch, Sara Clemens, a été ajoutée au conseil consultatif indépendant de Karat. Avant de rejoindre Twitch, Clemens était cadre chez Pandora, LinkedIn et Xbox.

Rachael Granby était auparavant directrice générale des produits et des clients chez Wonder. En tant que vice-présidente de la livraison des entretiens, elle se concentrera sur l’amélioration du processus d’entretien de Karat pour aider les entreprises à garder une longueur d’avance sur l’embauche d’ingénieurs.

Rachael Granby (Photo de Karat)

Karat aide les équipes d’ingénierie logicielle lors de la première série d’entretiens techniques. La société a levé 28 millions de dollars en 2019. Elle a triplé la taille de son entreprise cliente basée en 2020.

“Sara Clemens et Rachael Granby apportent un leadership stratégique et une expertise opérationnelle exceptionnels qui aideront Karat à ouvrir des opportunités pour davantage d’organisations d’embaucher, d’innover et de se développer”, a déclaré le PDG de Karat, Mohit Bhende, dans un communiqué.

– GameStop a ajouté deux anciens dirigeants d’Amazon en tant que PDG et directeur financier, a annoncé mercredi la société. Matt Furlong succédera à George Sherman en tant que PDG plus tard ce mois-ci, et Mike Recupero succédera à Jim Bell en tant que directeur financier.

Chez Amazon, Furlong supervisait les activités de l’entreprise en Australie et dirigeait diverses catégories de produits. Il travaillait auparavant chez Procter & Gamble.

Recupero a passé plus de 17 ans chez Amazon et était plus récemment directeur financier de l’activité grand public en Amérique du Nord.

GameStop a embauché deux autres cadres d’Amazon en avril, faisant appel au directeur de la croissance Elliott Wilke et au COO Jenna Owners.

Angela Jones. (Photo de Brian Wells)

– Angela Jones a quitté son poste de PDG de Washington STEM devenir directeur de la Washington State Initiative à la Fondation Bill & Melinda Gates.

Washington STEM est une organisation à but non lucratif axée sur l’éducation à l’échelle de l’État et le changement social. Jones est devenue PDG en août 2019. Elle a plus de 25 ans d’expérience dans la stabilité communautaire et la promotion de l’accès à l’éducation.

“Ce fut la décision la plus difficile de ma carrière professionnelle à ce jour, mais alors que je quitte Washington STEM, je sais sans aucun doute que l’organisation est plus forte que jamais”, a déclaré Jones dans un communiqué.

– Stewart Meyer, ancien directeur du marketing de la filiale de radio publique de Seattle KUOW, est désormais responsable du marketing pour Amazon Kids, selon son profil LinkedIn. Meyer a précédemment travaillé chez Amazon de 2013 à 2015 et a occupé des postes de direction chez Arivale, Razorfish et Best Buy.

Jonathan Maltos. (Photo de Qumulo)

— La startup de gestion de fichiers et de données de Seattle Qumulo a ajouté Jonathan Maltos au poste de vice-président du personnel. Maltos a plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des relations avec les employés. Il était auparavant chez Big Fish Games, où il était vice-président des ressources humaines.

– Susan M. Coliton a été nommée présidente-directrice générale par intérim de la Washington Research Foundation. Coliton était auparavant directeur de WRF et président du comité des subventions. Elle a été choisie par le conseil pour diriger l’organisation jusqu’à ce qu’un successeur soit nommé. L’ancien PDG Ron Howell a pris sa retraite en avril après 29 ans.

– Collin Davis, qui a précédemment fondé Alexa For Business chez Amazon, a été nommé CTO de Pindrop, un service de sécurité vocale. Davis était plus récemment directeur général des applications de productivité AWS. Il était auparavant vice-président de la protection des terminaux et directeur de l’ingénierie chez Symantec.

–Exceptionnellement, une plateforme de recrutement d’ingénieurs logiciels, a ajouté Ergul Civi en tant que co-fondateur et COO. Civi occupait des postes de direction chez Microsoft et Spotify et se concentrera sur l’autonomisation des femmes dans l’industrie de la technologie dans le cadre de son nouveau rôle.

– NextLevel a ajouté Doug Adler en tant qu’associé directeur de sa société de Portland. Adler était auparavant directeur financier chez Atmosera, Inc. et associé directeur et fondateur de Tusten Advisors.