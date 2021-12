Tech Moves : Highspot ajoute des cadres ; Départ des vétérinaires de Blue Origin ; Disney embauche un ancien cadre supérieur de Microsoft

De gauche à droite : Arvind Prakash, John Zhang, Kelly Lewis et Julie Valenti. (Photos point culminant)

— La startup de vente aux entreprises Highspot a nommé quatre nouveaux dirigeants :

Arvind Prakash en tant que vice-président de la gestion des produits. Plus récemment vice-président de la gestion des produits de la société immobilière Compass, Prakash était auparavant cadre chez Egencia, propriété d’Expedia.John Zhang en tant que vice-président de l’ingénierie. Ancien ingénieur logiciel de Microsoft et Twitter, Zhang était récemment directeur général du site de microblogging chinois Weibo.Julie Valenti en tant que vice-président de la gestion des comptes. Valenti est un ancien dirigeant de DocuSign, Oracle et startup.Kelly Lewis en tant que vice-président de l’activation des revenus. Elle était plus récemment vice-présidente de la plateforme de télésanté Amwell.

La société de Seattle a clôturé son cycle de série E à une valorisation de 2,3 milliards de dollars plus tôt cette année. Highspot a été inclus sur la liste 2021 de Deloitte des entreprises à la croissance la plus rapide.

— Clay Mowry, ancien vice-président des ventes mondiales de Blue Origin, a rejoint Voyager Space, basé à Denver, au Colorado. Basé à Washington, DC, Mowry a été le président de longue date de la société commerciale de satellites Arianespace avant de rejoindre Blue Origin en 2016.

Horacio Gutiérrez. (Photo Walt Disney Co.)

– La Walt Disney Company a embauché l’ancien avocat général de Microsoft Horacio Gutierrez en tant que nouveau vice-président exécutif, avocat général et secrétaire. Il entre chez Disney le 1er février, succédant au directeur général de Disney, Alan Braverman, et relevant du PDG de Disney, Bob Chapek.

Gutierrez était jusqu’à récemment responsable des affaires mondiales et directeur juridique de Spotify. Il a fait sa marque chez Microsoft en tant que leader du groupe de propriété intellectuelle de l’entreprise, mettant en œuvre une stratégie de licences de brevets et de litiges.

— L’ancien PDG de Red Hat, Jim Whitehurst, a rejoint le conseil d’administration de Tanium, basé à Kirkland, Washington. Whitehurst était plus récemment président d’IBM et est maintenant conseiller principal de l’entreprise.

Avant Red Hat, Whitehurst était COO de Delta Airlines. Il est actuellement conseiller spécial de Silver Lake.

Christophe Li. (Photo de Fred Hutch/Robert Hood)

— Fred Hutch, l’épidémiologiste Christopher Li a été nommé le tout premier directeur associé de la diversité, de l’équité et de l’inclusion pour le Fred Hutch et le Consortium contre le cancer de l’Université de Washington. Le consortium comprend également la Seattle Cancer Care Alliance et Seattle Children’s.

Li travaille chez Fred Hutch depuis plus d’une décennie et est également directeur de faculté pour le bureau DEI du centre de recherche sur le cancer. Il est professeur à la division des sciences de la santé publique de Fred Hutch et professeur-chercheur au département d’épidémiologie de l’UW.

— L’Interactive Advertising Bureau a embauché Lartease Tiffith en tant que vice-président exécutif des politiques publiques.

Tiffith était plus récemment cadre supérieur pour les politiques publiques chez Amazon. Avocat, il était auparavant conseiller juridique de la sénatrice américaine Dianne Feinstein et conseiller principal de la vice-présidente Kamala Harris lorsqu’elle siégeait au Sénat.

AC Charania. (Photo de robotique fiable)

— L’ancien directeur de Blue Origin, AC Charania, a quitté l’entreprise spatiale basée dans le Kent, dans l’État de Washington, pour rejoindre Reliable Robotics en tant que vice-président des produits. Basée à Mountain View, en Californie, Reliable Robotics développe des systèmes d’avions autonomes.

Charania a passé cinq ans chez Blue Origin, travaillant plus récemment sur son programme d’atterrisseur lunaire Blue Moon. Il travaillait auparavant sur le développement commercial chez Virgin Galactic.

— Suite à l’acquisition de Systima par Karman Systems, Taylor Banks est désormais directeur financier de Karman Missile and Space Systems. Auparavant, il a passé six ans chez Systima à Mukilteo, dans l’État de Washington, dont trois en tant que directeur financier.