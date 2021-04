Tech Moves: Jeff Wilke, ancien dirigeant d’Amazon, rejoint Scale AI en tant que conseiller du PDG; Skilljar et Auth0 embauchent des cadres supérieurs; Mélange de cartes T-Mobile

Jeff Wilke, PDG d’Amazon Worldwide Consumer, au . Summit 2017. (Photo . / Dan DeLong)

– Jeff Wilke, l’ancien PDG d’Amazon Worldwide Consumer, a rejoint Scale AI en tant que conseiller du PDG. Fondée en 2016, la startup de San Francisco aide les entreprises à développer et à gérer leurs systèmes d’IA et d’apprentissage automatique. Les clients comprennent Toyota, Samsung, le DoD, PayPal et Etsy. Il a annoncé le nouveau rôle de Wilke ainsi qu’un cycle d’investissement de 325 millions de dollars en série E codirigé par Dragoneer, Greenoaks Capital et Tiger Global.

Wilke a pris sa retraite plus tôt cette année après plus de deux décennies chez le géant de la technologie de Seattle. Il a mené son activité de consommation à travers une période de croissance sans précédent – bien au-delà de ses origines dans le commerce électronique et les livres pour devenir une destination de magasinage universelle. Wilke a longtemps été considéré comme un candidat de premier plan pour succéder à Jeff Bezos en tant que PDG; Le chef d’Amazon Web Services, Andy Jassy, ​​remplacera Bezos plus tard cette année.

Wilke est un investisseur providentiel actif dans des startups telles que Pacaso; Fernish; Chariot; SparkToro; Convoi; et d’autres.

– La start-up de Seattle Skilljar a embauché Michael Freeman comme vice-président du marketing et Kathy Lord comme directrice des revenus. Freeman, basé à San Luis Obispo, en Californie, était auparavant CMO chez Certent et était responsable marketing chez Workday, Adaptive Insights et Highfive. Lord, basé à San Francisco, était un cadre de longue date chez Sage Intacct et est un associé limité chez Operator Collective.

Skilljar a levé 33 millions de dollars en octobre. La startup fournit la technologie et les logiciels back-end qui permettent aux entreprises de créer des programmes de formation et d’intégration basés sur le cloud pour leurs propres employés et pour les utilisateurs finaux. Il compte plus de 300 clients, dont Smartsheet, Tableau, Cisco, Zendesk et d’autres. Son activité s’est accélérée en raison de la pandémie et du passage à l’apprentissage en ligne

– La start-up d’identification de la région de Seattle Auth0 a embauché son premier vice-président de la protection de la vie privée: Lucy McGrath, avocate internationale en matière de confidentialité des données. McGrath, basé à Londres, a précédemment travaillé chez Thermo Fisher Scientific, Promontory Financial Group, NBCUniversal et Salesforce. Elle dirigera les programmes mondiaux de confidentialité des données pour Auth0, qui a récemment annoncé une acquisition en attente de 6,5 milliards de dollars à Okta.

– T-Mobile a nommé le directeur financier Bavan Holloway à son conseil d’administration. Holloway était auparavant vice-président de l’audit d’entreprise pour Boeing et associé chez KPMG. Elle siège actuellement au conseil d’administration de TPI Composites et du YWCA Seattle / King / Snohomish. T-Mobile, basé à Bellevue, dans l’État de Washington, a également déclaré que Lawrence Guffey ne solliciterait pas sa réélection et que Stephen Kappes avait démissionné du conseil à compter du 6 avril.