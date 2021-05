Tech Moves: Icertis embauche un nouveau CMO; Un membre du conseil d’administration d’Expedia Group démissionne; et plus

Gretchen Eischen. (Photo Icertis)

– Icertis a embauché Gretchen Eischen, cadre de longue date de SAP, en tant que nouveau directeur du marketing. Elle était plus récemment vice-présidente mondiale et responsable du marketing pour les solutions d’approvisionnement de SAP et est basée en Pennsylvanie.

Seth Nesbitt, directeur marketing depuis 2016, a été nommé responsable mondial des objectifs, des valeurs et de la culture. Dans le rôle de direction nouvellement créé, il sera responsable de la construction et du développement de la culture d’entreprise d’Icertis.

La start-up de gestion de contrats basée à Bellevue, dans l’État de Washington, a été évaluée à 2,8 milliards de dollars plus tôt cette année après avoir levé un nouveau cycle d’investissement de 80 millions de dollars. Icertis emploie 1 400 personnes dans le monde, dont environ 200 dans la région de Seattle.

– David Sambur, co-partenaire principal d’Apollo Global Management, a démissionné du conseil d’administration d’Expedia Group.

Il a rejoint le conseil d’administration de l’agence de voyages basée à Seattle il y a un an à la suite d’un investissement d’un milliard de dollars des sociétés de capital-investissement Apollo Global Management et Silver Lake. Selon un dépôt de la SEC, Apollo n’aura pas le droit de nommer un remplaçant.

Le co-PDG de Silver Lake, Greg Mondre, qui a également rejoint le conseil à ce moment-là, reste membre du conseil. Le conseil d’administration de 13 personnes comprend actuellement Sam Altman, PDG d’Open AI, Chelsea Clinton, vice-présidente de la Fondation Clinton, et l’ancienne PDG d’Expedia, Dara Khosrowshahi, qui a été nommée PDG d’Uber en 2017. Le président et cadre supérieur d’Expedia Group est Barry Diller.

Après avoir traversé une année brutale pour l’industrie du voyage dans le monde entier, Expedia Group se prépare à des opportunités «post-pandémie» avec un rafraîchissement de la marque phare d’Expedia et en cédant son activité de voyages d’affaires Egencia.

Vishal Ghotge. (Remitly Photo)

– La start-up de transfert de fonds numérique de Seattle a nommé par Remitly Vishal Ghotge au poste de vice-président exécutif pour l’Amérique du Nord. Il sera responsable de la vision produit et de la feuille de route pour la région et relèvera du PDG de Remitly, Matt Oppenheimer.

«En tant qu’immigrant moi-même, la mission de Remitly de rendre les services financiers plus accessibles aux communautés mal desservies résonne profondément avec moi», a déclaré Ghotge.

Ghotge était plus récemment directeur des produits chez PayScale, une société de technologie de rémunération et de données également basée à Seattle. Il a auparavant occupé le poste de cadre chez Groupon et a travaillé chez Microsoft pendant plus d’une décennie.

Chetna Mahajan (Photo ZoomInfo)

– ZoomInfo, basé à Vancouver, dans l’État de Washington, a embauché Chetna Mahajan comme chef de l’information. Elle était plus récemment vice-présidente des systèmes d’entreprise et de l’analyse chez Conga, une société SaaS basée à San Mateo, en Californie.

ZoomInfo utilise l’apprentissage automatique pour aider les clients à mener des programmes de vente et de marketing et est devenu public l’année dernière.

– Jagadeesh Kunda, ancien responsable de la gestion des produits Microsoft et AWS, a été nommé directeur des produits de la startup du Colorado JumpCloud. Il était plus récemment vice-président de la gestion des produits chez Salesforce et est basé dans la région de Seattle.

JumpCloud est une plate-forme basée sur le cloud qui permet aux entreprises de connecter les travailleurs à diverses ressources informatiques via l’annuaire de JumpCloud.

– Le président de SurveyMonkey, Tom Hale, a rejoint le conseil d’administration de RocketReach, basé à Bellevue, dans l’État de Washington. Fondée en 2016, RocketReach fournit à ses clients les coordonnées d’autres professionnels et les informations sur l’entreprise pour les efforts de vente, de marketing et de recrutement.

– Ancien vice-président directeur du marketing de DreamBox Learning, Jamie Gier a rejoint Ceros, une plateforme de conception pour les spécialistes du marketing et les designers, basée à New York, en tant que directeur du marketing. Basé dans la région de Seattle, Gier était auparavant directeur marketing chez SCI Solutions et vice-président du marketing d’entreprise chez Edifecs.

– Sparrow Pharmaceuticals, basée à Portland, a nommé Robert Jacks son président et chef de la direction après la clôture d’un cycle de financement de série A de 50 millions de dollars dirigé par la société d’investissement dans les soins de santé OrbiMed. Jacks est un ancien entrepreneur en résidence chez OrbiMed et ancien président et chef de la direction d’Indalo Therapuetics.

Sparrow Pharmaceuticals développe un traitement qui réduit les effets secondaires graves des stéroïdes qui sont fréquemment utilisés pour traiter les maladies auto-immunes et inflammatoires. La société biopharmaceutique utilisera le financement pour lancer des essais cliniques de phase 2 et le développement de son traitement oral. RiverVest Venture Partners et US Venture Partners ont également participé au cycle de financement.

– La start-up d’alimentation sans fil Ossia a ajouté Jim Cottrell en tant que directeur principal de la conformité réglementaire. Cottrell était un gestionnaire de longue date chez Hewlett Packard, notamment en gérant les certifications réglementaires et les activités de conformité sans fil.

La société basée à Redmond, Washington, a reçu les certifications FCC l’année dernière pour sa technologie et a également décroché un investissement de la filiale du groupe Toyota Toyoda Gosei.

Brian McGowan. (Photo GSP)

– Greater Seattle Partners, une organisation régionale de commerce et d’investissement, a annoncé le départ du PDG Brian McGowan et de Chris Mefford comme PDG par intérim.

McGowan a rejoint Greater Seattle Partners en tant que PDG fondateur en 2018 d’Atlanta. Il retourne en Géorgie et rejoint Centennial Yards, un développement à usage mixte à Atlanta, en tant que président.

Mefford est président et chef de la direction de Community Attributes Inc., un cabinet de conseil en données et en planification stratégique spécialisé dans le développement économique. Le partenariat public-privé prévoit de lancer la recherche de son prochain PDG.

– Villette Nolon, entrepreneure et ancienne membre du conseil d’administration de la Washington Technology Industry Association (WTIA), est maintenant présidente et directrice exécutive de la Bellevue Police Foundation.

Créée en 2007, la Fondation de police de Bellevue lève des fonds pour fournir à la police de Bellevue une formation et des équipements. Nolon a précédemment fondé et était PDG de HomeSavvi, une plate-forme de rénovation domiciliaire. Elle était plus récemment PDG d’Imagine Housing, une organisation à but non lucratif de logement abordable.

– First Choice Health, fournisseur de soins de santé basé à Seattle, a annoncé Troy Williams comme vice-président des partenariats avec les systèmes de santé. Il était auparavant cadre au Vanderbilt University Medical Center et à GE Healthcare.